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"Намордник надень!": кондуктор с пассажиром подрались из-за масок, которые не носили ни тот, ни другая

"Намордник надень!": кондуктор с пассажиром подрались из-за масок, которые не носили ни тот, ни другая (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 10:38
Сообщество : Жить в России
Метки: антимасочная война   видео   драка   конфликт   маска   нижний новгород   
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Сколько скандалов и даже драк возникает из-за требований надеть маску! Особенно обескураживающими выглядят те, в которых люди "без намордников" уличают других в их отсутствии.

Скандал с применением силы произошел в автобусе Нижнего Новгорода, когда буйный пассажир стал выяснять отношения с кондуктором. Последняя посоветовала мужчине надеть маску и получила удар в лицо.


Свидетели инцидента хором посоветовали вызвать полицию, однако останавливать дебошира никто из пассажиров не стал. Кондуктор попросила водителя не выпускать несдержанного дяденьку из салона до приезда правоохранителей.

Осторожно! в видео присутствует ненормативная лексика и сцены драки!

Подписчики местного паблика в ВК, обсудившие ситуацию, во мнениях разошлись. Одни считают, что женщин бить нельзя, какими бы ни были обстоятельства (тем более, что неизвестно, с чего начался конфликт, ). Другие, как оказалось, знают этого кондуктора, а потому уверены, что "леща" она выхватила не просто так.


Пока неизвестно, обратилась ли пострадавшая в полицию или считает произошедшее просто рутинным нюансом своей работы. Кстати, рукоприкладство и другие способы выражения недовольства в отношении кондукторов в РФ происходят все чаще. Так, недавно в Татарстане после введения обязательных проверок на куар-код в общественном транспорте кондуктора забрызгали перцовым газом, а еще одному и вовсе сломали нос.

Источник:

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Метки: антимасочная война   видео   драка   конфликт   маска   нижний новгород   
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19  комментариев
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12k
net 2 часа назад
Оператор снял ролик в 3 секунды? Реально? Ну давайте как обычно мусолить хрен знает что по трём секундам инцидента.
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26k
winergy2012 Полчаса назад
После такого дебошир должен на ней жениться.
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37k
Геша Бородач 48 минут назад
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1k
сеньор Леонсио 51 минуту назад
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−7
Евгений Час назад
встретились два одиночества
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14k
Александр Час назад
Ну, вообще то у "пацана" маска есть, надета, правда, неправильно, а у его опонентши вообще нет... "Конфликт" точно из-за маски?
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440
Вжик 2 часа назад
в Татарстане после введения обязательных проверок на куар-код в общественном транспорте
=======
положили на эти проверки болт М40 с левой резьбой.
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440
Вжик Fat Lynx Час назад
Не поставили, а положили. Почти так же, но горизонтально.
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542
Снежный Барс 2 часа назад
У коронавируса есть побочный эффект - он превращает людей в злых собак
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Ну, хотя бы не "одень" намордник. За культуру речи я спокоен по крайней мере))
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3k
Ivan 2 часа назад
Маска-не маска, суть конфликта я не застал на видео, но баба первая руки распустила и получила не в морлу, а отрезвляющее прикосновение к лицу. Вполне заслуженно.
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34k
Опаньки 2 часа назад
то есть провокаторы вырезали 3 секунды ролика для набрасывания на вентилятор?
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10k
Иван Васильевич 2 часа назад
В очередной раз убеждаюсь в высоком профессионализме кукловодов, которые правят этой территорией последние 30 лет! Не зря свой хлеб едят!

Как сбросить растущее недовольство в обществе, вызванное бесконечными кризисами, обнищанием народа, галопирующим ростом цен на всё и т.д.! Нужно направить накопившуюся агрессию на что-то абсолютно второстепенное, максимально фрагментировать общество и образовавшиеся группы стравить между собой!

Позабыт беспрецедентный политический беспредел последних лет, почти замолкли голоса возмущённых кратным ростом цен на ряд жизненно важных продуктов, на товары народного потребления, стройматериалы и т.д.! Всё внимание сосредоточенно на коронавирусе и вот уже свидетели спасительного намордника или "аналоговнет" укола вцепляются в глотки противникам, обвиняя их во всех смертных грехах, утилизируя накопленную энергию на кого угодно, только не того, кого следовало бы!
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740
And Kkk 2 часа назад
Трейлер мы посмотрели. А когда полный фильм выйдет?
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