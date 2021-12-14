Иностранные специалисты избили и ограбили прораба за "плохое отношение"

Хитрые "мстители" заранее купили билеты на самолет, но взлететь им не посчастливилось.
В Москве произошёл очередной боевик с участием высокопрофильных специалистов по подметанию дворов из Средней Азии. Трое мигрантов затаили злобу на бывшего прораба и подстерегли его после работы в подземном переходе на Каширском шоссе. Они толпой напрыгнули на мужчину, избили до потери сознания и забрали все ценные вещи, включая мобильный телефон и 140 тысяч рублей наличными.
Очухавшийся после нападения прораб (тоже приезжий), сразу же побежал в полицию. Благодаря его оперативному реагированию тщательно спланированная спецоперация "мстителей" дала осечку на последнем этапе. Грабителей задержали в аэропорту.
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Что стало причиной нападения на бывшего руководителя пока неизвестно, но один из задержанных рассказал о "плохом отношений и неразумении". Но, скорее всего, как это нередко бывает, прораб их "кинул" на какую-то часть зарплаты. В обстоятельствах инцидента теперь будут разбираться следователи. Все трое взяты под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 162 УК ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору").
И, кстати, о заработках: Росстат опубликовал статистику по средней зарплате мигрантов за 2021 год. Она составила 47 100 рублей, при этом средняя зарплата гражданина России - 54 600 рублей.
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Надо всем завидовать?
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Мать, вы там фильтруйте.