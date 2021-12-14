Доходы мигрантов в 2021 году догнали доходы россиян

Федеральная миграционная служба заявила о том, что средняя зарплата мигрантов превысила 47 тысяч рублей и почти сравнялась с доходами граждан РФ. Тот случай, когда курьер получает больше, чем сотрудник вуза с высшим образованием.
Чтоб ты жил на одну зарплату мигранта! В 2021 году это пожелание для большинства россиян было бы воспринято совсем не унижающим их достоинство, ведь зарабатывают обладатели российских паспортов, по данным Росстата, не на много больше - 54,6 тысячи рублей. При этом медианная зарплата (половина работников получает больше, а половина — меньше) россиянина и того меньше - 32,4 тысячи рублей, если учитывать индивидуальных предпринимателей и частный найм. Об этом пишет Lenta.ru.
Мигранты, которые плохо говорят по-русски, зарабатывают примерно на 11 тысяч меньше, чем их собратья, у которых нет проблем с общением на языке работодателя. При этом сами гастарбайтеры хотели бы зарабатывать больше, чем сейчас. Желаемый уровень зарплат они оценивают в среднем в 77,2 тысячи рублей.
Больше всего мигранты получают в строительстве и ремонте — 54 тысячи рублей. В логистике и на складах их зарплаты в среднем составляют 52 тысячи рублей, в структурах ЖКХ - 41 тысячу. Самой низкооплачиваемой сферой стало сельское хозяйство - 37 тысяч рублей. По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, такое распределение связано с тем, что на работу в строительство или транспортную сферу берут мигрантов с более высокой квалификацией, из-за чего они могут претендовать на более высокую зарплату.
Согласно данным исследования, по восемь часов в сутки работают 22 процента от общего числа опрошенных мигрантов. От восьми до десяти часов трудятся 27,5 процента, 10-12 часов — 27 процентов, а более 12 часов — 22,4 процента.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что больше всего зарплаты растут в тех отраслях, где много мигрантов.
Источник:
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Я бы на месте СК у него проверку доходов провёл бы.
Есть чему завидовать.
Да и средний класс, это относительное понятие.
Эти деньги должны быть в карманах граждан России, а не уходить х.уй знает куда и кому. У нас дофига своих безработных, а кормим ублюдков которые выгоняли русских из своих сраных аулов
Если уж сравнивать, то почасовую зарплату мигранта с почасовой зарплатой человека с гражданством, работыющего на аналогичной должности.