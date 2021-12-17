Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области

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Вчера вечером в центре города Ермолино произошла массовая драка возле здания Дома культуры и школы-интерната. Ермолинцы вступились за несовершеннолетних, которые подвергались домогательствам со стороны мигрантов.
В результате драки пострадал подросток 2005 года рождения по имени Даниил. Он получил два ножевых ранения в область сердца. Парня прооперировали и перевели в областную больницу. Участников конфликта задержали сотрудники ОМВД по Боровскому району. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Случившееся стало последней каплей в чаше терпения местных жителей. Они хотят собираться возле администрации и поднять вопрос о решении проблемы с мигрантами. По словам местных жителей, их в Ермолино тысячи. И это при населении города в 10 тыс. человек. Ермолинцы заявляют, что их город массово заполняют приезжие из Средней Азии, гастарбайтеры едут не только сами, но и привозят с собой свои семьи, а в школах детей-мигрантов уже больше, чем местных школьников.
Случившееся стало последней каплей в чаше терпения местных жителей. Они хотят собираться возле администрации и поднять вопрос о решении проблемы с мигрантами. По словам местных жителей, их в Ермолино тысячи. И это при населении города в 10 тыс. человек. Ермолинцы заявляют, что их город массово заполняют приезжие из Средней Азии, гастарбайтеры едут не только сами, но и привозят с собой свои семьи, а в школах детей-мигрантов уже больше, чем местных школьников.
«Ермолинскую тушёнку и пельмени продают по всей России. На территории мясного комбината несколько общежитий. На комбинате работают только мигранты, местных на работу не берут, — перечисляет ермолинец места, где работают гастарбайтеры. — Также раньше была Ермолинская хлопчатобумажная фабрика, теперь на её закрытой территории десятки маленьких фирм арендуют помещения. Там работают и живут мигранты».
Конфликты с приезжими происходят регулярно, обстановка напряжена до предела. Местные власти никак не реагируют на проблему.
Конфликты с приезжими происходят регулярно, обстановка напряжена до предела. Местные власти никак не реагируют на проблему.
«Полиции в городе нет. Ходит только женщина — участковая. С начала осени весь район кипит. Мигранты уже несколько раз надругались над Вечным огнём в соседнем городе Балабаново. Месяца два назад нашего парня, капитана ермолинской футбольной команды «Ермак», когда они праздновали второе место в областном первенстве по футболу, в соседнем городе Обнинск избили до смерти» - жалуются местные жители. Эта история напоминает то, что было в посёлке Залари, где доведённые до отчаяния местные сожгли мигрантов заживо. Глава администрации спокоен и уверен, что это драка на фоне бытового конфликта и всё на самом деле хорошо. Тем временем жители Ермолино предлагают перестать сдавать жильё мигрантам и принимать другие меры, чтобы гнать их из города.
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Так кто виноват в этом как не свои хапуги?
Такие дела.
В Детчино к примеру, в этом году уже нет возможности пройти по центру ,не повстречав гражданок замотанных с головы до пят ,а про мужичков ихних и говорить нечего.