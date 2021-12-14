Почему евреи приносят на могилу камни, а не цветы?

На традиционных еврейских кладбищах практически невозможно увидеть цветы. Ни срезанные в букетах, ни живые в горшках или грунте.
В России за период советской власти отдельных кладбищ по конфессиям и национальностям не было, поэтому такого своеобразия еврейских могил было не видно. Но в других странах заметно, что на кладбищах этого народа цветов нет.
Вместо них на каждой могиле лежат камни. Простые булыжники или интересные обломки. Среднего размера или маленькие. Но они лежат на всех надгробиях.
Почему евреи вместо цветов приносят камни? Что означает эта традиция?
Ничего с собой
У иудеев действительно не возлагают на могилу цветы. Связано это с несколькими особенностями верований евреев. По обычаю в момент похорон не должно быть ничего, что указывало бы на статус и достаток еврея. Всех одинаково хоронят в простом саване.
Что-либо размещать в могиле тоже не приветствуется. После смерти по верованиям иудеев все должны быть равны.
Цветы — это, некоторым образом, предмет роскоши. Скромный букетик или роскошная композиция будет подчеркивать достаток семьи. А это не приветствуется.
Кроме того, у евреев в могилу нельзя размещать ничего съедобного и живого. Традиционно такое не приносили и на могилу. Живые и срезанные цветы подпадали под этот запрет.
А еще цветы принято приносить на могилу у христианских народов. Евреи же всегда старались сохранить свою самобытность и не принимать традиции других народов и религий.
Но зачем на пустые надгробия приносят камни?
Есть философское, религиозное и социальное объяснение.
Дождаться пришествия
Обычай приносить на могилу камни зафиксирован у евреев еще в Средневековье. Но он, скорее всего, существовал намного раньше. Возможно, еще со времен Исхода.
По верованиям иудеев могилы никогда не должны быть уничтожены. Их необходимо обезопасить от исчезновения, чтобы все иудеи смогли дождаться Мессии. По одной из версий, чтобы сберечь могилы погибших в пустыне во время Исхода, евреи стали заваливать их камнями.
Но это только одна из версий.
Традиционно камень является символом вечности. Поэтому, принося на могилу камни, иудеи и подтверждают, что память об ушедшем жива, и символически заботятся о сохранности могилы.
Любой, посещающий место упокоения своего друга или родственника, приносит камешек и символически кладет его на надгробие. Много камней — о человеке помнят и часто его навещают.
С религиозной точки зрения камни на могилах иудеев еще и связаны с разрушенным храмом Иерусалима как знаком особой трагической истории этого народа.
По той же причине на мемориалы жертв Холокоста принято приносить не цветы, а камешки.
Камни в мистических иудейских верованиях еще и призваны защитить посетителей кладбища от сглаза из-за соприкосновения с миром мертвых, чтением надписей на надгробиях.
Но кроме этих версий существует и легенда о ребе Калонимусе.
В память о ребе
Во времена ранних гонений иудеев пытались обвинить в смерти ребенка другого народа и уничтожить всю общину. По легенде ребе Калонимус нарушил субботний запрет и поднял мальчика, чтобы тот указал настоящего виновника. Несмотря на оправданность своих действий, ребе сильно переживал за свое нарушение запрета. И попросил после смерти в наказание швырять на его могилу камни. Соотечественники действительно приносили на его могилу камни, но не швыряли, а уважительно складывали на надгробие в знак уважения.
Источник:
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Вообще, я как-то всегда считал, что камни приносят в связи с особенностями климата Израиля и вообще тех земель, что из-за климата там очень много сил и ресурсов нужно вкладывать, чтобы вырастить цветы. О другом как-то я даже не задумывался.....
Родственники решают, как бы подешевле сообщить об этом печальном событии родным в Израиль.
Придумали и послали телеграмму "Изя - все".
Через день приходит ответная телеграмма: "Ой!".
Потому, что воздух бесплатный.