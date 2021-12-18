В Петрозаводске пассажиры подрались из-за отсутствия маски

Очевидец снял на камеру потасовку из-за отсутствия противоковидной маски у пассажирки в одном из маршрутных автобусов Петрозаводска. Видео появилось в группе «Подслушано в ПТЗ».

По утверждению автора видео, инцидент произошел в Петрозаводске. Автобус в момент потасовки двигался по улице Шотмана. По словам автора ролика, пожилая женщина возмущалась по поводу отсутствия противоковидной маски у сидевшей рядом женщины. Она говорила, что женщина пьяна и создает антипропаганду.