"Звездные врата" - как создавался известный фантастический боевик 1994 года

Древний Египет привлекал Голливуд уже очень давно - начиная от "Клеопатры" с Элизабет Тейлор и ужастиком "Мумия" (не путать с одноименным фильмом, в котором главную роль исполнил Брендон Фрейзер), завершая более современными работами, такими как примеру фантастический боевик "Звездные врата", о котором мы сегодня и поговорим. Хотите знать больше?





Американской студии Carolco Pictures Inc. идея сценария понравилась. и они решили запустить фильм в производство, заодно разделив финансовые риски с французской киностудией Canal+.