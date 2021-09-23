25 животных с такими стильными прическами, которые есть не у каждого человека

Эти милые животные радуют нас со ссех сторон своей любовью, преданностью, нежностью, защитой, дарят всяческую радость и ласку. А еще они нас смешат и восхищают. Ну хотя бы вот прическами.
Если кому вдруг интересно - собачий грумминг (стрижка) стоит до 5000 рублей, а иногда и еще больше
Летом у белок на 1см2 кожи можно насчитать 4200 волос, а зимой число волос увеличивается до 8100
10 килограммов овечьей шерсти позволяют получить нить длиной около 6000 километров.
Самая длинная и густая шесрть в мире у овцебыка. Длина его шерсти достигает 16 см, но на груди и на боках густая шерсть вырастает до 90 см и свисает почти до земли.
Верблюжья шерсть уникальна тем, что она не накапливает статическое электричество
Толщина самых тонких видов шерсти составляет менее 16 микрометров
Стрижка, зависит от площади и сложности работы. Креативные стрижки: 1 рисунок - 1000 руб
Каждое шерстяное волокно может быть изогнуто около 20.000 раз, не теряя при этом гибкости, и его структура при этом не будет повреждена
Благодаря овечьей шерсти у лежачих больных не образуются пролежни
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