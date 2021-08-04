FISHKINET
Сообщество Юмор 12667 постов • 2688 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
16 провальных ситуаций: хотели как лучше, а получилось как всегда

16 провальных ситуаций: хотели как лучше, а получилось как всегда (17 фото)

Автор:
04 августа 2021 09:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   неудача   подборка   прикол   фото   
1551
17

Рано или поздно со всеми случаются неудачи.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   люди   неудача   подборка   прикол   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Vazari 51 минуту назад
Штаны из голимого дермантина служили мотиватором 4 года. Мда...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Maddy8 24 минуты назад
Что не так? Ну вылезло, замеси еще раз, станет норм размера ,следи когда опять поднимется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SerGProS 46 минут назад
Тату на последней означает - отказываюсь тонуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался 50 медалей за 10 дней: кто и как постарался 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей Мужчины обладают особым взглядом на воспитание детей Мужчины обладают особым взглядом на воспитание детей Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины Эти люди хотят казаться круче, чем они есть&nbsp; Эти люди хотят казаться круче, чем они есть  12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу 12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

418841



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ смешных котеек, которые подарят добрую порцию позитива
1
8
20+ смешных котеек, которые подарят добрую порцию позитива
Любопытные закулисные снимки Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора
4
89
Любопытные закулисные снимки Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора
﻿
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#ynews#факты#аварии#фотографии#животные#знаменитости#новости#полиция
#фото#подборка#история#дтп#интересное#авто аварии#сша#картинки#шоу бизнес#дети
#интересно#кино#Россия#олимпиада#СССР#автомобили#автомир#люди#фильм#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться