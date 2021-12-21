Как живут участники шоу "Каламбур" после его закрытия

Юрий с красным дипломом закончил политехнический институт и первое время занимался разработкой компьютерных программ, успел поработать в порту. Но творческая сторона все равно взяла верх.

Стыцковский поступил в ЛГИТМиК, отучившись на режиссера эстрады. В "Каламбуре" он был не просто актером, он также выступал в качестве автора миниатюр и режиссера. Еще до тележурнала он был женат на Эвелине Бледанс, с ней он прожил 7 лет в гражданском браке, а вот официальный не продержался и двух месяцев.

Второй супругой Юрия стала Ирина Козырь, которая была исполнительным продюсером в "Каламбуре". Они поженились и у них родился сын Николай (ему сейчас 19 лет).

После закрытия тележурнала Юрий снимался в кино, выступал на концертах, был автором шуток, продюсировал ТВ-проекты. Сейчас ему 59 лет.