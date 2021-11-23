Предметы, размер которых можно оценить только в сравнении

В мире есть предметы, которые невообразимо велики или неожиданно малы, но нам сложно понять их настоящий размер.
В мире всё относительно, поэтому можно узнать о различных вещах гораздо больше интересного, если сравнить их с чем-нибудь другим. Ведь так гораздо ярче видно, как изменился за годы дизайн мобильных телефонов, насколько велики некоторые животные и какой след время оставляет на предметах. Мы собрали для вас подборку любопытных сравнений.
Баскетбольный мяч, который появился у меня пять лет назад, и мяч, появившийся сегодня
Разница между телефоном, которым мой брат пользовался двенадцать лет, и новым, который он купил сегодня
Современный помидор против выращенного из 150-летних семян
Новые Vans и Vans, в которых я катаюсь на скейте около двух лет
Два листа бумаги. Один был в комнате для курящих, второй — в комнате, где не курили
Чернила в ручке, которой пользовались два месяца, и в новой ручке
Американские и европейские корешки книг
Названия на них идут в разном направлении: на американских — сверху вниз, а на европейских — снизу вверх.
Новая капа и капа, которой три месяца
Разница в размере кофейных зёрен разных сортов (Пакамара и Пиберри)
Тюрьма в моём городе в разные сезоны
Одна и та же улица в первый день зимы и в первый день лета. Канада
Мичиган. Вид в 9 утра и в 11 утра
Человек и белый тибетский як
Роберт Уодлоу, самый высокий человек в истории, со своими родителями, братьями и сёстрами. Примерно 1935 год
Его рост составлял 2,72 метра. В 1935 году ему исполнилось 17 лет. Великана не стало в 1940 году.
Сравните размер головы человека и собаки породы кане-корсо
У нас во дворе несколько очень старых дубов, и у одного из них очень большие листья. Рука для сравнения
Источник:
- 16 необычных предметов обихода из прошлого
- Таинственные предметы: для чего все эти штуки?
- Сравнение размеров Вселенной
- Эти вещи из прошлого еще переживут своих владельцев
- Интересные кадры, показывающие внутреннее устройство вещей
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Чем больше фотографий - тем удачнее пост и наплевать, что они к теме вообще никак не относятся?))