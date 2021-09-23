25 животных с такими стильными прическами, которые есть не у каждого человека

“Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси

Знаете, как выглядит бритый кошачий хвост? Вот так!

Обнаружена самая невезучая коала в мире

Подвешенная под потолком лошадь в музее Пушкина возмутила россиян

Собаки, которые живут лучше половины россиян

1:0 в пользу пчел: жизни без них не бывает