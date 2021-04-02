Какое чудо: в якутском зоопарке засняли белую медведицу и малыша

4-месячная Колымана потеряла мать, и осталась на произвол судьбы. Ее вовремя заметили спасатели из WWF, которые после этого несколько месяцев за ней ухаживали. Позже Колыману передали в якутский зоопарк, где она живет по сей день. Она родила одного детеныша в 2017 году, а второго - в 2020 году.