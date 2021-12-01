"Намордник надень!": кондуктор с пассажиром подрались из-за масок, которые не носили ни тот, ни другая

Подписчики местного паблика в ВК, обсудившие ситуацию, во мнениях разошлись. Одни считают, что женщин бить нельзя, какими бы ни были обстоятельства (тем более, что неизвестно, с чего начался конфликт, ). Другие, как оказалось, знают этого кондуктора, а потому уверены, что "леща" она выхватила не просто так.