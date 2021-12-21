Как живут участники шоу "Каламбур" после его закрытия

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В 90-е годы на экраны выходил тележурнал, который был очень даже популярен у зрителей. В проекте было пять актеров, однако из-за грима казалось, что их намного больше.
Шоу было отличным от ему подобных: без слов, речь была ускорена до невнятного бормотания и смех.
Уже прошло 25 лет как проект закрыт, его, правда, пытались как-то раз возродить, но безуспешно. Что же сейчас с юмористами, которые так веселили своих зрителей?
Уже прошло 25 лет как проект закрыт, его, правда, пытались как-то раз возродить, но безуспешно. Что же сейчас с юмористами, которые так веселили своих зрителей?
Сергей Гладков
В Одессу Сергей перебрался из Харькова. Окончил политех, а несколько позже - курсы режиссуры и пантомимы. Именно его авторства многие фишки "Каламбура".
После того как тележурнала закрыли, Гладков занялся звукорежиссурой, работал над сериалом "Дружная семейка", программой "Голые и смешные". Он и сейчас периодически работает над созданием сериалов и фильмов.
Гладков женат, у него двое детей. Актеру 58 лет.
После того как тележурнала закрыли, Гладков занялся звукорежиссурой, работал над сериалом "Дружная семейка", программой "Голые и смешные". Он и сейчас периодически работает над созданием сериалов и фильмов.
Гладков женат, у него двое детей. Актеру 58 лет.
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Юрий Стыцковский
Юрий с красным дипломом закончил политехнический институт и первое время занимался разработкой компьютерных программ, успел поработать в порту. Но творческая сторона все равно взяла верх.
Стыцковский поступил в ЛГИТМиК, отучившись на режиссера эстрады. В "Каламбуре" он был не просто актером, он также выступал в качестве автора миниатюр и режиссера. Еще до тележурнала он был женат на Эвелине Бледанс, с ней он прожил 7 лет в гражданском браке, а вот официальный не продержался и двух месяцев.
Второй супругой Юрия стала Ирина Козырь, которая была исполнительным продюсером в "Каламбуре". Они поженились и у них родился сын Николай (ему сейчас 19 лет).
После закрытия тележурнала Юрий снимался в кино, выступал на концертах, был автором шуток, продюсировал ТВ-проекты. Сейчас ему 59 лет.
Стыцковский поступил в ЛГИТМиК, отучившись на режиссера эстрады. В "Каламбуре" он был не просто актером, он также выступал в качестве автора миниатюр и режиссера. Еще до тележурнала он был женат на Эвелине Бледанс, с ней он прожил 7 лет в гражданском браке, а вот официальный не продержался и двух месяцев.
Второй супругой Юрия стала Ирина Козырь, которая была исполнительным продюсером в "Каламбуре". Они поженились и у них родился сын Николай (ему сейчас 19 лет).
После закрытия тележурнала Юрий снимался в кино, выступал на концертах, был автором шуток, продюсировал ТВ-проекты. Сейчас ему 59 лет.
Алексей Агопьян
Алексей также выпускник политехнического института. Пока Во время учебы увлекся КВН и театром. Получив диплом все-таки устроился в конструкторское бюро специальных станков, где проработал три года. Творчество все-таки победило и с завода Агопьян ушел в комический дуэт "Сладкая жизнь". Ну а потом пришел и в "Каламбур".
После закрытия тележурнала Алексей играл в кино, его можно увидеть в популярных сериалах, к примеру "Солдаты", "Таинственная страсть", "Интерны" и в телешоу "Большая разница".
Алексей женат и сейчас ему 61 год.
После закрытия тележурнала Алексей играл в кино, его можно увидеть в популярных сериалах, к примеру "Солдаты", "Таинственная страсть", "Интерны" и в телешоу "Большая разница".
Алексей женат и сейчас ему 61 год.
Татьяна Иванова
Она была единственной дамой в коллективе актеров. Инженер по образованию, ни работавшая про профессии ни единого дня. Иванова всегда была склонна к творчеству, даже когда она училась, то большую часть времени проводила на сцене института и на городских концертах. Получив диплом Татьяна устроилась работать в местную филармонию в Одессе.
Пока снимали "Каламбур" Татьяна вышла замуж за коллегу Вадима Набокова. Знакомы они были давно, но пойти в ЗАГС они решились только начав вместе работать. Они до сих пор вместе и у них двое детей: 23-летний Илья и 14-летняя Мария.
Когда телешоу закрыли Татьяна снималась в кино, ездила с гастролями по Украине. Сейчас ей 56 лет.
Пока снимали "Каламбур" Татьяна вышла замуж за коллегу Вадима Набокова. Знакомы они были давно, но пойти в ЗАГС они решились только начав вместе работать. Они до сих пор вместе и у них двое детей: 23-летний Илья и 14-летняя Мария.
Когда телешоу закрыли Татьяна снималась в кино, ездила с гастролями по Украине. Сейчас ей 56 лет.
Вадим Набоков
По образованию он также, как и его супруга, инженер. Без особого желания, под нажимом родителей он окончил институт, хотя сам всегда тяготел к творчеству: окончил музыкальную школу, играл на трубе, пианино, гитаре и прекрасно пел.
На студенческом конкурсе яркого Набокова заметили представители Театра эстрадных миниатюр и пригласили в Одессу.
В шоу "Каламбур" Набоков занимался не только съемками, он также иногда помогал со сценарием. После закрытия телешоу сыграл в фильме "Ликвидация" (помощник Чусов) и в данный момент - участник комик-труппы "Маски". Актеру 57 лет.
На студенческом конкурсе яркого Набокова заметили представители Театра эстрадных миниатюр и пригласили в Одессу.
В шоу "Каламбур" Набоков занимался не только съемками, он также иногда помогал со сценарием. После закрытия телешоу сыграл в фильме "Ликвидация" (помощник Чусов) и в данный момент - участник комик-труппы "Маски". Актеру 57 лет.
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Метки: актеры актрисы интересное телевидение факты
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молодцы, создали незабываемые образы
У них есть целый канал на спутниковом "Каламбур ТВ", и они там не древние записи крутят.
Так что не пропадут.