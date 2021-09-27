Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни

Да, непросто представить, но главные герои легендарного фильма "9 ½ недель" просто не выносили друг друга. Микки Рурк называл Ким бесчувственной, а актриса в свою очередь жаловалась, что целоваться с ним было все равно, что с пепельницей, наполненной окурками. Бейсингер признавалась, что не любит эту свою роль и старается стереть ее из памяти.

Но некоторые считают, что такой острый антагонизм был задумкой режиссера, который хотел, чтоб Микки и Ким вжились в роль и поощрял ссоры на площадке, а также запрещал главным героям общаться вне съемок.

Кстати. По поводу курения. Когда снимался сериал "Как я встретил вашу маму" актер Джейсон Сигел (Маршалл) курил и Элисон Ханниган (Лили), игравшая его супругу, не могла с ним целоваться из-за запаха и вкуса. А как вы понимаете, целоваться им надо было много. Мятные конфетки и спреи не помогали. На долгое время актер просто бросил курить из уважения к своей партнерше, что далось ему очень нелегко.