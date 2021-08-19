Человеческая лень беспредельна и безгранична

Если у каждого человека есть какой-то свой талант, то наверняка существуют люди, просто рождённые для того, чтобы делать свою работу в стиле «тяп-ляп». Ведь как иначе объяснить такое количество случаев, когда косяки были видны невооружённым глазом? Здесь мы собрали несколько самых ярких снимков, которые без слов демонстрируют умение некоторых людей сказать работе «и так сойдёт».

Да это же настоящий саботаж!