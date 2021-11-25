В Кузбассе при пожаре в шахте погибли 9 горняков

Чем отличаются миротворцы от военных, и чем занимаются

Опубликованы, поражающие своей масштабностью, кадры зарева пожара после взрыва на НЛМК

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