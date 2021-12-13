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Как на самом деле выглядела черная метка

Как на самом деле выглядела черная метка (5 фото)

Автор:
13 декабря 2021 10:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   пираты   познавательно   факты   фото   черная метка   
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Крылатая фраза «выдать кому-нибудь черную метку» настолько прижилась в нашей культуре, что сложно поверить, что это, в общем-то, выдумка, и не слишком старинная.

Хотя редкая пиратская история обходится без «черной метки», которой, как считается, пиратское сообщество наделяло своего проштрафившегося члена, эта самая черная метка – авторская находка писателя Роберта Стивенсона.

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В вышедшем в 1880-х годах прославившем Стивенсона «Острове сокровищ» метка представляла собой бумажный кружок, одна сторона которого была зачернена сажей. Метку шлепали черной стороной по ладони обвиняемого в нарушениях пиратских законов, и на ладони оставалось черное пятно.

В современных блокбастерах черную метку стараются показать все более зловещим явлением, например, как проявляющуюся на руке кляксу с мистическими свойствами.

Есть предположение, что Стивенсон, изучавший легенды о пиратских обычаях, мог узнать о «черных метках», которыми и на самом деле пользовались карибские пираты. И, якобы, в качестве такой метки мог использоваться пиковый туз, эту карту показывали пирату, которого обвиняли в преступлении. Черная метка могла означать казнь или изгнание, или, может быть, подозреваемый мог приводить доказательства в пользу своей невиновности.

Но, хотя эта теория очень логична, она слишком современная и придумана уже после того, как пиковый туз стал общепринятой «черной меткой» в преступных сообществах. В первой половине 20-го века американские гангстеры полюбили оставлять эту карту на месте расправы с конкурентными шайками.

То есть, скорее всего, было так: «черную метку» придумал все же Стивенсон, и это его изобретение настолько впечатлило читателей его «Острова» (а читали эту книгу все, кто был обучен грамоте), что понятие метки прочно укоренилось в культуре, возможно – через детские игры.

И в следующих поколениях, из которых в том числе вышли и гангстеры 1920-х в США, черная метка стала уже казаться традицией, ведь сложно найти человека, кто не слышал бы о ней.

И более поздние исследователи не смогли поверить, что так прочно утвердившаяся в культуре «черная метка» - на самом деле авторская выдумка, и начали строить теории о пиратских обычаях (хотя подтверждающих источников об этом не нашлось).

Грузовик времен Вьетнамской войны, с изображением "карты смерти" - пикового туза.

Интересно, что американцы использовали знак пикового туза во Вьетнаме – во вьетнамских традиционных колодах карт такого туза не было, и среди американских солдат появилось поверие, что вьетнамцы этого туза суеверно испугаются. «Карты смерти» показаны во многих фильмах о Вьетнамской войне, и появились даже мифы, что американские летчики забрасывали позиции противника тысячами пиковых тузов для устрашения.

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Метки: интересно   история   пираты   познавательно   факты   фото   черная метка   
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Ruk 43 минуты назад
тоже самое с пиратским флагом, Весёлым Роджером
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