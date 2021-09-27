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Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни

Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни (11 фото)

Автор:
27 сентября 2021 18:27
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   голливуд   интересное   кино   съемки   факты   фото   
1602
11
Как легко, наверное, на съемочной площадке, когда между двумя актерами, играющими влюбленность, возникает химия и им нравится находиться рядом со своей кинолюбовью.
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Метки: актеры   актрисы   голливуд   интересное   кино   съемки   факты   фото   
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28k
Антон Час назад
Ну они тоже люди.
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15k
ЦСКА 11 минут назад
Папачос моего одноклассника, ставил конные сцены на фильме "Человек с бульвара капуцинов"....Как то слышал от него рассказку про Александру(Яковлеву)Аасмяэ, как он её называл....Дядька рассказывал, что она пересралась буквально со всеми, с кем ей пришлось пересекаться по ходу съемок картины! От актеров и съемочной группы, до водил, поваров и курьеров! Говорил что она-Настоящая фурия и высокомерная истеричка, с ярко выраженной звездной болезнью! Дай Бог ей сейчас здоровья....
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42k
Максим Т. 15 минут назад
Не так уж не права была товарищ Шемаханская)
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170
Киса Кацман 15 минут назад
А что ... неделя уже прошла, как про это в ОЧЕРЕДНОЙ раз уже написали???
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