FISHKINET
Проиграли. Все пропало? Проиграли. Все пропало? Самый правдивый и апатичный пост о выходных Самый правдивый и апатичный пост о выходных Запретная зона. Почему над Тибетом не летают самолеты Запретная зона. Почему над Тибетом не летают самолеты Гостинцы для бабушки, которой больше нет Гостинцы для бабушки, которой больше нет Москвичи вышвырнули из автобуса двух бородатых "зайцев" Москвичи вышвырнули из автобуса двух бородатых "зайцев" Есть ещё неравнодушные Есть ещё неравнодушные Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка Владелец "Теслы" демонстративно взорвал машину, когда узнал о стоимости её ремонта Владелец "Теслы" демонстративно взорвал машину, когда узнал о... СМС-переписки, после прочтения которых просто невозможно убрать с лица ухмылку СМС-переписки, после прочтения которых просто невозможно убрать с... "Чистим снег, а он лежит": дорожные рабочие нашли в сугробе труп, который внезапно встал и пошел похмеляться "Чистим снег, а он лежит": дорожные рабочие нашли в сугробе труп,... Магаданского депутата, обвиняемого в массовом отстреле гусей, нашли мертвым в офисе Магаданского депутата, обвиняемого в массовом отстреле гусей,... Кем был тот самый лысый и морщинистый старикашка из Шоу Бенни Хилла? Кем был тот самый лысый и морщинистый старикашка из Шоу Бенни Хилла? В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на белой «Киа» В Петербурге полицейские со стрельбой задержали нарушителя на... Легендарная подводная лодка С-56 Легендарная подводная лодка С-56 Самые необычные объекты во Вселенной Самые необычные объекты во Вселенной На заднем плане На заднем плане Свежие кубики Свежие кубики Подборка редких и интересных фотографий Подборка редких и интересных фотографий Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 67

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 67 (52 фото + 3 видео)

Автор:
20 декабря 2021 17:33
Метки: Разное   Юмор   картинки   позитив   
1968
52
3
Подборка юмора, сатиры и другое. ( Да... есть баянчики... ну и ЧЁ?????)

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Разное   Юмор   картинки   позитив   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Diesel 4 часа назад
Ну, глядишь, и маме нет-нет, да и пригодится)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег Данилов 18 минут назад
Ха-ха-ха Московский заваод холодильных машин "Искра"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
Анфиса Доль 21 минуту назад
Извините но 17-тое фото до слёз спасибо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Oldman 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
У нас полагалось яйцо на бутер покрошить. Вкусно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Седой Бегемот 2 часа назад
Уже лет пять, как можно посмотреть целиком всю фотосессию "Поп освящает машину бизнесмена". Но это другое. Зачем нам знать, чья это машина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
EricDimon 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
593
Mixan 2 часа назад
Хватит рекламировать киркорова ..Опять на "Новогоднем голубом огоньке появится и меня вырвет оливье ...." Тьфу блин

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Khu Yam 3 часа назад
8 лет?! Это какую Ёлку рубили?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
264
Альберт Назыров Khu Yam 2 часа назад
Кремлёвскую
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
А маме, судя по ее реакции, эта штука тоже пригодится))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
sedoisever 3 часа назад
Комментарий к фото
Я служил, когда масла давали только одну "шайбу" по утрам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Проиграли. Все пропало? Проиграли. Все пропало? Сборник автомобильного юмора Сборник автомобильного юмора Позитивные картинки Позитивные картинки Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь Очередная порция картинок с подписями Очередная порция картинок с подписями КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову
Кaleidoscope
Без права на хамство!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

281912



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Что за часы носил товарищ Сухов из фильма "Белое солнце пустыни"?
4
67
Что за часы носил товарищ Сухов из фильма "Белое солнце пустыни"?
Распил России. Как в 90-е Соединенные Штаты едва не отобрали у России Северный Морской путь и все Северные земли Арктики
3
103
Распил России. Как в 90-е Соединенные Штаты едва не отобрали у России Северный Морской...
Набирающие популярность
Последний герой!
0
8
Последний герой!
Примерно треть россиян не доверяют своим гаджетам
0
35
Примерно треть россиян не доверяют своим гаджетам
Проиграли. Все пропало?
Проиграли. Все пропало?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
2
1

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#в мире#СССР#дтп#природа#Ynews#космос#сатира
#Юмор#прикол#картинки#фотографии#ватермарк#кино#аварии#Москва#позитив#автомир
#животные#интересно#Россия#Разное#дети#факты#автомобили#интересное#сарказм#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться