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Что стало с детьми-актерами из "Приключений Буратино"

Что стало с детьми-актерами из "Приключений Буратино" (6 фото)

Автор:
07 декабря 2021 14:42
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   актрисы   биография   дети   интересное   советское кино   фильмы   
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В 1976 году вышел музыкальный фильм о приключениях маленького деревянного мальчишки. Уже на следующий день после выхода картины дети стали знамениты на всю страну.
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Метки: актеры   актрисы   биография   дети   интересное   советское кино   фильмы   
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kirpal 2 часа назад
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