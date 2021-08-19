Человеческая лень беспредельна и безгранична

4903
18
Лень - не только двигатель прогресса, но и стимул к проявлению креативности.
Если у каждого человека есть какой-то свой талант, то наверняка существуют люди, просто рождённые для того, чтобы делать свою работу в стиле «тяп-ляп». Ведь как иначе объяснить такое количество случаев, когда косяки были видны невооружённым глазом? Здесь мы собрали несколько самых ярких снимков, которые без слов демонстрируют умение некоторых людей сказать работе «и так сойдёт».
Да это же настоящий саботаж!
×
Напридумывают должностей, а людям потом с ними мучиться
Белоснежка на упаковке с яблоками — не лучший рекламный ход
И так сойдёт!
Всё покрашено!
Когда запад и восток поменялись местами
Стикер на самом нужном месте
Но это же не Тор, а его отец — Один
Энтони Хопкинса, который исполнил роль Одина, сложно перепутать с Крисом Хемсвортом, сыгравшим Тора.
Нестандартная дорожная разметка
Ещё один вариант написания
Женщина заказала пиццу с брокколи
Такой эта клавиатура приехала с завода
Так налево или направо?
Надпись на асфальте: «Поверните налево/направо».
Этот конус останется тут навсегда
Надёжно
Раздельный сбор мусора в Греции
Мейд ин Russia
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 людей, которых сразил острый приступ лени
- 16 провальных ситуаций: хотели как лучше, а получилось как всегда
- Добро пожаловать в Азию
- 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей
- Эти люди хотят казаться круче, чем они есть
60
Понравилось60
Новости партнёров
т.е. если самому повернуться на 180 град, то восток и запад местами поменяются?
это же идеальная подача!!!