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25 животных с такими стильными прическами, которые есть не у каждого человека

25 животных с такими стильными прическами, которые есть не у каждого человека (25 фото)

Автор:
23 сентября 2021 21:40
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   интересное   красота   прически   фото   шерсть   
1086
25

Эти милые животные радуют нас со ссех сторон своей любовью, преданностью, нежностью, защитой, дарят всяческую радость и ласку. А еще они нас смешат и восхищают. Ну хотя бы вот прическами.

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Летом у белок на 1см2 кожи можно насчитать 4200 волос, а зимой число волос увеличивается до 8100

10 килограммов овечьей шерсти позволяют получить нить длиной около 6000 километров.

Самая длинная и густая шесрть в мире у овцебыка. Длина его шерсти достигает 16 см, но на груди и на боках густая шерсть вырастает до 90 см и свисает почти до земли.

Верблюжья шерсть уникальна тем, что она не накапливает статическое электричество

Толщина самых тонких видов шерсти составляет менее 16 микрометров



Стрижка, зависит от площади и сложности работы. Креативные стрижки: 1 рисунок - 1000 руб

Каждое шерстяное волокно может быть изогнуто около 20.000 раз, не теряя при этом гибкости, и его структура при этом не будет повреждена

Благодаря овечьей шерсти у лежачих больных не образуются пролежни


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Метки: Юмор   животные   интересное   красота   прически   фото   шерсть   
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Mowgley 2 часа назад
На последней Сергей Зверев еще молодой
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863
А я несу пакетик 45 минут назад
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Савл Час назад
Жена, муж и подружки.
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9k
Савл Час назад
Вариант оформления тыла.
Вариант оформления тыла.Посмотреть
Вариант оформления тыла.
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Савл Час назад
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