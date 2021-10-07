Минус 900 тысяч: бабушка поверила мошеннику, а не сотруднику полиции

История началась с того, что 1 октября сотрудники банка заметили пожилую женщину, которая стоя рядом с банкоматом, получала инструкции по переводу денег. На место была вызвана полиция.



Прибывшие к банку правоохранители представились пенсионерке, но та была с ними резка.



Сотрудник полиции честно пытался остановить пожилую женщину от необдуманного поступка, провожая её от банка до квартиры, но уговоры телефонного обманщика, видимо, произвели на неё большее впечатление.



"Вы неправильно себя ведёте. Не мешайте. Я вас не вызывала", – сказала потерпевшая и захлопнула перед сотрудником МВД дверь.