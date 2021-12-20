24-летний серийный вор стал альфонсом, чтобы спрятаться от полицейских, но его нашли под ванной

Во Владивостоке жители несколько раз обращались в полицию с заявлениями о краже вещей из общественных мест. Полицейские установили личность вора и внезапно обнаружили его под ванной. В прямом смысле этого слова.
В последние месяцы жители Владивостока обращались в полицию с заявлениями о краже вещей. В хостеле пропал ноутбук, из гардероба развлекательного заведения была похищена женская сумка с деньгами, а из карманов верхней одежды гостей - два сотовых телефона, сообщает Mash. Полицейские установили личность преступника - им оказался 24-летний Андрей.
Выяснилось, что мужчина ни разу в жизни не работал и находится в федеральном розыске. Во Владивосток он приехал из Находки, где был объявлен в розыск из-за кражи. Парень не им своего жилья. Он знакомился с женщинами и жил у них, давя на жалость.
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"В квартире одной из доверчивых гражданок полицейские нашли и задержали подозреваемого, правда, не сразу. Злоумышленник до последнего надеялся быть не пойманным и избежать ответственности, поэтому спрятался от полицейских под ванной", — говорится на сайте "МВД Медиа".
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Автор, вы меня заинтриговали! Расскажите пожалуйста существует ли "обнаружение кого либо под ванной" в переносном смысле этого слова и что это означает?
Ах Боже ж мой. Мужчина! Мужчина, Карл! Курам на смех.