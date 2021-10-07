Минус 900 тысяч: бабушка поверила мошеннику, а не сотруднику полиции

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В Салехарде разыгралась драма с обманом пенсионерки. Но видео, которое снял правоохранитель, невозможно спокойно смотреть. Очень уж упёрта потерпевшая.
История началась с того, что 1 октября сотрудники банка заметили пожилую женщину, которая стоя рядом с банкоматом, получала инструкции по переводу денег. На место была вызвана полиция.
Прибывшие к банку правоохранители представились пенсионерке, но та была с ними резка.
Сотрудник полиции честно пытался остановить пожилую женщину от необдуманного поступка, провожая её от банка до квартиры, но уговоры телефонного обманщика, видимо, произвели на неё большее впечатление.
"Вы неправильно себя ведёте. Не мешайте. Я вас не вызывала", – сказала потерпевшая и захлопнула перед сотрудником МВД дверь.
Прибывшие к банку правоохранители представились пенсионерке, но та была с ними резка.
Сотрудник полиции честно пытался остановить пожилую женщину от необдуманного поступка, провожая её от банка до квартиры, но уговоры телефонного обманщика, видимо, произвели на неё большее впечатление.
"Вы неправильно себя ведёте. Не мешайте. Я вас не вызывала", – сказала потерпевшая и захлопнула перед сотрудником МВД дверь.
И уже 4 октября 73-летняя жительница Салехарда, лишившаяся 880 тыс рублей, пришла в полицию с заявлением о мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.
Оказалось, что звонивший аферист представился сотрудником органов. Он убедил доверчивую женщину перевести деньги на "безопасный счёт". Стандартная схема развода.
Интересно, что до начала общения с реальным полицейским, потерпевшая перевела только часть денег, а большую часть – уже после.
Оказалось, что звонивший аферист представился сотрудником органов. Он убедил доверчивую женщину перевести деньги на "безопасный счёт". Стандартная схема развода.
Интересно, что до начала общения с реальным полицейским, потерпевшая перевела только часть денег, а большую часть – уже после.
Ну почему же пенсионеры так легко расстаются с большими суммами денег?
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А у неё есть и может тратить на что угодно ..
Завидуйте нищеброды
Перед выборами им говорили: Не голосуйте за ЕдРо!
Они всё равно побежали за10к на выборы и проголосовали за ЕдРо.
И вот результат.