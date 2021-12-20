Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 67

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52
3
Подборка юмора, сатиры и другое. ( Да... есть баянчики... ну и ЧЁ?????)
41.
Странная лестница....
45.
Кому тут куража не хватало pic.twitter.com/gkrKqKTnot— Cara Sposa 3 (@_SiebisDermo_) December 17, 2021
51.
52.
Случайные лайфхаки на все случаи жизни.
Авторский пост
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Такие были карсантские (я в батальоне при военном училище служил (88-89), 30 и 50 сто ли было, не помню щас уже точно, много воды утекло.