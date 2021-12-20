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24-летний серийный вор стал альфонсом, чтобы спрятаться от полицейских, но его нашли под ванной

24-летний серийный вор стал альфонсом, чтобы спрятаться от полицейских, но его нашли под ванной (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 декабря 2021 12:00
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Юмор   альфонс   владивосток   вор   интересное   пойман   фото   
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Во Владивостоке жители несколько раз обращались в полицию с заявлениями о краже вещей из общественных мест. Полицейские установили личность вора и внезапно обнаружили его под ванной. В прямом смысле этого слова.

В последние месяцы жители Владивостока обращались в полицию с заявлениями о краже вещей. В хостеле пропал ноутбук, из гардероба развлекательного заведения была похищена женская сумка с деньгами, а из карманов верхней одежды гостей - два сотовых телефона, сообщает Mash. Полицейские установили личность преступника - им оказался 24-летний Андрей.

Выяснилось, что мужчина ни разу в жизни не работал и находится в федеральном розыске. Во Владивосток он приехал из Находки, где был объявлен в розыск из-за кражи. Парень не им своего жилья. Он знакомился с женщинами и жил у них, давя на жалость.

"В квартире одной из доверчивых гражданок полицейские нашли и задержали подозреваемого, правда, не сразу. Злоумышленник до последнего надеялся быть не пойманным и избежать ответственности, поэтому спрятался от полицейских под ванной", — говорится на сайте "МВД Медиа".

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Метки: 360подмосковье   Юмор   альфонс   владивосток   вор   интересное   пойман   фото   
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9k
costa 3 часа назад
"Полицейские установили личность вора и внезапно обнаружили его под ванной. В прямом смысле этого слова."

Автор, вы меня заинтриговали! Расскажите пожалуйста существует ли "обнаружение кого либо под ванной" в переносном смысле этого слова и что это означает?
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4k
Димыч Полчаса назад
В хостелах воруют всегда. Помню, жил в хостеле, пока не обзавёлся жильём. И заехал к нам в комнату паренёк: весь такой "на шарнирах", за жизнь знает. Через неделю резко съехал. Оказалось, понаодалживал денег в каждой комнате хостела, где сколько смог, часть вещей спёр, вплоть до носков и исчез. Мразь, одним словом. Но... нашлись же те, кто одолжил...
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23k
Михаил Сметанкин Час назад
Вот так и живем. У кого-то тараканы по ванной, у кого-то альфонцы
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1k
Sergey Pankratov 2 часа назад
[ Выяснилось, что мужчина ни разу в жизни не работал ]
Ах Боже ж мой. Мужчина! Мужчина, Карл! Курам на смех.
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−18
Thomsen 2 часа назад
<Злоумышленник до последнего надеялся быть не пойманным и избежать ответственности, поэтому спрятался от полицейских под ванной", говорится на сайте "МВД Медиа".> Ну вот, менты всё доступно объяснили, а то народ голову ломал: нах*я этот шнырь под ванну залез? Думаю, тренировка нырять под шконку этому чепушиле пригодится.
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−3
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