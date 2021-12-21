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Как живут участники шоу "Каламбур" после его закрытия

Как живут участники шоу "Каламбур" после его закрытия (6 фото)

Автор:
21 декабря 2021 17:02
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   актрисы   интересное   телевидение   факты   
2237
6
В 90-е годы на экраны выходил тележурнал, который был очень даже популярен у зрителей. В проекте было пять актеров, однако из-за грима казалось, что их намного больше.
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Метки: актеры   актрисы   интересное   телевидение   факты   
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7  комментариев
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21k
Ego sum qui sum Час назад
интересно, что все технари, подавшиеся в творчество...
молодцы, создали незабываемые образы
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1k
Антон Сорокин 19 минут назад
Надо ещё отметить, что половина из них - выходцы из "Маски-Шоу", ещё более древнего, но гораздо более интересного проекта Георгия Делиева. Не только последний в списке.
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19k
Luc72 Полчаса назад
Как живут, как живут...
У них есть целый канал на спутниковом "Каламбур ТВ", и они там не древние записи крутят.
Так что не пропадут.
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18k
Егор Час назад
А медведь?
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