Влюбленная парочка попыталась «обнести» столичный секс-шоп

Пылкие возлюбленные хотели украсть наручники и разнообразить свой досуг. Но продавец дал им отпор.
Казалось бы — ничто не предвещало. Раннее утро, сонная Люблинская улица на юго-востоке Москвы. Молодая парочка зашла в магазин интимных товаров и стала присматривать аксессуары для утех.
Видимо, им захотелось «перчинки» и адреналина — внезапно парень схватил наручники из понравившегося ему БДСМ-набора и попытался выбежать на улицу. Но продавец не оказался промах, оперативно преградил ему путь и поднял шум.
Тогда отчаянный любитель экстремальных утех сорвал с вешалки костюм медсестры, оттолкнул продавца и все-таки вырвался на свободу. Вместе с подругой он скрылся на иномарке синего цвета. Теперь на месте происшествия работают сотрудники МВД. Неизвестно, ввели они в столице план-перехват, или же начали операцию «Вулкан». Тем не менее, злоумышленников ищут.
Это напоминает инцидент из Новокузнецка, где грабитель тоже захотел «легких» денег и ворвался с ножом в секс-шоп. Но и там продавщица оказалась не робкого десятка — она схватила здоровенный фаллоимитатор, избила им грабителя-неудачника и выгнала его на улицу.
Непросто, ох как непросто работать в секс-шопе.
Источник:
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