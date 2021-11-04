13 персонажей фильмов, которые изначально должны были быть другого пола

Сериал выходит на экраны с 1963 года, и за это время роль Доктора в нём сыграли 12 актёров — все они были мужчинами. Но для роли Тринадцатого Доктора создатели сериала изменили традиции и взяли на это место актрису — Джоди Уиттакер.

Такой поворот не сильно противоречит сюжету, ведь согласно ему Доктор — это представитель внеземной цивилизации. При ранениях или увечьях он может регенерировать, получая при этом новое тело, но сохраняя свою память.

Люк Скайуокер в серии фильмов «Звёздные войны»