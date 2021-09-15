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"Это рекорд!": москвич в сентябре выбросил ёлку и рассказал, сколько ей лет

"Это рекорд!": москвич в сентябре выбросил ёлку и рассказал, сколько ей лет (3 фото)

Автор:
15 сентября 2021 15:43
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Москва   Юмор   интересное   слабак   фото   ёлка   
1556
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14 сентября жители одного из Московских дворов заметили мужчину, который шёл по парковке с ёлкой в руке. Ёлка была довольно пожухлая и уже засохшая. Пользователи сети принялись гадать, сколько ей лет и тут объявился сам владелец дерева.

14 сентября в одном из пабликов Москвы под названием moscowmap опубликовали пост с коллажем из фото с камер видеонаблюдения. На фото мужчина несёт по парковке ёлку, которая осталась с Нового Года.

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Пользователи сети посмеялись над мужчиной и принялись гадать, сколько же этой ёлке. Спустя время объявился владелец дерева и удивил всех, заявив что ёлка с ним с 2019 года. Доковидная.

Причём по фотографии владельца дерева можно заключить, что ёлка стояла не у него дома, а на работе. Можно предположить, что она пряталась где-то в офисе "Яндекса". Вход ведёт в подъезд, в котором и расположился отечественный IT-гигант.

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Метки: ynews   Москва   Юмор   интересное   слабак   фото   ёлка   
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6  комментариев
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−50
Денис Полуничев Час назад
Слабак)))
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244
⛔ Александр ⛔ 36 минут назад
Мне кажется за это время она бы стала такой.

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1k
Атомный Крот 58 минут назад
Мужик, скорее всего, в Гиннес своевременно заявку не подал. Так что с рекордом - увы.
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
В - выдержка.
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11k
Элитный тигр Час назад
Рекорд чего? Дол*б**о*е*б*и*зма?
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10k
Kucher Час назад
Самое долго я до 23 февраля дотягивал И то не сам разобрал (искусственная), а жена втихую от меня.
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