"Это рекорд!": москвич в сентябре выбросил ёлку и рассказал, сколько ей лет

14 сентября жители одного из Московских дворов заметили мужчину, который шёл по парковке с ёлкой в руке. Ёлка была довольно пожухлая и уже засохшая. Пользователи сети принялись гадать, сколько ей лет и тут объявился сам владелец дерева.
14 сентября в одном из пабликов Москвы под названием moscowmap опубликовали пост с коллажем из фото с камер видеонаблюдения. На фото мужчина несёт по парковке ёлку, которая осталась с Нового Года.
Пользователи сети посмеялись над мужчиной и принялись гадать, сколько же этой ёлке. Спустя время объявился владелец дерева и удивил всех, заявив что ёлка с ним с 2019 года. Доковидная.
Причём по фотографии владельца дерева можно заключить, что ёлка стояла не у него дома, а на работе. Можно предположить, что она пряталась где-то в офисе "Яндекса". Вход ведёт в подъезд, в котором и расположился отечественный IT-гигант.
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