Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни

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Как легко, наверное, на съемочной площадке, когда между двумя актерами, играющими влюбленность, возникает химия и им нравится находиться рядом со своей кинолюбовью.
Как красиво, нежно и страстно выглядят многие парочки на экранах. Однако за пределами кадра кипели совершенно другие страсти. Ругань, скандалы... А ведь это отражалось на всех участниках снимаемого проекта.
Микки Рурк и Ким Бейсингер ("9 ½ недель")
Да, непросто представить, но главные герои легендарного фильма "9 ½ недель" просто не выносили друг друга. Микки Рурк называл Ким бесчувственной, а актриса в свою очередь жаловалась, что целоваться с ним было все равно, что с пепельницей, наполненной окурками. Бейсингер признавалась, что не любит эту свою роль и старается стереть ее из памяти.
Но некоторые считают, что такой острый антагонизм был задумкой режиссера, который хотел, чтоб Микки и Ким вжились в роль и поощрял ссоры на площадке, а также запрещал главным героям общаться вне съемок.
Кстати. По поводу курения. Когда снимался сериал "Как я встретил вашу маму" актер Джейсон Сигел (Маршалл) курил и Элисон Ханниган (Лили), игравшая его супругу, не могла с ним целоваться из-за запаха и вкуса. А как вы понимаете, целоваться им надо было много. Мятные конфетки и спреи не помогали. На долгое время актер просто бросил курить из уважения к своей партнерше, что далось ему очень нелегко.
Но некоторые считают, что такой острый антагонизм был задумкой режиссера, который хотел, чтоб Микки и Ким вжились в роль и поощрял ссоры на площадке, а также запрещал главным героям общаться вне съемок.
Кстати. По поводу курения. Когда снимался сериал "Как я встретил вашу маму" актер Джейсон Сигел (Маршалл) курил и Элисон Ханниган (Лили), игравшая его супругу, не могла с ним целоваться из-за запаха и вкуса. А как вы понимаете, целоваться им надо было много. Мятные конфетки и спреи не помогали. На долгое время актер просто бросил курить из уважения к своей партнерше, что далось ему очень нелегко.
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Дастин Хоффман и Мэрил Стрип ("Крамер против Крамера")
Фильм, заслуженно получивший множество наград и номинаций, снимался в напряженной атмосфере. Главные актеры не просто ссорились, они по-настоящему враждовали. Есть даже история, что во время одной из ссор Дастин дал Мэрил пощечину, якобы, чтобы помочь войти в образ.
Хоффман спустя много лет рассказал, что во время съемок у него проходил крайне сложный бракоразводный процесс и он просто не справлялся с напряжением. Также Дастин любил импровизировать и делал это без согласования с режиссером и партнерами по съемочной площадке.
Если вспомнить сцену, где актеры обсуждают, с кем останется их сын после развода, Хоффман, вместо того, чтобы в конце диалога уйти, внезапно разбивает бокал. Испуг Мэрил Стрип в кадре абсолютно настоящий.
Хоффман спустя много лет рассказал, что во время съемок у него проходил крайне сложный бракоразводный процесс и он просто не справлялся с напряжением. Также Дастин любил импровизировать и делал это без согласования с режиссером и партнерами по съемочной площадке.
Если вспомнить сцену, где актеры обсуждают, с кем останется их сын после развода, Хоффман, вместо того, чтобы в конце диалога уйти, внезапно разбивает бокал. Испуг Мэрил Стрип в кадре абсолютно настоящий.
Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс ("Дневник памяти")
Фильм о вечной и настоящей любви. И как же актеры скандалили. Гослинг говорил, что ничего не может почувствовать к Рэйчел и что не может с ней играть. Один раз он прямо на площадке потребовал замены актрисы. Режиссер не знал, что делать, просто оставил их двоих в актерском трейлере и вышел. Говорят, что скандал был настолько громким, что вся съемочная группа притихла.
Самое смешное, что уже после съемок между Райаном и Рэйчел все-таки вспыхнули чувства и они даже несколько лет жили вместе. Можно только представить, как их проклинали коллеги по цеху.
Самое смешное, что уже после съемок между Райаном и Рэйчел все-таки вспыхнули чувства и они даже несколько лет жили вместе. Можно только представить, как их проклинали коллеги по цеху.
