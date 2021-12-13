Как на самом деле выглядела черная метка

То есть, скорее всего, было так: «черную метку» придумал все же Стивенсон, и это его изобретение настолько впечатлило читателей его «Острова» (а читали эту книгу все, кто был обучен грамоте), что понятие метки прочно укоренилось в культуре, возможно – через детские игры.

И в следующих поколениях, из которых в том числе вышли и гангстеры 1920-х в США, черная метка стала уже казаться традицией, ведь сложно найти человека, кто не слышал бы о ней.

И более поздние исследователи не смогли поверить, что так прочно утвердившаяся в культуре «черная метка» - на самом деле авторская выдумка, и начали строить теории о пиратских обычаях (хотя подтверждающих источников об этом не нашлось).