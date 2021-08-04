16 провальных ситуаций: хотели как лучше, а получилось как всегда

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Рано или поздно со всеми случаются неудачи.
Но одно дело, когда это происходит от вашей же лени, и совсем другое, если вы при этом и правда очень старались и были полны лучших намерений! Кто-то берётся за ремонт, у кого-то появляется желание порадовать других подарком или вкусным обедом, некоторые решают наконец заняться здоровьем или учёбой. Казалось бы, люди искренне хотели как лучше! А что у них получилось — посмотрите сами.
Я решил сэкономить и сам установил микроволновку
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… и тут же пролила на них кипяток.
Прочитала, что если положить зубную щётку в микроволновку на 10 секунд, все бактерии уничтожатся
Отличная идея! Но вот исполнение…
Хотела сделать для моего питомца собственный стульчик, но немного перестаралась
Подумала, что печь хлеб самой — это гораздо лучше, чем покупать
Хотел собрать себе идеальную пиццу, но не увидел, что соус и сыр тоже надо выбирать самому…
Наконец-то пришёл к окулисту! И вот такую форму мне дали для заполнения
Весь труд коту под хвост!
Ну… В целом, почти похоже
Что ж, по крайней мере, они попробовали. А это уже половина успеха!
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