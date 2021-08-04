16 провальных ситуаций: хотели как лучше, а получилось как всегда

Но одно дело, когда это происходит от вашей же лени, и совсем другое, если вы при этом и правда очень старались и были полны лучших намерений! Кто-то берётся за ремонт, у кого-то появляется желание порадовать других подарком или вкусным обедом, некоторые решают наконец заняться здоровьем или учёбой. Казалось бы, люди искренне хотели как лучше! А что у них получилось — посмотрите сами.

Я решил сэкономить и сам установил микроволновку