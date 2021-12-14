Почему евреи приносят на могилу камни, а не цветы?

В России за период советской власти отдельных кладбищ по конфессиям и национальностям не было, поэтому такого своеобразия еврейских могил было не видно. Но в других странах заметно, что на кладбищах этого народа цветов нет.

Вместо них на каждой могиле лежат камни. Простые булыжники или интересные обломки. Среднего размера или маленькие. Но они лежат на всех надгробиях.

Почему евреи вместо цветов приносят камни? Что означает эта традиция?

Ничего с собой

У иудеев действительно не возлагают на могилу цветы. Связано это с несколькими особенностями верований евреев. По обычаю в момент похорон не должно быть ничего, что указывало бы на статус и достаток еврея. Всех одинаково хоронят в простом саване.

Что-либо размещать в могиле тоже не приветствуется. После смерти по верованиям иудеев все должны быть равны.

Цветы — это, некоторым образом, предмет роскоши. Скромный букетик или роскошная композиция будет подчеркивать достаток семьи. А это не приветствуется.