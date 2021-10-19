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Влюбленная парочка попыталась «обнести» столичный секс-шоп

Влюбленная парочка попыталась «обнести» столичный секс-шоп (4 фото)

Автор:
19 октября 2021 15:48
Сообщество : Криминал
Метки: Ограбление века   влюбленные   ограбление   парочка   полиция   секс-шоп   
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Пылкие возлюбленные хотели украсть наручники и разнообразить свой досуг. Но продавец дал им отпор.

Казалось бы — ничто не предвещало. Раннее утро, сонная Люблинская улица на юго-востоке Москвы. Молодая парочка зашла в магазин интимных товаров и стала присматривать аксессуары для утех.

Видимо, им захотелось «перчинки» и адреналина — внезапно парень схватил наручники из понравившегося ему БДСМ-набора и попытался выбежать на улицу. Но продавец не оказался промах, оперативно преградил ему путь и поднял шум.

Тогда отчаянный любитель экстремальных утех сорвал с вешалки костюм медсестры, оттолкнул продавца и все-таки вырвался на свободу. Вместе с подругой он скрылся на иномарке синего цвета. Теперь на месте происшествия работают сотрудники МВД. Неизвестно, ввели они в столице план-перехват, или же начали операцию «Вулкан». Тем не менее, злоумышленников ищут.

×

Это напоминает инцидент из Новокузнецка, где грабитель тоже захотел «легких» денег и ворвался с ножом в секс-шоп. Но и там продавщица оказалась не робкого десятка — она ​​схватила здоровенный фаллоимитатор, избила им грабителя-неудачника и выгнала его на улицу.


Непросто, ох как непросто работать в секс-шопе.

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Метки: Ограбление века   влюбленные   ограбление   парочка   полиция   секс-шоп   
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Александр Зотов 22 минуты назад
Вспоминается)
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74
Александр Умка Черушев Полчаса назад
Как же скучно я живу. Мне срочно нужна компания для подобных приключений.
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