Доходы мигрантов в 2021 году догнали доходы россиян

Чтоб ты жил на одну зарплату мигранта! В 2021 году это пожелание для большинства россиян было бы воспринято совсем не унижающим их достоинство, ведь зарабатывают обладатели российских паспортов, по данным Росстата, не на много больше - 54,6 тысячи рублей. При этом медианная зарплата (половина работников получает больше, а половина — меньше) россиянина и того меньше - 32,4 тысячи рублей, если учитывать индивидуальных предпринимателей и частный найм. Об этом пишет Lenta.ru.

Мигранты, которые плохо говорят по-русски, зарабатывают примерно на 11 тысяч меньше, чем их собратья, у которых нет проблем с общением на языке работодателя. При этом сами гастарбайтеры хотели бы зарабатывать больше, чем сейчас. Желаемый уровень зарплат они оценивают в среднем в 77,2 тысячи рублей.