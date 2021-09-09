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"Звездные врата" - как создавался известный фантастический боевик 1994 года

"Звездные врата" - как создавался известный фантастический боевик 1994 года (6 фото)

Автор:
09 сентября 2021 09:26
Сообщество : Кино
Метки: Звездные врата   актеры   интересно   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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Режиссер и автор сценария "Звездных врат" - Роланд Эммерих. Причем идея для сценария пришла к нему, еще во времена студенчества, когда Роланд учился собственно на сценариста. А на дворе тогда был 1979 год...


Древний Египет привлекал Голливуд уже очень давно - начиная от "Клеопатры" с Элизабет Тейлор и ужастиком "Мумия" (не путать с одноименным фильмом, в котором главную роль исполнил Брендон Фрейзер), завершая более современными работами, такими как примеру фантастический боевик "Звездные врата", о котором мы сегодня и поговорим. Хотите знать больше?


Американской студии Carolco Pictures Inc. идея сценария понравилась. и они решили запустить фильм в производство, заодно разделив финансовые риски с французской киностудией Canal+.

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Фильм получил бюджет в 55 000 000 долларов. Для начала девяностых очень неплохой бюджет для фантастического боевика. Но тем не менее, основная ставка делалась не на компьютерную графику (которая стремительно развивалась), а на манекены, костюмы, грим и прочее эффекты. К примеру, инопланетную живность изображали не компьютерные модели, а собаки и лошади наряженные с специальные затейливые костюмы...


С компанией Hasbro был заключен договор, согласно которому если кассовые сборы превысят определенную цифру, то Hasbro начнет выпуск фигурок изображающих героев (и антигероев) "Звездных врат". Забегая вперед скажу, что игрушки таки были выпущены ;).


Художник по костюмам Джозеф А. Порро изучил множество книг по египтологии, чтобы создать правдоподобные наряды, похожие на древнеегипетские.


Интересный факт. "Звездные врата" стал первым фильмом в истории кино, у которого был свой веб-сайт.


Для массовых сцен использовались манекены. Студии рассудили, что гораздо выгоднее их привести со склада, чем платить живым статистам...


Съемки фильма проходили на территории Соединенных Штатов. Никто в Египет не выезжал ;).


Собственно Курт Рассел получил главную роль, без особых проблем. За свою роль актер получил гонорар в 7 000 000 долларов.


Композитором "Звездных врат" стал британец Дэвид Арнольд, который работал над такими фильмами как "День независимости", "Типа крутые легавые", "Казино Рояль", "Двойной форсаж", "Квант милосердия", "Пол: Секретный материальчик", сериал "Шерлок" и другим...


Добавим, что Роланд Эммерих не только написал сценарий для фильма, но и заодно для двух фильмов-продолжений, так как крепко верил в успех своего детища. Как же "Звездные врата" показали себя в кинопрокате?


При бюджете в 55 000 000 долларов "Звездные врата" собрали в международном прокате более 196 000 000 долларов, плюс продажи на видеокассетах.


К сожалению, хотя сборы фильма были более чем удачными, студия не рискнула снимать полнометражные продолжения. Но тем не менее, история "Звездных врат" была продолжена в таких телевизионных сериалах как "Звездные врата: ЗВ-1" (1997-2007), "Звездные врата: Атлантида" (2004-2009), "Звездные врата: Вселенная" 92009-2011).


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Метки: Звездные врата   актеры   интересно   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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8  комментариев
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Trenzel2003 Час назад
ЗВ Вселенная к сожалению сдулся после 2 сезона. А жаль.
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VikaR 41 минуту назад
Обожаю и фильм и сериалы
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Garpia121 Час назад
Весьма сжато и убористо.
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12k
Алек Стальский 2 часа назад
Джей Дэвидсон- бог Ра в фильме
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