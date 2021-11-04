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13 персонажей фильмов, которые изначально должны были быть другого пола

13 персонажей фильмов, которые изначально должны были быть другого пола (14 фото)

Автор:
04 ноября 2021 08:11
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   пол   роль   фильм   фото   
335
14

Здесь мы собрали несколько случаев, когда героев известных фильмов и сериалов делали не того пола, как задумывалось вначале, и что из этого получилось.

С момента задумки фильма или сериала до его появления на экранах проходит огромное количество времени, и в процессе создания всё успевает поменяться по нескольку раз. Причём дело касается не только цвета костюма или причёски героев — создатели могут даже поменять пол персонажа, чтобы он или она лучше подходили к концепции проекта. При этом не важно даже то, каким был герой в оригинальных книгах (если такие есть) или в изначальном сценарии.


Эвелин Солт в фильме «Солт»

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Первоначальный сценарий фильма включал в себя главного героя-мужчину Эдвина Солта, которого должен был сыграть Том Круз. Но актёр оказался занят в других проектах, поэтому сценарий переписали, и Эдвин Солт превратился в Эвелин Солт. А на её роль взяли Анджелину Джоли.


Мёрф Купер в фильме «Интерстеллар»

В фильме Мёрф, дочку главного героя, в разном возрасте сыграли Маккензи Фой, Джессика Честейн и Эллен Бёрстин. Хотя изначально режиссёр задумывал сценарий так, чтобы одним из главных моментов фильма были отношения отца и сына.


Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой»

Изначально героиня, которую сыграла Сигурни Уивер, должна была быть мужчиной — как и все члены экипажа «Ностромо».


Тринадцатый Доктор в сериале «Доктор Кто»

Сериал выходит на экраны с 1963 года, и за это время роль Доктора в нём сыграли 12 актёров — все они были мужчинами. Но для роли Тринадцатого Доктора создатели сериала изменили традиции и взяли на это место актрису — Джоди Уиттакер.


Такой поворот не сильно противоречит сюжету, ведь согласно ему Доктор — это представитель внеземной цивилизации. При ранениях или увечьях он может регенерировать, получая при этом новое тело, но сохраняя свою память.


Люк Скайуокер в серии фильмов «Звёздные войны»

В одном из вариантов сценария Джорджа Лукаса главным героем «Звёздных войн» должна была стать 16-летняя девушка, но позже эту идею отвергли. Так на экранах появился Люк Скайуокер в исполнении Марка Хэмилла.


Министр Мейсон в фильме «Сквозь снег»

Режиссёр фильма Пон Чжун Хо изначально написал роль Мейсона для мужчины, но в итоге на это место взяли Тильду Суинтон. Самое интересное — сюжет под женского персонажа подстраивать не стали, он остался прежним.


Зула в фильме «Конан-разрушитель»

В комиксах на основе работ писателя Роберта Ирвина Говарда Зула был мужчиной, но в фильме его поменяли на популярную в 80-е актрису и певицу Грейс Джонс.


Доктор Лайет-Кайнс в фильме «Дюна»

В книге Фрэнка Герберта, а также во всех предыдущих экранизациях доктором был мужчина. Однако в фильме 2021 года эту роль отдали актрисе Шэрон Дункан-Брюстер.


Дори в мультфильме «В поисках Немо»

Говорливая подружка главного героя мультика вполне могла бы быть другом. Но режиссёр услышал голос телеведущей Эллен ДеДженерес, и его так поразило то, насколько быстро она меняет тему разговора, что он изменил сценарий. Ну а Эллен стала голосом Дори в англоязычной версии мультфильма.


Древняя в фильме «Доктор Стрэндж»

В комиксах Marvel этого персонажа изображали как белобородого старца, но в фильме его роль исполнила актриса Тильда Суинтон. По словам продюсера картины Кевина Файги, создатели сначала хотели взять на эту роль мужчину, но потом решили переосмыслить образ Древнего. В итоге получилось так, что Древний — звание, а не какой-то определённый человек. И носить это звание могут и мужчины, и женщины.


Спок в телесериале «Звёздный путь»

Легендарного персонажа вполне могла сыграть девушка. По крайней мере, такая возможность существовала в одной из первых версий сценария, который так и не увидел свет. Актриса Нишель Николс, сыгравшая Нийоту Ухуру в «Звёздном пути», рассказала, что до этой роли ей предлагали попробовать себя в качестве Спока.


Мне дали трёхстраничный сценарий, в нём было три персонажа: Боунс, Кирк и кто-то по имени Спок. Меня попросили прочитать текст за Спока. Когда я посмотрела на этот великолепный сценарий, я сказала себе: «Я возьмусь за любую из этих ролей». Но персонаж Спока мне показался наиболее интересным, поэтому я попросила рассказать о нём побольше.


Капитан Фазма в фильмах «Звёздные войны: Пробуждение Силы» и «Звёздные войны: Последние джедаи»

Капитан Фазма, которую сыграла Гвендолин Кристи, изначальна задумывалась как мужской персонаж. Ходили слухи, что на эту роль хотели взять Бенедикта Камбербэтча. Однако сценарий немного подправили, и под шлемом пряталась актриса, а не актёр.


Джоан Джини Ватсон в сериале «Элементарно»

Сериал «Элементарно» — это новый взгляд на романы Артура Конана Дойля о Шерлоке Холмсе. События здесь происходят в другой стране и в другое время, а товарищем Шерлока становится девушка по имени Джоан, которую сыграла Люси Лью.

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Метки: актеры   интересно   кино   пол   роль   фильм   фото   
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38k
Александр 41 минуту назад
Ну в Дюне то понятно почему взяли черную бабу, странно что она была не трансгендер лесбиянка.
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3k
Outcast 8 минут назад
Что то говорит что в этом посте правды мало. А собраны сухи и домыслы по большей части.
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