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Минус 900 тысяч: бабушка поверила мошеннику, а не сотруднику полиции

Минус 900 тысяч: бабушка поверила мошеннику, а не сотруднику полиции (3 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 07:40
Сообщество : Мошенничество
Метки: аферист   деньги   мошенник   пенсионерка   полиция   салехард   упёртость   
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В Салехарде разыгралась драма с обманом пенсионерки. Но видео, которое снял правоохранитель, невозможно спокойно смотреть. Очень уж упёрта потерпевшая.
История началась с того, что 1 октября сотрудники банка заметили пожилую женщину, которая стоя рядом с банкоматом, получала инструкции по переводу денег. На место была вызвана полиция.

Прибывшие к банку правоохранители представились пенсионерке, но та была с ними резка.

Сотрудник полиции честно пытался остановить пожилую женщину от необдуманного поступка, провожая её от банка до квартиры, но уговоры телефонного обманщика, видимо, произвели на неё большее впечатление.

"Вы неправильно себя ведёте. Не мешайте. Я вас не вызывала", – сказала потерпевшая и захлопнула перед сотрудником МВД дверь.
И уже 4 октября 73-летняя жительница Салехарда, лишившаяся 880 тыс рублей, пришла в полицию с заявлением о мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.

Оказалось, что звонивший аферист представился сотрудником органов. Он убедил доверчивую женщину перевести деньги на "безопасный счёт". Стандартная схема развода.

Интересно, что до начала общения с реальным полицейским, потерпевшая перевела только часть денег, а большую часть – уже после.
Ну почему же пенсионеры так легко расстаются с большими суммами денег?

Источник:

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Метки: аферист   деньги   мошенник   пенсионерка   полиция   салехард   упёртость   
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13k
* Час назад
Я думаю никто тут стараться не будет и правильно сделает. Деньги ей не нужны.
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7k
Alexandr Barhudarov 9 минут назад
А вот у вас есть 900т.р. ?
А у неё есть и может тратить на что угодно ..
Завидуйте нищеброды
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200
Gennady 11 минут назад
Бабушка в мафию в детсве играть любила.
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36k
Лесли 🥰 17 минут назад
Вот мне просто интересно, ей было хоть чуть-чуть стыдно когда она поперлась с заявлением??!
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36k
Лесли 🥰 18 минут назад
Зачем помогать человеку если он этого не хочет?! Прет напролом, упирается рогом? Ну и хер с тобой и барабан на шею. Значит ее не так напрягает, что она потеряла такую сумму. И все.
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1k
Вадим 21 минуту назад
Так чего удивляться, такие же голосовать ходят на выборы, а потом результат
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−5
ванюша 41 минуту назад
выборы давно закончились. к чему это 3.14здеш про пенсионеров - миллионеров
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871
Антон Штопаный 42 минуты назад
Тоже одну знаю. В Москве квартиру разменяла. Какая то риелтор ей помогала. После того как переехала в новую квартиру, осталась разница, которую на вклад положила. И начались звонки-обзвоны. Жила одна, но с родней была на телефонной связи. И от всех держала в тайне, что ей звонят и делают "выгодные" предложения. Только когда осознала что лям больше не увидит, призналась в слезах. Один из родственников из силовиков, со связями. Но так ничего и не смогли сделать. Деньги отправляла через почта-банк. А осели они где-то на Украине.
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4k
rutt 53 минуты назад
Знаю такую бабульку, регулярно видимся. Сначала переведёт деньги чудакам, а потом ходит по салонам заявление на возврат средств пишет, её шлют, она пишет ещё куда-то, её опять шлют, она затихает. Проходит время и всё по новой. Не одинокая, внук пару раз в неделю бывает, дети реже, но тоже навещают. И ладно бы память плохая была, нет, всё помнит.
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 59 минут назад
Это же бестолковые бабки!
Перед выборами им говорили: Не голосуйте за ЕдРо!
Они всё равно побежали за10к на выборы и проголосовали за ЕдРо.

И вот результат.

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2k
Kozlodoev Час назад
Бабушка не смотрела классику
Ссылка youtu.be
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