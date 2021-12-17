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Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области

Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 22:22
Сообщество : Жить в России
Метки: гастарбайтеры   драка с ножом   ермолино   калужская область   межнациональные конфликты   мигранты   
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Вчера вечером в центре города Ермолино произошла массовая драка возле здания Дома культуры и школы-интерната. Ермолинцы вступились за несовершеннолетних, которые подвергались домогательствам со стороны мигрантов. 
В результате драки пострадал подросток 2005 года рождения по имени Даниил. Он получил два ножевых ранения в область сердца. Парня прооперировали и перевели в областную больницу. Участников конфликта задержали сотрудники ОМВД по Боровскому району. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". 
Случившееся стало последней каплей в чаше терпения местных жителей. Они хотят собираться возле администрации и поднять вопрос о решении проблемы с мигрантами. По словам местных жителей, их в Ермолино тысячи. И это при населении города в 10 тыс. человек. Ермолинцы заявляют, что их город массово заполняют приезжие из Средней Азии, гастарбайтеры едут не только сами, но и привозят с собой свои семьи, а в школах детей-мигрантов уже больше, чем местных школьников. 
«Ермолинскую тушёнку и пельмени продают по всей России. На территории мясного комбината несколько общежитий. На комбинате работают только мигранты, местных на работу не берут, — перечисляет ермолинец места, где работают гастарбайтеры. — Также раньше была Ермолинская хлопчатобумажная фабрика, теперь на её закрытой территории десятки маленьких фирм арендуют помещения. Там работают и живут мигранты». 
Конфликты с приезжими происходят регулярно, обстановка напряжена до предела. Местные власти никак не реагируют на проблему. 
«Полиции в городе нет. Ходит только женщина — участковая. С начала осени весь район кипит. Мигранты уже несколько раз надругались над Вечным огнём в соседнем городе Балабаново. Месяца два назад нашего парня, капитана ермолинской футбольной команды «Ермак», когда они праздновали второе место в областном первенстве по футболу, в соседнем городе Обнинск избили до смерти» - жалуются местные жители.  Эта история напоминает то, что было в посёлке Залари, где доведённые до отчаяния местные сожгли мигрантов заживо. Глава администрации спокоен и уверен, что это драка на фоне бытового конфликта и всё на самом деле хорошо. Тем временем жители Ермолино предлагают перестать сдавать жильё мигрантам и принимать другие меры, чтобы гнать их из города. 

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Метки: гастарбайтеры   драка с ножом   ермолино   калужская область   межнациональные конфликты   мигранты   
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13k
Евгений 2 часа назад
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Autumn2015 39 секунд назад
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10k
Star Link 39 минут назад
"На комбинате работают только мигранты, местных на работу не берут,"
-------
Так кто виноват в этом как не свои хапуги?
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6
Хмели Сунели 50 минут назад
Суки, доиграются они скоро, у нас никогда не будет движения ЖЧВ (жизнь чурбанов важна). Твари.
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7k
Денис 53 минуты назад
Глава администрации явно имеет с мигрантов, с заводика "Ермолино" и может ещё что-то. Засуетился явно не спроста и будет прикрывать ситуацию по полной.
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6
Хмели Сунели Денис 49 минут назад
К бабке не ходи.
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12k
info-kozirev Час назад
Мля,ну сколько терпеть то можно,только валить и все,не понимают обезьяны человечьего языка,и не будут жить в мирно и по нашим обычаям в нашей стране.
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12k
Великий Кормчий Час назад
Это фигня. В соседней ветке обсуждают негра в Сибири... Типа по любви родился.
Такие дела.
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16
Настя Великая Час назад
Паренька на вертолете вроде как в Калугу переправляли...а мигрантов дохрена,я еду с Балабаново,выхожу одна,а их еще штук 10 со мной идет...стрёмно.жилье скупают,снимают. ..Население у нас небольшое,а русские уже в диковинку .
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2k
Сергей Сергеев 2 часа назад
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15k
Станислав 2 часа назад
Да ,их реально всё больше и больше.
В Детчино к примеру, в этом году уже нет возможности пройти по центру ,не повстречав гражданок замотанных с головы до пят ,а про мужичков ихних и говорить нечего.
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4
Трям 2 часа назад
Сдать квартиру и сжечь их в ней!
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594
Mixan 2 часа назад
А что с ними делать ,давно известно ..

Ссылка youtu.be
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3k
Александр 2 часа назад
На людей тамошним царькам, естественно, н.ас.ра.ть. Приезжими рабами рулить удобнее. Ну и баблишко, конечно, как без этого. Дождутся они Варфоломеевской ночи.
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