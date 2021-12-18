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В Санкт-Петербурге сгорел недостроенный военный корвет

В Санкт-Петербурге сгорел недостроенный военный корвет (4 фото + 2 видео)

Автор:
18 декабря 2021 15:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Проворный   видео   корвет   пожар   северная верфь   
1575
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Крупный пожар произошёл на питерском судостроительном заводе «Северная верфь». Пламя серьёзно повредило строящийся корвет проекта 20385 «Проворный».

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Метки: Проворный   видео   корвет   пожар   северная верфь   
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34  комментария
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2k
Чучело Мяучело Час назад
Техника безопасности нынче пустые слова. То зимняя вишня сгорит, то шахта рванет, то корвет полыхнет. Контролирующие органы или куплены или некомпетентны, вот и результат.
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−3
RUSOFOB900LVL 23 секунды назад
Прекрасная новость, хорошо горит, молодцы ватники
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1k
Алексей Попов 15 минут назад
Как всегда: -вояки ищут почему загорелся, работяги - ищут кто виноват, - цру ищет почему весь не сгорел...
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448
Юстас ЗаПутинцев 17 минут назад
А нет ли там хохлятского следа?
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4k
Максим Демидов 19 минут назад
Пожар скроет любую недостачу!..
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50k
doker Полчаса назад
Человек 10 посадить, а троих расстрелять -
начальника стройки, зама по безопасности, старшего смены охраны.
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1k
Broscan Полчаса назад
Мое личное мнение!

Денег сожрали докуя,куда деваться? Тупо поджог!

А по правильному диверсия


А чего им будет!? Головы все равно не полетят
Оплеуху получат и на другую должность не менее прибыльную!
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1k
GoInDown Полчаса назад
Кто то попал на деньги
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452
zenon Полчаса назад
Теперь ему бояться нечего. Ни один снаряд в него не ударит. Ещё при вылете из ствола снаряд сразу поймёт - это горелый и опасный и вернётся туда откуда запустили. Так было в 1905 году, тогда была власть точно такая, как теперь и горелые корабли.
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144
Мурчелло Полчаса назад
На тот момент рабочих на борту не было
---------------------------------------------------
Поджог.Какая то тварь постаралась.
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35k
Антон 36 минут назад
Кто-то хорошо замел следы о нецелевом использовании средств.
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2k
Илья Артамонов 40 минут назад
Ничего страшного. Новый построят. Буржуям, наоборот отлично. Хоть каждый день гори, бабки же...
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61
Владимир Щербаков 46 минут назад
Дебилы, бл@дь(
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653
KVadik Час назад
Что сгорит, то не утонет.
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460
NAVI Час назад
Жаль!
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494
Нестеров Антон Час назад
Так и спишут пару лярдов, типо сгорело. Если не было никого то от чего загорелось то
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20k
Седой Бегемот Час назад
Это получается - одна очередь зажигательных патронов - и нет корвета?
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1k
Сергей Иванов Час назад
Все уже украдено до нас...
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5k
Sabay Час назад
Так "сгорел" или был пожар и восстановлению подлежит?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Очередной, совершенно случайный пожар на строящемся или реконструирующемся объекте.
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13k
Евгений Час назад
Корвет - уходит в небеса. Здесь так, волшебно и опасно...
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