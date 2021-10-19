Влюбленная парочка попыталась «обнести» столичный секс-шоп

Казалось бы — ничто не предвещало. Раннее утро, сонная Люблинская улица на юго-востоке Москвы. Молодая парочка зашла в магазин интимных товаров и стала присматривать аксессуары для утех.

Видимо, им захотелось «перчинки» и адреналина — внезапно парень схватил наручники из понравившегося ему БДСМ-набора и попытался выбежать на улицу. Но продавец не оказался промах, оперативно преградил ему путь и поднял шум.

Тогда отчаянный любитель экстремальных утех сорвал с вешалки костюм медсестры, оттолкнул продавца и все-таки вырвался на свободу. Вместе с подругой он скрылся на иномарке синего цвета. Теперь на месте происшествия работают сотрудники МВД. Неизвестно, ввели они в столице план-перехват, или же начали операцию «Вулкан». Тем не менее, злоумышленников ищут.