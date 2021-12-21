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Почему крылья "Кукурузника" Ан-2 всегда были обтянуты тканью

Почему крылья "Кукурузника" Ан-2 всегда были обтянуты тканью (10 фото)

Автор:
21 декабря 2021 09:07
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Крылья   интересно   кукурузник   познавательно   самолет   факты   фото   
1304
10

Некоторые любители побродить по аэродромным заброшкам могли наблюдать, что все самолёты как самолёты, а у Ан-2 всегда крылья разодраны в лохмотья. А всё потому, что они перетянуты холщовой тканью.

Это такая ткань натурального происхождения из льна на подобие мешковины, или той, которую используют художники.

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Мы здесь насобирали много фотографий заброшенных Ан-2, чтобы никто не подумал, что мы нашли какой-то один самолёт с тканевыми крыльями, а все остальные "Кукурузники" сделаны как положено из алюминия. А то, знаете ли, обязательно найдутся те, кто потом напишет, что мол, я всю жизнь проработал на Ан-2 и ни разу не замечал, что у него крылья из ткани.

Фотографии сами за себя говорят и в комментариях не нуждаются, но всё же. Оперение самолёта, в том числе и хвостовое, представляет собой алюминиевые рамки, которые обтянуты тканью. Эта ткань окрашена в цвет всего планера. Т. е. вместо того, чтобы обшить крылья тонколистовым авиационным алюминием, конструкторы распорядились обтянуть в тряпьё, а потом покрасить. Фюзеляж они обшили алюминием, а на крыльях решили сэкономить.

Как же так вышло, что легендарный полутороплан Ан-2 одели в тряпки? С 1947 года и чуть ли не по сей день он производится, и крылья у него до сих пор тряпичные.

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в КБ Антонова с просьбой дать исчерпывающий ответ по поводу крыльев из тряпок.

И ответ их был весьма банален, в духе:

А что вы хотите, время было послевоенное, тяжёлое, алюминия не хватало, потому и обтягивали холщовой тканью.

И разумеется, для подтверждения своих слов, мы продемонстрировали им все эти фотографии заброшенных Ан-2.

Ну хорошо, послевоенное время прошло, страна превратилась в Великую державу, а Ан-2 всё равно продолжали выпускать по стандартам ОКБ-153 на всех заводах с тряпичными крыльями. Почему?

Ответ их был просто потрясающим:

Так ведь летает же! Зачем менять в сторону удорожания то, что итак летает по 40 лет? Износилась ткань, перетяни синтетикой или обшей дюралюминием.

И ведь действительно, у меня вон дома потолки натяжные стоят уже сколько лет, и из ПВХ-плёнки, и из сатина с полиуретановой пропиткой. Так что ничего страшного, что у Ан-2 крылья тоже натяжные.

Кстати по документам материал обшивки крыльев Ан-2 проходит как расходная часть и требует своевременной замены, - пояснили в КБ.

Ну в принципе да, в квартирах же мы ремонты делаем, потолки меняем. Чего бы "Кукурузнику" крылья не перетянуть? И вообще, не хорошо вот так к "легенде" придираться из-за порванных в клочья крыльев. Стрэйч-плёнкой обмотал и полетел, если надо, чего уж там.

Однако не все аэродромы, на которых мы были, оказались заброшенные. У одного из авиатехников мы поинтересовались, сколько стоит перетянуть крылья Ан-2 полностью плёнкой ПВХ на подобие той, что машины перетягивают, чтобы потом ничего не красить?

Ну что ж, площадь крыла 71,52 кв. м. Самая дешёвая китайская плёнка стоит около 400 р/кв. м. Получается около 60 тыс. р. Плюс ещё работа по перетяжке стоит примерно столько же. Так что получается недорого.

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Метки: Крылья   интересно   кукурузник   познавательно   самолет   факты   фото   
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5k
Sanar Час назад
Эта тряпка называется-перкаль. Кроме всех перечисленных плюсов, есть ещё один:
"Тряпка, она, на самом деле, дает огромное преимущество. В чем основной плюс тканевой обшивки? Она позволяет без всяких напряжений и проблем ее полностью удалить и провести ревизию всего силового набора крыла. Ни на одном самолете такого класса такой возможности нет. Для того, чтобы отремонтировать нервюру, определить элемент конструкции, поврежденный коррозией или усталостным напряжением, необходимо до него добраться. Если мы возьмемся за любой другой самолет, у которого металлическая обшивка, то это в принципе невозможно. Поэтому, кажущаяся отсталость, на самом деле - основное преимущество самолета Ан-2."
Ну и конечно же вес, в авиации всегда была борьба с лишним весом. Статейка короче наотипись, не полная а так лижбы было.
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1k
vasilykopkov 18 минут назад
Не понял, что хотел сказать автор, толи обос*ать советскую авиацию, то ли наоборот - похвалить, двояко как-то...
Конструкторы - не дураки, сделали обшивку перкалем, дешево надёжно и практично.
Заменить - легко, обслужить - легко, ревизию плоскостей сделать - легко, сам материал - лёгкий, на крайняк и заплатку пришить или приклеить - легко....
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19k
sanchesS80 37 минут назад
"Почему крылья "Кукурузника" Ан-2 всегда были обтянуты тканью"

Ответ очевиден: если ткань снять, то он не полетит. Поэтому ВСЕГДА обтянуты.
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47k
zloykoyot 39 минут назад
Расследование пятиклассника. Вес кв.м. перкали 60-100 г. Вес кв.м. алюминиевого листа толщиной 0,3 мм - 715 г. Итого на 2 крыла разница в массе 88 кг. Плюс хвост. Килограмм за 100 выигрыш есть, а это лишний пассажир как вариант. Либо сэкономленные сотни литров топлива.
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2k
kca-opa 41 минуту назад
Есть такая поговорка - Лучшее - враг хорошего. Летает? Летает. Надёжно? Вполне. Так что суетиться? Понты, конечно, углепластиковые крылья, как на замене АН-2 планируют, а ценник?
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51k
stabskapitan 41 минуту назад
автор. открою тебе еще одну страшную тайну на самолётах первых 129 серий устанавливался ДЕРЕВЯННЫЙ винт В-509А-Д7 диаметром 3,6 метра с саблевидными лопастями.
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416
Дмитрий Час назад
ТС, ты не поверишь - дельтапланы и парапланы ВСЕ тряпочные! О, ужас!
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