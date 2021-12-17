Как зарастает Припять спустя 35 лет после аварии на ЧАЭС

Сейчас зона стала магнитом для притяжения туристов, как легальных, так и нелегалов, которые, несмотря на опасность и повышенный фон радиации, готовы ехать сюда, чтобы увидеть Чернобыльскую АЭС, саркофаг и, конечно же, сердце всей зоны - покинутый город Припять.

Наверное, каждый читатель хоть раз видел фотографии отсюда. И многие играли в игру Сталкер, поэтому узнают знакомые места, по которым мы с Вами сегодня прогуляемся.

Нелегально в зону мы ходим буквально несколько последних лет, но даже за эти годы я заметил, как сильно природа поглощает город, превращая его в руины прямо на наших глазах.

Конечно, в Советском Союзе строили на совесть, поэтому почти все строения в городе уцелели по сей день и не рухнули, кроме нескольких зданий и крыши цеха на заводе "Юпитер".