Полярные медведи на покинутой советской метеорологической станции

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Фотограф дикой природы Дмитрий Кох, рискуя жизнью, сфотографировал полярных медведей на покинутой советской метеорологической станции на острове Колючин в Чукотском море.
Как он это сделал – не знаю. Известно, что в отличие от остальных хищников планеты, полярные медведи совершенно не боятся человека и рассматривают его как добычу. Это чрезвычайно опасные, сильные, быстрые и умные звери.
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