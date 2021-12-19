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Полярные медведи на покинутой советской метеорологической станции

Полярные медведи на покинутой советской метеорологической станции (8 фото)

Автор:
19 декабря 2021 09:44
Сообщество : Животные
Метки: Дмитрий Кох. Полярные медведи   медведи   остров Колючин   природа   фото   
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Фотограф дикой природы Дмитрий Кох, рискуя жизнью, сфотографировал полярных медведей на покинутой советской метеорологической станции на острове Колючин в Чукотском море.
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Метки: Дмитрий Кох. Полярные медведи   медведи   остров Колючин   природа   фото   
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A 55 минут назад
Шикарные фотографии!
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Сергей 7 минут назад
Наступили теплые дни, а мясо не пришло!
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стеклоВАТА 17 минут назад
Медведи и тигры. еще с недавнего времени слоны. просто ахеренные животные
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Алексей Куликов Полчаса назад


А сейчас, дети, я расскажу вам сказку.
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Andrey Komarov 41 минуту назад
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Alexey Berestenko 41 минуту назад
- Шесть сетов калифорнии и диетическую колу!
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VM Varga 42 минуты назад
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Бу 53 минуты назад
Стальные яйца
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