"Намордник надень!": кондуктор с пассажиром подрались из-за масок, которые не носили ни тот, ни другая

Сколько скандалов и даже драк возникает из-за требований надеть маску! Особенно обескураживающими выглядят те, в которых люди "без намордников" уличают других в их отсутствии.
Скандал с применением силы произошел в автобусе Нижнего Новгорода, когда буйный пассажир стал выяснять отношения с кондуктором. Последняя посоветовала мужчине надеть маску и получила удар в лицо.
Свидетели инцидента хором посоветовали вызвать полицию, однако останавливать дебошира никто из пассажиров не стал. Кондуктор попросила водителя не выпускать несдержанного дяденьку из салона до приезда правоохранителей.
Осторожно! в видео присутствует ненормативная лексика и сцены драки!
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Подписчики местного паблика в ВК, обсудившие ситуацию, во мнениях разошлись. Одни считают, что женщин бить нельзя, какими бы ни были обстоятельства (тем более, что неизвестно, с чего начался конфликт, ). Другие, как оказалось, знают этого кондуктора, а потому уверены, что "леща" она выхватила не просто так.
Пока неизвестно, обратилась ли пострадавшая в полицию или считает произошедшее просто рутинным нюансом своей работы. Кстати, рукоприкладство и другие способы выражения недовольства в отношении кондукторов в РФ происходят все чаще. Так, недавно в Татарстане после введения обязательных проверок на куар-код в общественном транспорте кондуктора забрызгали перцовым газом, а еще одному и вовсе сломали нос.
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положили на эти проверки болт М40 с левой резьбой.
Как сбросить растущее недовольство в обществе, вызванное бесконечными кризисами, обнищанием народа, галопирующим ростом цен на всё и т.д.! Нужно направить накопившуюся агрессию на что-то абсолютно второстепенное, максимально фрагментировать общество и образовавшиеся группы стравить между собой!
Позабыт беспрецедентный политический беспредел последних лет, почти замолкли голоса возмущённых кратным ростом цен на ряд жизненно важных продуктов, на товары народного потребления, стройматериалы и т.д.! Всё внимание сосредоточенно на коронавирусе и вот уже свидетели спасительного намордника или "аналоговнет" укола вцепляются в глотки противникам, обвиняя их во всех смертных грехах, утилизируя накопленную энергию на кого угодно, только не того, кого следовало бы!