Медведь оккупировал гнездо на 20-метровом дереве

Супруги наблюдали за медведем около часа, и все это время он находился в гнезде. Затем они ушли, и не знают, сколько еще мишка пробыл там - но через два дня они пришли туда же, и в гнезде медведя уже не было. Кен предположил, что с наступлением темноты хищник спустился вниз и ушел. Встреча со взрослой цаплей может быть для него опасна, ведь у них мощные клювы.