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После народного схода мигрантов выселили из общежития в Бужаниново, но проблема осталась

После народного схода мигрантов выселили из общежития в Бужаниново, но проблема осталась (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 10:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Народный сход   Экоокна   видео   гастарбайтеры   мигранты   
1385
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Представители администрации Сергиево-Посадского округа пошли навстречу пожеланиям местных жителей. Теперь мигранты будут жить в другом месте, а работать там же, где и раньше. Ведь без них, как без рук. А к 2024 году в Россию обещают завезти около пяти миллионов гастарбайтеров. Интересно, чем закончится этот эксперимент.

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Метки: Народный сход   Экоокна   видео   гастарбайтеры   мигранты   
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26  комментариев
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2k
Тт Час назад
Так пройдет время и всё поменяется.Уже дети этих работадателей будут убирать квартиры этим чуркам.Жадность она такая,не хочешь нормально платить своим,потом заплатят твои дети.Есть территории в московской области где на одного русского уже приходится 10 чурбанов.
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6
wrm 2 минуты назад
"А к 2024 году в Россию обещают завезти около пяти миллионов гастарбайтеров. Интересно, чем закончится этот эксперимент."
--------------
вырастет число преступлений, понизятся зарплаты россиян. Всё.
Давайте проголосуем правильно
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6
wrm 5 минут назад
"Теперь мигранты будут жить в другом месте, а работать там же, где и раньше."
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к примеру, в Саудовской Аравии тоже есть иммигранты, которых специально завозят для работы. Но они живут в отдельных территориях, на работу их возят централизованно автобусами и им запрещено шарахаться по городам.
Отличной опыт. Надеюсь после выборов этот опыт переймут.
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175
Симплекс 10 минут назад
Неужели народ настолько тупой в нашей стране?

Платить больше своим? Привозить рабочую силу из других регионов страны? Вы серьёзно считаете, что за те копейки, которые платят гастерам, поедет работать русский? Русский будет жить в скотских условиях? Терпеть беззаконие и рабский труд?

А если русского поместить в такие условия - не пойдёт ли он грабить пенсионерок? Ещё как пойдёт! Или пенсионерке приятнее уйти на тот свет от рук своего, скрепного, белокожего, голубоглазого славянина? Не думаю.

Кучка воинствующих нациков, конечно, обрадуется смерти русского от рук русского. Или вообще не обратит внимание. Но проблема не в том, что в страну кто-то там приехал. Проблема в том, как он приехал и как он тут живёт.

Проводить народные исходы против общаг - это идиотизм. Ничего это не поменяет. Исходы, если так хочется, можно проводить против низкого уровня жизни.
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672
Rabie Liz 17 минут назад
Сдаётся мне, что статистика врёт. Этих мигрантов значительно больше, ибо видишь их везде, на каждом шагу и кучками ходят, просто везде они куда глаз не посмотрит. Наши могут работать, если принимать их. На стройках в среднем платят 2,5т в день, это 75т в месяц без выходных и без учета налога. Ну даже 50т. нашему рабочему нормально или вахтой согласятся, это лучше чем в регионе на 20т вкалывать.
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818
Герасим 22 минуты назад
Хватит уже власти врать, что рабочих рук не хватает! Что русские работать не хотят! Хотят и будут работать, но в человеческих условиях и за достойную зарплату! Нас, простых русских людей, начиная с верховный власти и заканчивая местными управленцами, заплевали дальше ехать некуда! Нам видишь ли и условия труда подавай и нормальное оборудование, инструмент! Нафига, когда можно гастеров завести сколь хошь! На 99 процентах предприятий и фирм в том же Подмосковье, не соблюдаются элементарные требования ТБ! А, уж там где работают гастрики, там полный ПЭ! Так пусть Путин объяснит нам всем, почему мы в 21 веке, как они кричат: в веке инновационных технологий! должны работать как рабы в рабских условиях? Почему?
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−48
Lux Indique Полчаса назад
5 миллионов)) коренное население рф, понимает что это значит для них? если нет то скажу, это называется замещение..
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1k
Гур 45 минут назад
Во-первых, нужно развивать внутреннюю миграцию. Есть регионы с высокой безработицей. Завозить работников оттуда вахтовым методом и тогда решаются сразу несколько задач. Но кому это надо?....
Во-вторых, если уж своих мозгов не хватает, берем опыт СА и ОАЭ, там гастеров много, НО живут они в специально отведенных местах и приезжают на конкретный объект. Отработал-уехал. А не шляются, где им вздумается...
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10k
Kostick 54 минуты назад
повысить зарплаты? так те чебуреки давным давно ну ни как не дешевле. просто разницу забирают посредники, имеющие крышу, дающую возможность этой нечисти тут работать. это не гастеры, это натуральные штрейкбрехеры.
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53k
Похабыч Час назад
Он снова не при чём?
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10k
Александр Час назад
Недавно в другой теме доказывали, что повышение ЗП не скажется на ценах, а тут вот пишут, что цены вырастут. Кому верить, непонятно
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836
Лимонадный Джо 2 часа назад
Что мешает отгородить их от коренного населения? Пусть живут на закрытой территории по своим законам. И не суются со своим уставом в чужой монастырь.
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7k
sivanov1079 2 часа назад
Беда с том, что когда их до х..я в одном месте, они создают структурную иерархию и начинают жить по заеонам, установленным верхушкой иерархии. Зачастую, похожим на правила поведения в ОПГ. При наличии таких структур в малых населенных пунктах, неизбежны конфликты, т.к. структурно организованные приезжие зае%ывают неорганизованных малочисленных местных.

План борьбы один: для работодателей введение повышенных отчислений в бюджет на гастеров и ответственность работодателя за криминал их работников. Квотирование, чтоб чурок было не более 10% от общего числа работников. Их Проживание чтоб исключало их свободное перемещение. Парами в магаз с конвойным. Периодические обыски в местах проживания на наркоту и оружие. Оружием считать все, что не платиковый ножик
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1k
Bob 2 часа назад
Сейчас мы все в комментах повозмущаемся, напишем чтоб их домой отправили. Но правительству на нас насрать, они в метро не катаются, на рынок не ходят, вечером домой через лес не возвращаются
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Русский лентяй, работать не хотеть, а мы работать целый сутки , но виноват мой брат
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