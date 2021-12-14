Иностранные специалисты избили и ограбили прораба за "плохое отношение"

В Москве произошёл очередной боевик с участием высокопрофильных специалистов по подметанию дворов из Средней Азии. Трое мигрантов затаили злобу на бывшего прораба и подстерегли его после работы в подземном переходе на Каширском шоссе. Они толпой напрыгнули на мужчину, избили до потери сознания и забрали все ценные вещи, включая мобильный телефон и 140 тысяч рублей наличными.





Очухавшийся после нападения прораб (тоже приезжий), сразу же побежал в полицию. Благодаря его оперативному реагированию тщательно спланированная спецоперация "мстителей" дала осечку на последнем этапе. Грабителей задержали в аэропорту.