Что стало с детьми-актерами из "Приключений Буратино"

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В 1976 году вышел музыкальный фильм о приключениях маленького деревянного мальчишки. Уже на следующий день после выхода картины дети стали знамениты на всю страну.
Но не все из них стали связывать свою жизнь с актерской карьерой. Такое не редкость, многие дети так и остаются потом героями одного-двух фильмов и потом идут работать по совершенно не творческой стезе или в работу за кадром. Как же сложились судьбы этих детей?
Буратино - Дмитрий Иосифов
Диме было 10 лет, когда режиссер Леонид Нечаев случайно его увидел. Дима занимался фигурным катанием, где его, такого артистичного и яркого заметили. Мальчик к славе не стремился, ему на студии не очень понравилось, он даже пытался притвориться, что у него болит живот - так ему не хотелось сниматься.
Но Иосифов был утвержден. Но сначала на роль Арлекин. Но после долгих поисков актера на главную роль, решили провести пробы Димы в качестве Буратино.
После этого фильма были и другие: "Капитан Сорви-голова", "Про Красную Шапочку", "Проданный смех". Но роли уже были не главными. А Дима после школы поступил во ВГИК, на курс Баталова. Потом он работал в Минском театре-студии киноактера, снимался в кино и сериалах, а с конца 90-х стал еще и режиссером, снимая реалити-шоу и рекламные ролики. Последнее время снимает уже фильмы и сериалы.
Дмитрий много лет женат, он познакомился с Натальей еще в студенческие годы. Она работает художником по костюмам и у пары трое сыновей. Старший также как и папа стал режиссером.
Но Иосифов был утвержден. Но сначала на роль Арлекин. Но после долгих поисков актера на главную роль, решили провести пробы Димы в качестве Буратино.
После этого фильма были и другие: "Капитан Сорви-голова", "Про Красную Шапочку", "Проданный смех". Но роли уже были не главными. А Дима после школы поступил во ВГИК, на курс Баталова. Потом он работал в Минском театре-студии киноактера, снимался в кино и сериалах, а с конца 90-х стал еще и режиссером, снимая реалити-шоу и рекламные ролики. Последнее время снимает уже фильмы и сериалы.
Дмитрий много лет женат, он познакомился с Натальей еще в студенческие годы. Она работает художником по костюмам и у пары трое сыновей. Старший также как и папа стал режиссером.
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Пьеро - Роман Столкарц
Рому мама привела на кинопробы.
"Меня попросили прочитать стихотворение. И вот маленький еврейский мальчик стоял и читал «Зимнюю дорогу» Александра Сергеевича Пушкина".
Пробы произвели нужный эффект и мальчик был утвержден на роль печального Пьеро. А так как он еще и неплохо пел, то единственный сам исполнил свою грустную серенаду.
Ребята крепко сдружились и достаточно тесно общались после съемок. Но Рома выбрал путь, никак не связанный с кино, поступив в Минский медицинский институт и был звездой художественной самодеятельности. В 1990-х переехал в Израиль, где живет до сих пор, работая педиатром. У Романа четверо детей.
"Меня попросили прочитать стихотворение. И вот маленький еврейский мальчик стоял и читал «Зимнюю дорогу» Александра Сергеевича Пушкина".
Пробы произвели нужный эффект и мальчик был утвержден на роль печального Пьеро. А так как он еще и неплохо пел, то единственный сам исполнил свою грустную серенаду.
Ребята крепко сдружились и достаточно тесно общались после съемок. Но Рома выбрал путь, никак не связанный с кино, поступив в Минский медицинский институт и был звездой художественной самодеятельности. В 1990-х переехал в Израиль, где живет до сих пор, работая педиатром. У Романа четверо детей.
Мальвина - Татьяна Проценко
В нее, пожалуй, были влюблены все советские школьники. В кино она попала случайно, даже несмотря на то, что ее папа был главой управления документальных фильмов Госкино СССР. Тане было шесть лет, когда ее увидела в поезде ассистент Нечаева и уговорила родителей отвести девочку на пробы.
Роль Мальвины стала ее единственной ролью. Под нее уже был написан сценарий фильма про Красную Шапочку, уже были согласованы даты съемок, но незадолго до начала производства картины Проценко упала с велосипеда и серьезно повредила спину.
Татьяна поступила во ВГИК вместе с Димой Иосифовым, но только на киноведческий факультет. Работала в центре Ролана Быкова, писала стихи. Вышла замуж, а в 1999 году родила дочь, развелась, но уже после этого встретила свою настоящую любовь - Алексея Войтюка. У них родился сын Володя.
В 50 лет Татьяне поставили страшный диагноз: двойной рак, уже не в первой стадии, с метастазами. Три года Проценко сражалась за жизнь, но рак победил. 19 мая, 2021 года ее не стало...
Роль Мальвины стала ее единственной ролью. Под нее уже был написан сценарий фильма про Красную Шапочку, уже были согласованы даты съемок, но незадолго до начала производства картины Проценко упала с велосипеда и серьезно повредила спину.
Татьяна поступила во ВГИК вместе с Димой Иосифовым, но только на киноведческий факультет. Работала в центре Ролана Быкова, писала стихи. Вышла замуж, а в 1999 году родила дочь, развелась, но уже после этого встретила свою настоящую любовь - Алексея Войтюка. У них родился сын Володя.
В 50 лет Татьяне поставили страшный диагноз: двойной рак, уже не в первой стадии, с метастазами. Три года Проценко сражалась за жизнь, но рак победил. 19 мая, 2021 года ее не стало...
Артемон - Томас Аугустинас
У него, как и у других детей, не было опыта работы в кино и он никак не собирался связывать с ним свою жизнь. И на съемочной площадке Томас пережил первую неразделенную любовь - он был просто без ума от своей Мальвины, Тани Проценко. Но та воспринимала его исключительно как друга и даже была недовольна: она надеялась, что на съемках будет живая собака, а не мальчик в костюме.
Через несколько лет семья Томаса переехала в Канаду, где он и живет до сих пор. Он окончил бизнес-школу и даже какое-то время работал в России, но сейчас у него свой бизнес и на родину он приезжает очень редко.
Через несколько лет семья Томаса переехала в Канаду, где он и живет до сих пор. Он окончил бизнес-школу и даже какое-то время работал в России, но сейчас у него свой бизнес и на родину он приезжает очень редко.
Арлекин - Григорий Светлорусов
О его жизни известно очень мало. Как говорит Дмитрий Иосифов, Григорий окончил Высшую школу КГБ и стал разведчиком. Но есть и другая версия, покриминальнее. Но никто не знает настоящей истории. Светлорусова нет в социальных сетях и после выхода фильма он уже никогда не принимал участия в каких бы то ни было публичных мероприятиях.
Правда он также числится в роли французского репортера в фильме "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".
Правда он также числится в роли французского репортера в фильме "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".
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