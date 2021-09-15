"Это рекорд!": москвич в сентябре выбросил ёлку и рассказал, сколько ей лет

14 сентября жители одного из Московских дворов заметили мужчину, который шёл по парковке с ёлкой в руке. Ёлка была довольно пожухлая и уже засохшая. Пользователи сети принялись гадать, сколько ей лет и тут объявился сам владелец дерева.