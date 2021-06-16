Медведь оккупировал гнездо на 20-метровом дереве

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В Канаде засняли барибала или черного медведя, который решил оккупировать птичье гнездо. Перед этим медведь умудрился забраться на 20-метровое дерево. Пока цапли в окружающих гнездах с недоверием поглядывали на нового соседа, медведь балансировал на дереве.
Эту сцену заметили жители городка Северн в Канаде. Пожилая супружеская пара, Кен и Сьюзен Макдональд, гуляли возле леса, и внезапно увидели барибала в гнезде на высоте примерно 20 метров. Медведь забрался туда по естественным причинам - в поисках еды, но пара увидела такое впервые.
Все окружающие гнезда были заняты взрослыми цаплями, которые с недоверием поглядывали на медведя. Барибал, тем временем, копался в гнезде - пара предположила, что медведь полакомился яйцами, или, возможно, так ничего и не нашел. "Все происходит по законам природы, но мы обеспокоены тем, что барибалы могут навредить целому семейству птиц. Такое поведение в принципе для них не свойственно," - рассказал очевидец Кен.
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Супруги наблюдали за медведем около часа, и все это время он находился в гнезде. Затем они ушли, и не знают, сколько еще мишка пробыл там - но через два дня они пришли туда же, и в гнезде медведя уже не было. Кен предположил, что с наступлением темноты хищник спустился вниз и ушел. Встреча со взрослой цаплей может быть для него опасна, ведь у них мощные клювы.
"Барибалы всеядны и воспользуются любым случаем, чтобы добыть легкую пищу. После зимней спячки они могут питаться растениями, а когда все высыхает, а ягоды еще не созрели, они переворачивают камни и ищут муравьев, а также могут напасть на птиц или птенцов. Но чтобы забраться на 20-метровое дерево, нужно быть очень голодным," - говорит Кен. Супруги определили, что это молодая особь - более взрослый медведь не смог бы забраться так высоко на дерево.
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