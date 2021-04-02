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Какое чудо: в якутском зоопарке засняли белую медведицу и малыша

Какое чудо: в якутском зоопарке засняли белую медведицу и малыша (8 фото)

Автор:
02 апреля 2021 21:31
Сообщество : Животные
Метки: белые медведи   белый медведь   дикая природа   дикие животные   животные   медведи   природа   фото   
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В зоопарке Орто-Дойду, что находится в Якутии, сфотографировали объятия белой медведицы Колыманы и ее детеныша. Хотя медвежонок уже взрослый, невозможно не умилиться этой любви между мамой и сыном! Эти чудесные снимки сделала фотограф Наталья Оконешникова.
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Метки: белые медведи   белый медведь   дикая природа   дикие животные   животные   медведи   природа   фото   
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