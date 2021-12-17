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Как зарастает Припять спустя 35 лет после аварии на ЧАЭС

Как зарастает Припять спустя 35 лет после аварии на ЧАЭС (32 фото)

Автор:
17 декабря 2021 09:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Припять   авария   лес   природа   фото   чаэс   
1086
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С момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошла уже почти половина века. Уже угасли споры по поводу виновных в аварии, а многих из жертв этой трагедии уже с нами нет.

Сейчас зона стала магнитом для притяжения туристов, как легальных, так и нелегалов, которые, несмотря на опасность и повышенный фон радиации, готовы ехать сюда, чтобы увидеть Чернобыльскую АЭС, саркофаг и, конечно же, сердце всей зоны - покинутый город Припять.

Наверное, каждый читатель хоть раз видел фотографии отсюда. И многие играли в игру Сталкер, поэтому узнают знакомые места, по которым мы с Вами сегодня прогуляемся.

Нелегально в зону мы ходим буквально несколько последних лет, но даже за эти годы я заметил, как сильно природа поглощает город, превращая его в руины прямо на наших глазах.

Конечно, в Советском Союзе строили на совесть, поэтому почти все строения в городе уцелели по сей день и не рухнули, кроме нескольких зданий и крыши цеха на заводе "Юпитер".

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Сегодняшнюю прогулку по городу-призраку предлагаю начать с кафе с одноименным названием «Припять», что находится на пристани около городского речного вокзала. Панорамные окна в кафе были украшены прекрасным витражным панно, которое сохранилось и до наших дней, правда, не целиком - время и вандализм его не пощадили.

Рядом с вокзалом достаточно грязно, поэтому не будем здесь долго находиться и отправимся в сторону первого микрорайона.

По пути мы проходим магазин «Универмаг» - это один из первых магазинов на улице Дружбы Народов. Он имел два входа. и в первые годы был единственным не продуктовым магазином в городе. Здесь можно было купить электроприборы, электробритвы и одежду, в том числе, и джинсы.

Также на улице Дружбы Народов установлен одноименный памятник - стела. В нынешних реалиях это больше напоминает советскую антенну мобильной связи. Но если подойти ближе и присмотреться к деталям, стела оказывается очень красивой и своеобразной.

Теперь двигаемся в центр города. Сейчас мы находимся на проспекте Ленина. Город не узнать: сквозь лес проглядываются окна девятиэтажных домов, а сама улица напоминает джунгли.

Знаменитый парк аттракционов и визитная карточка Припяти - колесо обозрения. Не узнать! Парк превратился в самый настоящий лес, сквозь который едва можно разглядеть силуэты домов, что расположены буквально в пятидесяти метрах от нас.

Но самое интересное ждет нас внутри спальных районов города. Здесь природа взяла верх и заиграла всеми красками, постепенно уничтожая бывшую инфраструктуру города.

А это - средняя школа № 1, самое первое здание в Припяти, начавшее разрушаться. Когда-то давно на 4 этаже выбили все окна, и влага, проникавшая внутрь, разрушила кирпичную кладку несущей стены. Первое обрушение произошло летом 2005 года. Второе обрушение произошло в марте 2013 года в двух местах, рухнул актовый зал.

Вернёмся вглубь спальных районов, улицы которых уже совсем тяжело узнать. Улица Спортивная сейчас почти не узнаваема, а лес вокруг настолько густой, что тяжело различить дом, который стоит буквально в десяти метрах от дороги. Если бы не ежедневные экскурсии на автомобилях, которые ездят по городу, от асфальта не осталось бы и следа за несколько лет.

Теперь давайте заглянем в четвертый микрорайон. На мой взгляд, он выглядит колоритнее всех остальных в плане флоры, да и дома серии 121-60-25 являются одними из моих любимых в плане архитектуры.

Вы только посмотрите, как зарастает Припять! Плющ просто сжирает дома заживо, постепенно обвивая его своими цепкими лапами. Растения стремительно тянутся вверх, с каждым годом забираясь все выше и выше.

Плющ проникает во все доступные щели, в открытые окна квартир, постепенно разрушая дома, которые стоят почти пол века без какого-либо ухода.

Дворы спальных микрорайонов напоминают самые настоящие джунгли! В них живут сотни различных животных, которые стали в этом городе полноценными хозяевами.

Природа отвоёвывает свое обратно, убирая со своего тела язвы, которые оставил человек. Теперь хозяева здесь - флора и фауна, которые не пощадят никого на своем пути. И совсем скоро превратят этот город в руины самой страшной катастрофы, созданной руками человека.

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Метки: Припять   авария   лес   природа   фото   чаэс   
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Крайт Час назад
Ужасная трагедия.
Был там два раза, со своими украинскими товарищами, по шесть часов в разные дни, ещё до тех лет, как украина стала нацистской и русофобской...
Сейчас смотрю, ещё больше зарослей и разрушений. Время всё идёт!..
У меня дома до сих пор хранится гранитный камушек, в свинцовой коробочке, взятый на память неподалёку от ещё первого т.н. "саркофага". Если достанешь этот камушек из этой коробочки, то до сих пор фонит-зашкаливает безудержно...
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