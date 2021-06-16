FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10325 постов • 1240 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Медведь оккупировал гнездо на 20-метровом дереве

Медведь оккупировал гнездо на 20-метровом дереве (6 фото)

Автор:
16 июня 2021 17:24
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   медведи   медведь   природа   фото   
50
6

В Канаде засняли барибала или черного медведя, который решил оккупировать птичье гнездо. Перед этим медведь умудрился забраться на 20-метровое дерево. Пока цапли в окружающих гнездах с недоверием поглядывали на нового соседа, медведь балансировал на дереве.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   звери   медведи   медведь   природа   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Nikita Час назад
Ему можно, он же ж чёрный..... #сарказм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман 53 минуты назад
Теперь это его гнездо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрина 57 минут назад
"Жить захочешь и не так раскорячишься."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Человек способен овладеть основами эхолокации за 10 недель Человек способен овладеть основами эхолокации за 10 недель 30 добрых снимков с животными, которые согреют душу 30 добрых снимков с животными, которые согреют душу Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь Белая медведица помахала туристам, и решила изучить камеру Белая медведица помахала туристам, и решила изучить камеру Чудо природы: удивительные снимки диких животных в лесах Австрии Чудо природы: удивительные снимки диких животных в лесах Австрии "Неуловимый хищник": потрясающие фото черной пантеры под звездами "Неуловимый хищник": потрясающие фото черной пантеры под звездами
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

363796



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под брюхом лошади
1
121
Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Земли, которые когда-то были русскими
0
10
Земли, которые когда-то были русскими
Опять космический мусор
0
9
Опять космический мусор
«Самые одинаковые близнецы в мире» обручились с одним мужчиной на двоих (7 фото)
«Самые одинаковые близнецы в мире» обручились с одним мужчиной на двоих (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#животные#в мире#автомобили#автомир#Россия#комментарии#фильм#спорт
#интересно#факты#картинки#интересное#сша#кино#вещи#футбол#аварии#авария дня
#фото#история#люди#прикол#фотографии#СССР#дтп#Разное#позитив#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться