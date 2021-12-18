В Санкт-Петербурге сгорел недостроенный военный корвет

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Крупный пожар произошёл на питерском судостроительном заводе «Северная верфь». Пламя серьёзно повредило строящийся корвет проекта 20385 «Проворный».
Пожар начался в пятницу в 18:18 и буквально за несколько часов его площадь составила 400 кв. метров. В этот момент на корабле проходили покрасочные работы, и на борту находилось большое количество лакокрасочных материалов. Ситуация также усугублялась наличием на корабле баллонов с кислородом, мусора и брезентовых тентов.
По предварительной информации пожар начался в сухом доке на пятой палубе строящегося корвета. На тот момент рабочих на борту не было. Пламя быстро перекинулось на строительные леса, и лишь к 23 часам удалось локализовать возгорание. Площадь, поражённая огнем, составила 800 кв.метров, а это практически весь корвет.
К тушению привлекли почти 170 сотрудников МЧС и 22 расчёта. Двое спасателей — 45-летний старший прапорщик и 34-летний сержант — пострадали, их с ожогами 10–15% тела экстренно доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как среднетяжёлое.
К 9 часам утра субботы пожарным удалось полностью локализовать возгорание. В настоящий момент на месте находится пять пожарных подразделений. Продолжается проливка надстройки и верхней палубы для ликвидации возможного тления. Параллельно выполняется откачка воды.
Строительство корвета началось ещё в 2013 году, а в 2019-м был технический спуск на воду. Стоимость корабля оценивалась в районе 30 миллиардов рублей. Планировалось, что в 2022 году корвет должен был войти в состав Камчатской флотилии Тихоокеанского флота. Во время пожара серьёзно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство, но корпус корабля остался цел. В настоящий момент проводится проверка и выясняются обстоятельства ЧП.
А так выглядит первый корвет из этой серии
Корабли 20385 проекта предназначены для обнаружения и уничтожения надводных и подводных целей, организации высадки десанта, охраны прибрежной зоны и сопровождения других кораблей.
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Метки: Проворный видео корвет пожар северная верфь
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начальника стройки, зама по безопасности, старшего смены охраны.
Денег сожрали докуя,куда деваться? Тупо поджог!
А по правильному диверсия
А чего им будет!? Головы все равно не полетят Оплеуху получат и на другую должность не менее прибыльную!
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Поджог.Какая то тварь постаралась.
потеряли несущие свойства,металлолом кароч ..
в тексте: Во время пожара серьёзно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство, но КОРПУС КОРАБЛЯ ОСТАЛСЯ ЦЕЛ
-пейсатель,ьлть