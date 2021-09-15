После народного схода мигрантов выселили из общежития в Бужаниново, но проблема осталась

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Представители администрации Сергиево-Посадского округа пошли навстречу пожеланиям местных жителей. Теперь мигранты будут жить в другом месте, а работать там же, где и раньше. Ведь без них, как без рук. А к 2024 году в Россию обещают завезти около пяти миллионов гастарбайтеров. Интересно, чем закончится этот эксперимент.
Возмущенные убийством пенсионерки жители деревни Бужаниново пришли на сход и потребовали выдворения мигрантов из поселка. К просьбе людей прислушались, и работников фабрики "Экоокна" переселили в другое место.
Их новое жилье находится на охраняемой территории Сергиево-Посадского округа. Теперь мигрантов, как пообещал советник главы местной администрации Антон Емелин, ждет пропускной режим и строгий контроль. На работу их будут привозить и увозить транспортом предприятия, и никакого "брожения" по территории поселка не будет.
Как сообщил СК РФ, расследующий убийство пенсионерки, к преступлению работники "Экоокон" не имеют никакого отношения - задержанные жители Таджикистана занимались строительством частного дома в СНТ "Приозерный" и жили на даче неподалеку от поселка. В настоящий момент они задержаны, у подозреваемых взяты биологические образцы и им назначена медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрическая экспертизы. В самое ближайшее время суд изберет для них меру пресечения.
Что же касается переселенных мигрантов, то директор предприятия "Экоокна" считает, что проблема в целом надумана. Андрей Филоненко поясняет, что все его работники трудоустроены и находятся в России на законных основаниях. Да, бывали и недоработки - так, 15 человек, нарушивших миграционные порядки РФ, были выдворены из страны, но те, кто остались - "белые и пушистые".
Между тем, трудовых мигрантов в России становится все больше. Еще в мае нынешнего года президент РФ заявил о нехватке рабочих рук, а потому до 2024 года есть планы привлечь в страну около пяти миллионов гастарбайтеров. Цифра не просто колоссальная, а даже пугающая. Граждане РФ уверены, что для решения этой проблемы достаточно платить больше - и на непрестижные работы потянутся сами россияне. Однако даже самые критично настроенные граждане понимают, что увеличение зарплат у работников, к примеру, той же строительной отрасли повлечет за собой рост цен на жилье.
Однако привлечение трудовых мигрантов должно быть продуманным. В последнее время все чаще фиксируются преступления, совершенные с участием гастарбайтеров. Приезжие устраивают драки, а то и целые побоища, насилуют, убивают. Метод кнута и пряника, используемый правительством, работает, но недостаточно четко.
Конечно, выходом из сложившейся ситуации могли бы стать трудовые лагеря для гастарбайтеров, ужесточение ответственности компаний, которые используют их труд, а то и введение коллективной ответственности за земляков (один нарушил - депортируются все). Что именно будут предпринимать власти, чтобы сдерживать ситуацию и не допускать разгула преступности, исходящей от мигрантов, пока не ясно. Однако по ситуации с народным сходом в Подмосковье уже понятно, что терпение россиян не безгранично.
Конечно, выходом из сложившейся ситуации могли бы стать трудовые лагеря для гастарбайтеров, ужесточение ответственности компаний, которые используют их труд, а то и введение коллективной ответственности за земляков (один нарушил - депортируются все). Что именно будут предпринимать власти, чтобы сдерживать ситуацию и не допускать разгула преступности, исходящей от мигрантов, пока не ясно. Однако по ситуации с народным сходом в Подмосковье уже понятно, что терпение россиян не безгранично.
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вырастет число преступлений, понизятся зарплаты россиян. Всё.
Давайте проголосуем правильно
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к примеру, в Саудовской Аравии тоже есть иммигранты, которых специально завозят для работы. Но они живут в отдельных территориях, на работу их возят централизованно автобусами и им запрещено шарахаться по городам.
Отличной опыт. Надеюсь после выборов этот опыт переймут.
Платить больше своим? Привозить рабочую силу из других регионов страны? Вы серьёзно считаете, что за те копейки, которые платят гастерам, поедет работать русский? Русский будет жить в скотских условиях? Терпеть беззаконие и рабский труд?
А если русского поместить в такие условия - не пойдёт ли он грабить пенсионерок? Ещё как пойдёт! Или пенсионерке приятнее уйти на тот свет от рук своего, скрепного, белокожего, голубоглазого славянина? Не думаю.
Кучка воинствующих нациков, конечно, обрадуется смерти русского от рук русского. Или вообще не обратит внимание. Но проблема не в том, что в страну кто-то там приехал. Проблема в том, как он приехал и как он тут живёт.
Проводить народные исходы против общаг - это идиотизм. Ничего это не поменяет. Исходы, если так хочется, можно проводить против низкого уровня жизни.
Во-вторых, если уж своих мозгов не хватает, берем опыт СА и ОАЭ, там гастеров много, НО живут они в специально отведенных местах и приезжают на конкретный объект. Отработал-уехал. А не шляются, где им вздумается...
План борьбы один: для работодателей введение повышенных отчислений в бюджет на гастеров и ответственность работодателя за криминал их работников. Квотирование, чтоб чурок было не более 10% от общего числа работников. Их Проживание чтоб исключало их свободное перемещение. Парами в магаз с конвойным. Периодические обыски в местах проживания на наркоту и оружие. Оружием считать все, что не платиковый ножик