Какую дичь оставляли монахи на полях манускриптов

Похоже, средневековым монахам жилось уж очень скучно. Во время создания манускриптов они рисовали на полях небольшие рисунки фривольного характера, которые назвали маргиналии. Чем дольше к ним приглядываешься, тем страннее становятся эти небольшие изображения. Ничего лучшего вы сегодня уже не встретите!