Какое чудо: в якутском зоопарке засняли белую медведицу и малыша

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В зоопарке Орто-Дойду, что находится в Якутии, сфотографировали объятия белой медведицы Колыманы и ее детеныша. Хотя медвежонок уже взрослый, невозможно не умилиться этой любви между мамой и сыном! Эти чудесные снимки сделала фотограф Наталья Оконешникова.
Эту милую парочку, белую медведицу и ее детеныша, сфотографировали в якутском зоопарке Орто-Дойду. Восьмилетняя медведица по кличке Колымана живет в зоопарке почти всю свою жизнь, и это второй из ее детенышей. Когда-то саму медведицу нашли на дрейфующем куске льда в Арктике - она была совсем малышкой..
4-месячная Колымана потеряла мать, и осталась на произвол судьбы. Ее вовремя заметили спасатели из WWF, которые после этого несколько месяцев за ней ухаживали. Позже Колыману передали в якутский зоопарк, где она живет по сей день. Она родила одного детеныша в 2017 году, а второго - в 2020 году.
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Снимки Колыманы и ее ребенка сделала фотограф Наталья Оконешникова. Она призналась, что впервые так близко подошла к белым медведям: "Они резвились и обнимались прямо перед камерой. Надеюсь, у меня получилось передать те теплые чувства между матерью и малышом," - рассказала фотограф.
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