Что стало с детьми-актерами из "Приключений Буратино"

Диме было 10 лет, когда режиссер Леонид Нечаев случайно его увидел. Дима занимался фигурным катанием, где его, такого артистичного и яркого заметили. Мальчик к славе не стремился, ему на студии не очень понравилось, он даже пытался притвориться, что у него болит живот - так ему не хотелось сниматься.

Но Иосифов был утвержден. Но сначала на роль Арлекин. Но после долгих поисков актера на главную роль, решили провести пробы Димы в качестве Буратино.

После этого фильма были и другие: "Капитан Сорви-голова", "Про Красную Шапочку", "Проданный смех". Но роли уже были не главными. А Дима после школы поступил во ВГИК, на курс Баталова. Потом он работал в Минском театре-студии киноактера, снимался в кино и сериалах, а с конца 90-х стал еще и режиссером, снимая реалити-шоу и рекламные ролики. Последнее время снимает уже фильмы и сериалы.

Дмитрий много лет женат, он познакомился с Натальей еще в студенческие годы. Она работает художником по костюмам и у пары трое сыновей. Старший также как и папа стал режиссером.