Джонни Депп и Анджелина Джоли ("Турист")
Эти двое снимались в фильме "Турист" и съемки были под угрозой. Депп заявлял, что Джоли скованна, требовательна и попросту бездарна, а актриса в ответ обвиняла партнера в эгоизме. Ее возмущало, что ради съемок Депп не мог привести себя в порядок и хотя бы постричься. О проблемах гигиены Деппа по Голливуду и правда ходит слава, так что ее можно понять.
Джейми Дорнан и Дакота Джонсон ("50 оттенков серого")
Пора бы уже нам всем признать, что хуже серии книг "50 оттенков серого" только фильмы по этим книгам. Съемочной группе приходилось буквально силой заставлять актеров изобразить хотя бы подобие чувств. У Дорнана была очень ревнивая супруга, а Дакота стеснялась и зажималась в откровенных сценах, которых в фильме предостаточно. Никакой страсти - одна неловкость.
Странно. Неужели актеры не читали сценарий перед тем как согласиться? Что Дорнан, что Джонсон, они явно знали на что шли и вряд ли бы Дакота внезапно стала страстной львицей, а жена Джейми решила перестать его ревновать.
Странно. Неужели актеры не читали сценарий перед тем как согласиться? Что Дорнан, что Джонсон, они явно знали на что шли и вряд ли бы Дакота внезапно стала страстной львицей, а жена Джейми решила перестать его ревновать.
Николай Рыбников и Надежда Румянцева ("Девчата")
Одна из самых известных кинопар советского кино в жизни не очень-то ладила. Рыбников не хотел общаться с Румянцевой потому что настаивал, чтобы роль Тоси отдали его жене, Алле Ларионовой, но ее внешность была слишком яркой для простушки и детдома.
Рыбников не смог смириться с этим и достаточно высокомерно общался со своей партнёршей. Его раздражало, что съемочная группа "обхаживает" Надежду и в отличие от нее, которая несмотря на такое его поведение, прекрасно справилась с ролью, несколько раз "заваливал" общие сцены.
Рыбников не смог смириться с этим и достаточно высокомерно общался со своей партнёршей. Его раздражало, что съемочная группа "обхаживает" Надежду и в отличие от нее, которая несмотря на такое его поведение, прекрасно справилась с ролью, несколько раз "заваливал" общие сцены.
Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей ("Грязные танцы")
Как и на экране, на съемочной площадке тоже кипели страсти. Только другого порядка. Юная Грей часто в рыданиях просто убегала с площадки. Суэйзи откровенно заявлял, что считает ее непрофессиональной и требовал несколько раз переснимать одну и ту же сцену. Их ссоры накаляли страсть во время съемок и возможно именно поэтому между этими двумя чувствуется "химия", правда замешанная все-таки не на любовной страсти, а на неприятии друг друга.
Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы")
Актерам конечно же приписывали тайный роман в реальной жизни, как и многим сериальным парам. Но их отношения были далеки от даже просто теплых. Духовны был задет отстранённостью Андерсон , а ее возмущало, что гонорар у партнера по "Секретным материалам" был больше минимум в два раза. Но за долгие годы совместной работы они сгладили все острые углы и даже стали близкими друзьями.
Кларк Гейбл и Вивьен Ли ("Унесенные ветром")
Съемки этого фильма были настоящим адом и не последнюю роль в этом сыграли ведущие актеры. Они изначально были из разных, если можно сказать, лиг. Гейбл был мгновенно отобран продюсерами на роль Ретта Батлера, а вот Скарлетт О’Хара отбиралась из полутора тысяч претенденток. Гейбл ни во что не ставил Ли, а та прониклась взаимной неприязнью. Актеры были профессионалами и весь негатив они вложили в актерскую игру. Благодаря этому на экране между актёрами кипит страсть, а именно она и была нужна.
Валентин Гафт и Александра Яковлева ("Чародеи")
На долю героя Гафта выпало влюбиться с героиню Александры Яковлевой и страстно добиваться ее расположения. Но актера раздражала Яковлева своим высокомерием, она постоянно требовало поправлять на ней костюм и грим, осветителей ругала за свет и постоянно забывала слова.
В один из очередных эпизодов, когда актриса забыла слова Гафт буквально набросился на Яковлеву, но его оттащили. После этого актер отказался от совместных сцен с ней и пришлось доснимать их по отдельности, а на монтаже уже склеивать в общую картинку.
В один из очередных эпизодов, когда актриса забыла слова Гафт буквально набросился на Яковлеву, но его оттащили. После этого актер отказался от совместных сцен с ней и пришлось доснимать их по отдельности, а на монтаже уже склеивать в общую картинку.
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