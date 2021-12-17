Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области

В результате драки пострадал подросток 2005 года рождения по имени Даниил. Он получил два ножевых ранения в область сердца. Парня прооперировали и перевели в областную больницу. Участников конфликта задержали сотрудники ОМВД по Боровскому району. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Случившееся стало последней каплей в чаше терпения местных жителей. Они хотят собираться возле администрации и поднять вопрос о решении проблемы с мигрантами. По словам местных жителей, их в Ермолино тысячи. И это при населении города в 10 тыс. человек. Ермолинцы заявляют, что их город массово заполняют приезжие из Средней Азии, гастарбайтеры едут не только сами, но и привозят с собой свои семьи, а в школах детей-мигрантов уже больше, чем местных школьников.