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В Петрозаводске пассажиры подрались из-за отсутствия маски

В Петрозаводске пассажиры подрались из-за отсутствия маски (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2021 09:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: автобус   видео   драка   люди   маска   скандал   фото   
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Пожилая дама заметила девушку без маски и долго кричала про полицию, "красную зону", заражения.

Очевидец снял на камеру потасовку из-за отсутствия противоковидной маски у пассажирки в одном из маршрутных автобусов Петрозаводска. Видео появилось в группе «Подслушано в ПТЗ».


По утверждению автора видео, инцидент произошел в Петрозаводске. Автобус в момент потасовки двигался по улице Шотмана. По словам автора ролика, пожилая женщина возмущалась по поводу отсутствия противоковидной маски у сидевшей рядом женщины. Она говорила, что женщина пьяна и создает антипропаганду.


— Рядом с ней сидела женщина помоложе, и после тяжелого рабочего дня это явно ей не нравилось. Она неоднократно говорила: «Давайте мы все дружно замолчим и спокойно доедем каждый до своей остановки». Но старухе было плевать, она продолжала истерить и возмущаться, — рассказывает очевидец.

Возмущавшаяся женщина охарактеризовала ситуацию как «дурдом какой-то», а женщина без маски решила поступить радикально.


— Вскоре терпение лопнуло, и женщина, встав с места, натянула бабке шапку на лицо — и началась потасовка.


За женщину заступился один из пассажиров мужского пола (вероятно, супруг пассажирки). Обиженная пассажирка продолжила кричать и просила водителя: «Водитель, не выпускайте ее, полицию вызывайте». Чем закончился конфликт, неизвестно.

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Метки: автобус   видео   драка   люди   маска   скандал   фото   
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18  комментариев
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Viktor 53 минуты назад
Старую марамойку надо было выкинуть из автобуса . Люди с работы едут , устали .Она противным голосом верещит как мартышка .
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3k
Дмитрий Масленников 6 минут назад
А представить введут закон, что для борьбы с короновирусом необходимо выходить на уличу только с черенком от лопаты в жопе. Самое страшно что найдутся люди не только соблюдающие его но и требующие соблюдение подобного закона от других, даже не вникая в суть происходящего.
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Sanek 9 минут назад
Сразу видно что бабка круглосуточно смотрит телевизор. Зомбирована по полной программе
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475
да пох Полчаса назад
Недавно был забавный случай .Чел заходит в маске в автобус .Снимает ее .Достает телефон и ждет .И тут он напоролся на всеобщее покуй! Люди не стали напрягаться из за вопроса 2 минут. Так как в любой момент может зайти контролер, а ему пофигу снимают его на видео или нет .Он может и селфи с вами сделать .Пока штраф выписывает . Так что чел проехал одну остановку .И снова одел маску. День не удался нет, видосика для ТТ .
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1k
Сергей Ковалев Полчаса назад
Странная какая то болезнь этот короноящур. Поражает всех и вся и все умирают только от него. Так называемая вакцинация не уберегает от заболевания и повторного заражения. В Европе,где уровень вакцинации достигает 80% в этом году самый высокий уровень заболевания.
. А еще порождает вот такие инциденты,где некоторые уверовавшие в защитные свойства тряпки впадают в истерику. Глаза являются такими же "воротами" для инфекции,как и дыхательные органы,но ношение защитных очков не входит в экипировку
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19k
иванов дмитрий 56 минут назад
Поневоле начнешь верить , что в вакцине от ковида какой то ген агрессии .
Сейчас еще добрые комментаторы набегут с пожеланиями мучительной смерти всем не привитым.
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7k
diman02 Час назад
Ложный заголовок (не понятно зачем так открыто обманывать) .
Скандал спровоцировала девушка без маски .
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5k
Sanar Час назад
Знать бы ещё что такое "противоковидная маска".
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475
да пох сеньор Леонсио 23 минуты назад
А вы в каком классе учебник по биологии выкурили ? Там было пара интересных страничек .
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5k
Борис Карабанов Час назад
Странный заголовок. Из содержания поста совершенно очевидно, что спровоцировала скандал нарушительница санитарного режима, предписывающего ношение масок в общественном транспорте. Ах, я и забыл! Маски же бесполезны и даже вредны, а исполнять распоряжение властей можно сугубо по своему личному усмотрению, руководствуясь мнением интернет-экспертов.
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16k
homerchik 2 часа назад
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