В Екатеринбурге грабитель аптеки дал фармацевту номер телефона для перевода

Это ограбление начиналось по всем законам жанра - грабитель скрывал лицо под шарфом, действовал под покровом ночи, размахивал молотком, угрожал и требовал деньги, но потом что-то пошло не так.