В Екатеринбурге грабитель аптеки дал фармацевту номер телефона для перевода

Это ограбление начиналось по всем законам жанра - грабитель скрывал лицо под шарфом, действовал под покровом ночи, размахивал молотком, угрожал и требовал деньги, но потом что-то пошло не так.
26-летняя девушка-фармацевт, дежурившая в аптеке в тот вечер, действовала в экстремальной ситуации нестандартно, сопротивления не оказывала, просто по-человечески предложила перевести грабителю деньги на карту ... для удобства. "Гость" с молотком опешил и продиктовал свой номер телефона, тоже для удобства.
Деньги улетели, удовлетворенный горе-грабитель тоже исчез.
Фармацевт позвонила в полицию. "К делу сначала хотели подключить московских специалистов, но решили просто пробить товарища по номеру телефона. Он жил в соседнем доме", - пишет телеграм-канал SHOT.
Но это еще не конец истории. Увидев в окно полицию, грабитель понял, что игра закончена, и решил спалить свою квартиру. Пришлось вызвать пожарных. Бестолкового преступника задержали, он оказался пьян.
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Автор, так сложно хотя бы в заглавии не делать ошибки уровня начальной школы?
Причем в скопированном тексте все без ошибок.
Это ограбление начиналось по всем законам жанра - грабитель скрывал лицо под шарфом, действовал под покровом ночи, размахивал молотком, угрожал и требовал деньги, но потом что-то пошло не так.