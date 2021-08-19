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Человеческая лень беспредельна и безгранична

Человеческая лень беспредельна и безгранична (18 фото)

Автор:
19 августа 2021 08:26
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   лень   люди   подборка   прикол   фото   
4903
18

Лень - не только двигатель прогресса, но и стимул к проявлению креативности.

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Метки: забавно   лень   люди   подборка   прикол   фото   
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16  комментариев
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36k
Олег Час назад
а что не так с белоснежкой?
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8k
Vacony 18 минут назад
С наушниками что не так ? у меня таких три пары !
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9k
lon Полчаса назад
Наверно, из-за непонятки с "Лево-Право" и повесили знак )) Так что, налево )
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475
forexample 43 минуты назад
видимо это просто опора с подкосом))
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12k
Сергей Час назад
Не понял что не так с калиткой! С другой её стороны все нормально будет! Возможно, что с этой стороны восток и запад именно в той стороне куда указывается!
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736
iKrek 2 часа назад
Лень, это умение отдыхать до того как начал выполнять работу. А на фотках в основном пофигизм.
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Uron 2 часа назад
"Женщина заказала пиццу с брокколи"
это же идеальная подача!!!
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friday2009 3 часа назад
Насчет мусора.Судя по вырезам в крышке просто должно быть три мешка
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