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Иностранные специалисты избили и ограбили прораба за "плохое отношение"

Иностранные специалисты избили и ограбили прораба за "плохое отношение" (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 14:19
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   мигранты   подземный переход   прораб   разбойное нападение   
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Хитрые "мстители" заранее купили билеты на самолет, но взлететь им не посчастливилось.

В Москве произошёл очередной боевик с участием высокопрофильных специалистов по подметанию дворов из Средней Азии. Трое мигрантов затаили злобу на бывшего прораба и подстерегли его после работы в подземном переходе на Каширском шоссе. Они толпой напрыгнули на мужчину, избили до потери сознания и забрали все ценные вещи, включая мобильный телефон и 140 тысяч рублей наличными.


Очухавшийся после нападения прораб (тоже приезжий), сразу же побежал в полицию. Благодаря его оперативному реагированию тщательно спланированная спецоперация "мстителей" дала осечку на последнем этапе. Грабителей задержали в аэропорту.

Что стало причиной нападения на бывшего руководителя пока неизвестно, но один из задержанных рассказал о "плохом отношений и неразумении". Но, скорее всего, как это нередко бывает, прораб их "кинул" на какую-то часть зарплаты. В обстоятельствах инцидента теперь будут разбираться следователи. Все трое взяты под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 162 УК ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору").

И, кстати, о заработках: Росстат опубликовал статистику по средней зарплате мигрантов за 2021 год. Она составила 47 100 рублей, при этом средняя зарплата гражданина России - 54 600 рублей.

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Метки: Москва   видео   мигранты   подземный переход   прораб   разбойное нападение   
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SuperTroll Полчаса назад
В 19 веке. В США. Нигеры надсмотрщики, над другими нигерами, были самые жестокие и изощренные.
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945
Rabie Liz 7 минут назад
Знакомый таджык в Подмосковье 150т в мес. получает. Котеджные дома строит. Но работа очень тяжелая, живут в бытовке без отопления, сейчас зима и морозы, работают на улице весь день, греются пушками, уж не говоря какие тяжести поднимают, один недавно с крыши соскользнул, сломал ноги.. Прораб сказал оттащить его за посёлок со сломанными ногами и там скорую вызывать. Нормально так-то)
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8k
trak 17 минут назад
Да что бы эти макаки пере убивали друг друга .
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985
Хансон Абадир 22 минуты назад
фига се зп какая
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15k
ВОВЧЕГ 55 минут назад
Мигранты на стройках зарабатывают около ста тысяч в месяц.
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24
bladerunner1986 dima423 37 минут назад
Не москва
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11k
Александр Час назад
Как замечательно работать гастарбайтером.
Надо всем завидовать?
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1k
Иван Иванович Час назад
Паразиты человечества.
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121
Рамзанкады Ров Александр 45 минут назад
Ну паразиты. Глисты там всякие, аскариды и прочие. Иван глупостей не напишет.
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5k
Echo Час назад
Теперь будет время разобраться кто сачковал, почему прораб так быстро очухался
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−61
Нурик Нуриков Час назад
Однобокая статья!
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513
Andrey Час назад
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190
Bendix Час назад
"Трое мигрантов затаили злобу" далее "Они толпой напрыгнули на мужчину".
Мартышка: " А три - это куча?" (38 попугаев)
Мать, вы там фильтруйте.
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1k
Лёха Час назад
Всем. Четверым. По максимуму...
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