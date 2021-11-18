Какими выросли детки из очень страшных фильмов ужасов

Стивенс сыграл просто в культовом фильме, да еще и сына самого дьявола, когда ему было всего шесть лет, И эта картина 1976 года считается одним из самых лучших фильмов ужасов. Но вот у юного актера карьера не пошла в гору. На его счету всего-то два фильма, один из которых - это современная адаптация "Омена" 2006 года.