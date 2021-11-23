Предметы, размер которых можно оценить только в сравнении

В мире всё относительно, поэтому можно узнать о различных вещах гораздо больше интересного, если сравнить их с чем-нибудь другим. Ведь так гораздо ярче видно, как изменился за годы дизайн мобильных телефонов, насколько велики некоторые животные и какой след время оставляет на предметах. Мы собрали для вас подборку любопытных сравнений.

Баскетбольный мяч, который появился у меня пять лет назад, и мяч, появившийся сегодня