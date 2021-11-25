В Кузбассе при пожаре в шахте погибли 9 горняков

По словам одного из шахтёров, на горнодобывающем предприятии не соблюдались правила безопасности.
Сегодня утром на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошёл пожар (СМИ пишут о задымлении, горняки говорят о взрыве). Спасатели успели вывести из шахты 237 человек, 45 из них были госпитализированы в больницу. На данный момент известно о девяти погибших, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Новостной сюжет
На месте ЧП находится губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв:
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В дальних штреках остаются еще 48 пострадавших горняков. Спасатели продолжают их поиск.
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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека"). Вскоре статью переквалифицируют на более тяжкую, поскольку рано утром было известно только об одном погибшем.
Сами шахтеры говорят о том, что на шахте было множество нарушений, хотя только вчера на горнодобывающем предприятии проходила внеплановая проверка.
ООО «Шахта "Листвяжная"» находится в поселке Грамотеино Беловского муниципального округа. Выручка горнодобывающего предприятия в 2020 году составила 9,4 миллиарда рублей, чистая прибыль - 836 миллионов.
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Чего то какой то экономически странный бизнес....
"не нравится, увольняйся".
По-человечески и по правилам работать, если и умеют, то единицы из тысяч.
Надзоры, контроли и проверки делают предписания по всякой херне: как вести вахтовый журнал, таблички не так, стрелочка не той системы на манометре.... П#дарасы убогие.
Без понятия, как "там у них", но у нас через жопу. При проведении капитальных и крупных ремонтов в первую же неделю жмур - как вам такой расклад? Мяса и костей насмотрелся, хотя основная моя специальность не спасатель, пожарный или медик.
Теперь штрафы еще срубит государство с жмотов. Правило о "никогда не экономь на безопасности" никогда нельзя нарушать! Жизнь это доказывает смертями.