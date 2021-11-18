Какими выросли детки из очень страшных фильмов ужасов

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Режиссеры и сценаристы нередко используют детей в хоррорах, так как невинное личико малыша в сочетании с самым настоящим кошмаром - это, обычно, беспроигрышный вариант.
В чем секрет такого успеха? В том, что обычно ребенок и пугающая, кровавая ситуация редко сочетаются между собой. Мы, взрослые, всегда стараемся уберечь детей от всего плохого. И именно на этом диссонансе и играют создатели таких вот фильмов-кошмаров. Вот такие вот детки играли в страшенных фильмах ужасов.
Джодель Ферланд, 27 лет (Шерон/Алесса, "Сайлент Хилл")
Хоррор "Сайлент Хилл", который сняли по мотивам одной из самых известных компьютерных игр, вышел в 2006 году. Главного антагониста и в то же время протагониста сыграла 12-летняя Джодель. Судя по кадрам со съёмочной площадки, обстановка там царила юмористическая и теплая.
Актриса буквально стала детским амбассадором хорроров последних 20 лет. Джодель решила оставить знакомое направление и наиболее известные фильмы с ее участием: "Дело №39", "Мастера ужасов", "Верзила", а сейчас снимается в мистическом сериале "Тайный орден".
Актриса буквально стала детским амбассадором хорроров последних 20 лет. Джодель решила оставить знакомое направление и наиболее известные фильмы с ее участием: "Дело №39", "Мастера ужасов", "Верзила", а сейчас снимается в мистическом сериале "Тайный орден".
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Дейви Чейз, 31 год (Самара Морган, "Звонок")
Эта симпатичная и веселая девушка сыграла одного из самых пугающих персонажей нулевых, мстительного призрака обиженной девочки.
Дейви было 12 лет на момент съемок и каждый съемочный день ей приходилось наносить на лицо массу грима, чтобы поменять внешность.
Девушка до сих пор активно снимается, но роли у нее только эпизодические.
Дейви было 12 лет на момент съемок и каждый съемочный день ей приходилось наносить на лицо массу грима, чтобы поменять внешность.
Девушка до сих пор активно снимается, но роли у нее только эпизодические.
Камерон Брайт, 28 лет (Адам, "Другой")
Триллер вышел в 2004 году, мальчику тогда было 11 лет. Мальчик просто потрясающе сыграл клона-психопата. Сюжет фильма не такой уж новаторский, но история вышла жуткой. Кино занимает почетное место среди поклонников хорроров.
Камерон снимался в других фильмах и в нескольких частях саги "Сумерки". Последние четыре года актер не снимается.
Камерон снимался в других фильмах и в нескольких частях саги "Сумерки". Последние четыре года актер не снимается.
Итан Каткоски, 22 года (Барто, "Нерождённый")
Звезда сериала "Бесстыдники" Каткоски сыграл в фильме "Нерожденный" в 10 лет. Картина была настолько ужасающей, что попала в рейтинг самых страшных фильмов.
Итан, кстати, вырос во вполне себе симпатичного парня.
Итан, кстати, вырос во вполне себе симпатичного парня.
Линда Блэр, 62 года (Риган, "Изгоняющий дьявола")
Ну куда без нее? Линда в 14 лет настолько великолепно сыграла одержимую дьяволом девочку, что фильм очень быстро стал классикой ужаса. Аналогов у него нет, все современные фильмы не дотягивают до его уровня.
Линда была не идеальным подростком, с 15 лет она вела довольно-таки разгульный образ жизни и ее несколько раз обвиняли в хранении наркотиков.
Линда была не идеальным подростком, с 15 лет она вела довольно-таки разгульный образ жизни и ее несколько раз обвиняли в хранении наркотиков.
Харви Стивенс, 50 лет (Дэмиан, "Омен")
Стивенс сыграл просто в культовом фильме, да еще и сына самого дьявола, когда ему было всего шесть лет, И эта картина 1976 года считается одним из самых лучших фильмов ужасов. Но вот у юного актера карьера не пошла в гору. На его счету всего-то два фильма, один из которых - это современная адаптация "Омена" 2006 года.
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