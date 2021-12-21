"Почему крылья "Кукурузника" Ан-2 всегда были обтянуты тканью"

Как же так вышло, что легендарный полутороплан Ан-2 одели в тряпки? С 1947 года и чуть ли не по сей день он производится, и крылья у него до сих пор тряпичные.

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в КБ Антонова с просьбой дать исчерпывающий ответ по поводу крыльев из тряпок.