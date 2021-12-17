В Екатеринбурге грабитель аптеки дал фармацевту номер телефона для перевода

26-летняя девушка-фармацевт, дежурившая в аптеке в тот вечер, действовала в экстремальной ситуации нестандартно, сопротивления не оказывала, просто по-человечески предложила перевести грабителю деньги на карту ... для удобства. "Гость" с молотком опешил и продиктовал свой номер телефона, тоже для удобства.

Деньги улетели, удовлетворенный горе-грабитель тоже исчез.

Фармацевт позвонила в полицию. "К делу сначала хотели подключить московских специалистов, но решили просто пробить товарища по номеру телефона. Он жил в соседнем доме", - пишет телеграм-канал SHOT.

Но это еще не конец истории. Увидев в окно полицию, грабитель понял, что игра закончена, и решил спалить свою квартиру. Пришлось вызвать пожарных. Бестолкового преступника задержали, он оказался пьян.