Какую дичь оставляли монахи на полях манускриптов

Похоже, средневековым монахам жилось уж очень скучно. Во время создания манускриптов они рисовали на полях небольшие рисунки фривольного характера, которые назвали маргиналии. Чем дольше к ним приглядываешься, тем страннее становятся эти небольшие изображения. Ничего лучшего вы сегодня уже не встретите!
Маргиналии стали популярны в сети и сделались "средневековыми мемами". К каждой из этих картинок можно придумать смешное описание на современный лад. Кстати, именно благодаря маргиналиям появилось направление "Страдающее средневековье". Это те же мемы, только на русском.
Счастье на лице
Йода, ты ли это?
Скучно мне, черти! Не удивили!
Тусовка во времена средневековья
Многодетная мать
Тошнит лягушками
Вирутоз!
А тут монах, видимо, поленился
Это что за покемон?
Око Саурона?
Ничего необычного, улиточка читает книгу
Скорее всего тут изображён брак
Верхом на звезде...
Х**ёй занимаются
Даже в средневековье изображали смешных котиков
Миша, ну соберись!
Изображение современной музыки. Они что-то знали!
Льву, видимо, очень весело!
Интересно, что употребляли монахи, когда рисовали эти рисунки?
Источник:
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