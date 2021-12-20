24-летний серийный вор стал альфонсом, чтобы спрятаться от полицейских, но его нашли под ванной

В последние месяцы жители Владивостока обращались в полицию с заявлениями о краже вещей. В хостеле пропал ноутбук, из гардероба развлекательного заведения была похищена женская сумка с деньгами, а из карманов верхней одежды гостей - два сотовых телефона, сообщает Mash. Полицейские установили личность преступника - им оказался 24-летний Андрей.

Выяснилось, что мужчина ни разу в жизни не работал и находится в федеральном розыске. Во Владивосток он приехал из Находки, где был объявлен в розыск из-за кражи. Парень не им своего жилья. Он знакомился с женщинами и жил у них, давя на жалость.