После народного схода мигрантов выселили из общежития в Бужаниново, но проблема осталась

Однако привлечение трудовых мигрантов должно быть продуманным. В последнее время все чаще фиксируются преступления, совершенные с участием гастарбайтеров. Приезжие устраивают драки, а то и целые побоища, насилуют, убивают. Метод кнута и пряника, используемый правительством, работает, но недостаточно четко.



Конечно, выходом из сложившейся ситуации могли бы стать трудовые лагеря для гастарбайтеров, ужесточение ответственности компаний, которые используют их труд, а то и введение коллективной ответственности за земляков (один нарушил - депортируются все). Что именно будут предпринимать власти, чтобы сдерживать ситуацию и не допускать разгула преступности, исходящей от мигрантов, пока не ясно. Однако по ситуации с народным сходом в Подмосковье уже понятно, что терпение россиян не безгранично.