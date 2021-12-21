"Почему крылья "Кукурузника" Ан-2 всегда были обтянуты тканью"

Некоторые любители побродить по аэродромным заброшкам могли наблюдать, что все самолёты как самолёты, а у Ан-2 всегда крылья разодраны в лохмотья. А всё потому, что они перетянуты холщовой тканью.
Это такая ткань натурального происхождения из льна на подобие мешковины, или той, которую используют художники.
Мы здесь насобирали много фотографий заброшенных Ан-2, чтобы никто не подумал, что мы нашли какой-то один самолёт с тканевыми крыльями, а все остальные "Кукурузники" сделаны как положено из алюминия. А то, знаете ли, обязательно найдутся те, кто потом напишет, что мол, я всю жизнь проработал на Ан-2 и ни разу не замечал, что у него крылья из ткани.
Фотографии сами за себя говорят и в комментариях не нуждаются, но всё же. Оперение самолёта, в том числе и хвостовое, представляет собой алюминиевые рамки, которые обтянуты тканью. Эта ткань окрашена в цвет всего планера. Т. е. вместо того, чтобы обшить крылья тонколистовым авиационным алюминием, конструкторы распорядились обтянуть в тряпьё, а потом покрасить. Фюзеляж они обшили алюминием, а на крыльях решили сэкономить.
Как же так вышло, что легендарный полутороплан Ан-2 одели в тряпки? С 1947 года и чуть ли не по сей день он производится, и крылья у него до сих пор тряпичные.
Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в КБ Антонова с просьбой дать исчерпывающий ответ по поводу крыльев из тряпок.
И ответ их был весьма банален, в духе:
А что вы хотите, время было послевоенное, тяжёлое, алюминия не хватало, потому и обтягивали холщовой тканью.
И разумеется, для подтверждения своих слов, мы продемонстрировали им все эти фотографии заброшенных Ан-2.
Ну хорошо, послевоенное время прошло, страна превратилась в Великую державу, а Ан-2 всё равно продолжали выпускать по стандартам ОКБ-153 на всех заводах с тряпичными крыльями. Почему?
Ответ их был просто потрясающим:
Так ведь летает же! Зачем менять в сторону удорожания то, что итак летает по 40 лет? Износилась ткань, перетяни синтетикой или обшей дюралюминием.
И ведь действительно, у меня вон дома потолки натяжные стоят уже сколько лет, и из ПВХ-плёнки, и из сатина с полиуретановой пропиткой. Так что ничего страшного, что у Ан-2 крылья тоже натяжные.
Кстати по документам материал обшивки крыльев Ан-2 проходит как расходная часть и требует своевременной замены, - пояснили в КБ.
Ну в принципе да, в квартирах же мы ремонты делаем, потолки меняем. Чего бы "Кукурузнику" крылья не перетянуть? И вообще, не хорошо вот так к "легенде" придираться из-за порванных в клочья крыльев. Стрэйч-плёнкой обмотал и полетел, если надо, чего уж там.
Однако не все аэродромы, на которых мы были, оказались заброшенные. У одного из авиатехников мы поинтересовались, сколько стоит перетянуть крылья Ан-2 полностью плёнкой ПВХ на подобие той, что машины перетягивают, чтобы потом ничего не красить?
Ну что ж, площадь крыла 71,52 кв. м. Самая дешёвая китайская плёнка стоит около 400 р/кв. м. Получается около 60 тыс. р. Плюс ещё работа по перетяжке стоит примерно столько же. Так что получается недорого.
Источник:
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Понравилось21
"Тряпка, она, на самом деле, дает огромное преимущество. В чем основной плюс тканевой обшивки? Она позволяет без всяких напряжений и проблем ее полностью удалить и провести ревизию всего силового набора крыла. Ни на одном самолете такого класса такой возможности нет. Для того, чтобы отремонтировать нервюру, определить элемент конструкции, поврежденный коррозией или усталостным напряжением, необходимо до него добраться. Если мы возьмемся за любой другой самолет, у которого металлическая обшивка, то это в принципе невозможно. Поэтому, кажущаяся отсталость, на самом деле - основное преимущество самолета Ан-2."
Ну и конечно же вес, в авиации всегда была борьба с лишним весом. Статейка короче наотипись, не полная а так лижбы было.
Конструкторы - не дураки, сделали обшивку перкалем, дешево надёжно и практично.
Заменить - легко, обслужить - легко, ревизию плоскостей сделать - легко, сам материал - лёгкий, на крайняк и заплатку пришить или приклеить - легко....
Ответ очевиден: если ткань снять, то он не полетит. Поэтому ВСЕГДА обтянуты.