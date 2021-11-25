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В Кузбассе при пожаре в шахте погибли 9 горняков

В Кузбассе при пожаре в шахте погибли 9 горняков (4 фото + 3 видео)

Автор:
25 ноября 2021 12:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   видео   горняки   кузбасс   нарушения   пожар   шахта   
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По словам одного из шахтёров, на горнодобывающем предприятии не соблюдались правила безопасности.

Сегодня утром на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошёл пожар (СМИ пишут о задымлении, горняки говорят о взрыве). Спасатели успели вывести из шахты 237 человек, 45 из них были госпитализированы в больницу. На данный момент известно о девяти погибших, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

В дальних штреках остаются еще 48 пострадавших горняков. Спасатели продолжают их поиск.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека"). Вскоре статью переквалифицируют на более тяжкую, поскольку рано утром было известно только об одном погибшем.

Сами шахтеры говорят о том, что на шахте было множество нарушений, хотя только вчера на горнодобывающем предприятии проходила внеплановая проверка.

ООО «Шахта "Листвяжная"» находится в поселке Грамотеино Беловского муниципального округа. Выручка горнодобывающего предприятия в 2020 году составила 9,4 миллиарда рублей, чистая прибыль - 836 миллионов.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   видео   горняки   кузбасс   нарушения   пожар   шахта   
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12k
Великий Кормчий 3 часа назад
"Выручка горнодобывающего предприятия в 2020 году составила 9,4 миллиарда рублей, чистая прибыль - 836 миллионов."
Чего то какой то экономически странный бизнес....
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421
Chaim Kushnir Час назад
увы, несчастные случаи будут пока есть производства. Родственникам соболезнования, погибшим - в добрый путь!
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11k
Valiko Час назад
На х#ю они вертели безопасность - главное показатели. А народу, зажатому в тиски бедности, ничего не остается, кроме рисковать своими жизнями. Везде по рф такая херня:
"не нравится, увольняйся".
По-человечески и по правилам работать, если и умеют, то единицы из тысяч.
Надзоры, контроли и проверки делают предписания по всякой херне: как вести вахтовый журнал, таблички не так, стрелочка не той системы на манометре.... П#дарасы убогие.
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421
Chaim Kushnir Valiko Час назад
не в РФ, а везде такая херня, абсолютно везде. Что за натура либерастячья - вечно пытаться обгадить Родину?* Самому от себя не воняет? Ведете себя, как бабы -истьерички. Чуть что - сразу вой на болотах, да не просто вой, вой вонючий.
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421
Chaim Kushnir Valiko 44 минуты назад
повторюсь - пока есть производства - всегда будут несчастные случаи. Это, к величайшему сожалению, нормально! Я достаточно проработал на производствах, чтобы об этом судить с хорошей долей объективности. Ты соблюди все предписания -всегда найдется деятель, который или по скудоумию, или по запарке попадет под работающий механизм. Идеальные системы работают только в математических моделях,увы.
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9k
Sasa 2 часа назад
Вот вовремя Ростехнадзор затеял проверку.

Теперь штрафы еще срубит государство с жмотов. Правило о "никогда не экономь на безопасности" никогда нельзя нарушать! Жизнь это доказывает смертями.
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1.8M
Иван Кемеров 2 часа назад
ТАСС говорит о 10-11 погибших.
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3k
Outcast 3 часа назад
Владелец ОАО ХК «СДС Уголь» https://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирский_деловой_союзhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Сибирский_деловой_союз
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