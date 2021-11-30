Перебежчику из КНДР удалось бежать из китайской тюрьмы

Северокореец, бежавший из тюрьмы в Китае, пойман после 40 дней активных полицейских поисков. За информацию о нем предлагалось большое вознаграждение.

39-летний мужчина, которого в Китае называют Чжу Сяньцзянь (его настоящее северокорейское имя не называется), бежал из КНДР в 2013 году и вскоре был приговорен китайским судом к тюремному заключению.

Его побег из тюрьмы вызвал большой общественный резонанс в социальных сетях.

Прежде всего, сам факт побега из китайской тюрьмы - большая редкость.

На видео с камер наблюдения, обнародованном государственным медиа-агентством в Пекине Beijing News, видно, как 19 октября заключенный забирается на тюремный сарай, оттуда перелезает на крышу основного здания и перепрыгивает через внешний забор, находящийся под электрическим напряжением.

У многих вызывает удивление, как после длительного заключения в тюрьме Чжу Сяньцзянь сохранил такую физическую форму. На видео также видно, что охранники пустились в погоню, но безрезультатно.