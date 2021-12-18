В Петрозаводске пассажиры подрались из-за отсутствия маски

Очевидец снял на камеру потасовку из-за отсутствия противоковидной маски у пассажирки в одном из маршрутных автобусов Петрозаводска. Видео появилось в группе «Подслушано в ПТЗ».
По утверждению автора видео, инцидент произошел в Петрозаводске. Автобус в момент потасовки двигался по улице Шотмана. По словам автора ролика, пожилая женщина возмущалась по поводу отсутствия противоковидной маски у сидевшей рядом женщины. Она говорила, что женщина пьяна и создает антипропаганду.
— Рядом с ней сидела женщина помоложе, и после тяжелого рабочего дня это явно ей не нравилось. Она неоднократно говорила: «Давайте мы все дружно замолчим и спокойно доедем каждый до своей остановки». Но старухе было плевать, она продолжала истерить и возмущаться, — рассказывает очевидец.
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Возмущавшаяся женщина охарактеризовала ситуацию как «дурдом какой-то», а женщина без маски решила поступить радикально.
— Вскоре терпение лопнуло, и женщина, встав с места, натянула бабке шапку на лицо — и началась потасовка.
За женщину заступился один из пассажиров мужского пола (вероятно, супруг пассажирки). Обиженная пассажирка продолжила кричать и просила водителя: «Водитель, не выпускайте ее, полицию вызывайте». Чем закончился конфликт, неизвестно.
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Сейчас еще добрые комментаторы набегут с пожеланиями мучительной смерти всем не привитым.
Скандал спровоцировала девушка без маски .