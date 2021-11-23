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Предметы, размер которых можно оценить только в сравнении

Предметы, размер которых можно оценить только в сравнении (17 фото)

Автор:
23 ноября 2021 09:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   интересно   подборка   размер   сравнение   фото   
329
17

В мире есть предметы, которые невообразимо велики или неожиданно малы, но нам сложно понять их настоящий размер.

В мире всё относительно, поэтому можно узнать о различных вещах гораздо больше интересного, если сравнить их с чем-нибудь другим. Ведь так гораздо ярче видно, как изменился за годы дизайн мобильных телефонов, насколько велики некоторые животные и какой след время оставляет на предметах. Мы собрали для вас подборку любопытных сравнений.


Баскетбольный мяч, который появился у меня пять лет назад, и мяч, появившийся сегодня

×
×

Разница между телефоном, которым мой брат пользовался двенадцать лет, и новым, который он купил сегодня

Современный помидор против выращенного из 150-летних семян

Новые Vans и Vans, в которых я катаюсь на скейте около двух лет

Два листа бумаги. Один был в комнате для курящих, второй — в комнате, где не курили

Чернила в ручке, которой пользовались два месяца, и в новой ручке

Американские и европейские корешки книг

Названия на них идут в разном направлении: на американских — сверху вниз, а на европейских — снизу вверх.

Новая капа и капа, которой три месяца

Разница в размере кофейных зёрен разных сортов (Пакамара и Пиберри)

Тюрьма в моём городе в разные сезоны

Одна и та же улица в первый день зимы и в первый день лета. Канада

Мичиган. Вид в 9 утра и в 11 утра

Человек и белый тибетский як

Роберт Уодлоу, самый высокий человек в истории, со своими родителями, братьями и сёстрами. Примерно 1935 год

Его рост составлял 2,72 метра. В 1935 году ему исполнилось 17 лет. Великана не стало в 1940 году.

Сравните размер головы человека и собаки породы кане-корсо

У нас во дворе несколько очень старых дубов, и у одного из них очень большие листья. Рука для сравнения

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Метки: вещи   интересно   подборка   размер   сравнение   фото   
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14k
Booka1a Час назад
половина фоток никакого отношения к сравнению размеров не имеет
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623
Алексей Маз Час назад
КГ/АМ.
Чем больше фотографий - тем удачнее пост и наплевать, что они к теме вообще никак не относятся?))
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