FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5677 постов • 1130 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Какими выросли детки из очень страшных фильмов ужасов

Какими выросли детки из очень страшных фильмов ужасов (7 фото)

Автор:
18 ноября 2021 19:34
Сообщество : Кино
Метки: horror   актеры   актрисы   интересное   кино   роли   факты   
467
7
Режиссеры и сценаристы нередко используют детей в хоррорах, так как невинное личико малыша в сочетании с самым настоящим кошмаром - это, обычно, беспроигрышный вариант.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: horror   актеры   актрисы   интересное   кино   роли   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Когда просто выдавила прыщ, но не рассчитала силу (5 фото) Когда просто выдавила прыщ, но не рассчитала силу (5 фото) 18 известных киноперсонажей, которых могли сыграть другие актёры 18 известных киноперсонажей, которых могли сыграть другие актёры Советские актеры, которые стали врагами после совместных съемок Советские актеры, которые стали врагами после совместных съемок "Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом "Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом 30 актеров, которые сыграли героев гораздо младше своего реального возраста 30 актеров, которые сыграли героев гораздо младше своего реального возраста Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время Что раздражает в фильмах об СССР, которые сняли в наше время
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4650



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Электросамокаты – вот настоящая проблема 2021 года
0
196
Электросамокаты – вот настоящая проблема 2021 года
Конспирология или реальность? Какие дикие теории подтвердились
2
60
Конспирология или реальность? Какие дикие теории подтвердились
Набирающие популярность в сообществах
Обзор ноутбука Dell XPS 13 9370: лёгкий, красивый, быстрый
1
6
Обзор ноутбука Dell XPS 13 9370: лёгкий, красивый, быстрый
Нейробиологическое действие алкоголя и его последствия
1
24
Нейробиологическое действие алкоголя и его последствия
Когда просто выдавила прыщ, но не рассчитала силу (5 фото)
Когда просто выдавила прыщ, но не рассчитала силу (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Россия#животные#автомобили#дтп#фотографии#новости#позитив#знаменитости
#Юмор#история#кино#Ynews#автомир#картинки#авто аварии#сарказм#Москва#истории
#интересно#интересное#СССР#прикол#аварии#люди#подборка#фильм#полиция#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться