Студентка из Екатеринбурга написала заявление об изнасиловании, но в полиции ей не поверили

Стражи порядка считают, что девушка подрабатывает проституцией и решила таким образом поквитаться с клиентом, который не заплатил ей за услуги.
Вчера в Екатеринбурге произошел громкий инцидент с "изнасилованием" 23-летней студентки Алины Гаршиной. Девушка пришла в полицию и рассказала, что неизвестный мужчина надругался над ней в парке имени Павлика Морозова. Однако полицейские не поверили в рассказ Алины и приняли её за проститутку, которая решила поквитаться не заплатившим за её услуги с клиентом.
Девушка запилила пост в "Инстаграме", где подробно рассказала о случившемся. За короткое время публикация Алины собрала более 100 тысяч просмотров и лайков
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В версию девушки поверить действительно сложно. По её словам, изнасилование произошло в 6 утра, а затем тот же мужчина отвез её в хостел, где продолжил надругательство над несчастной девушкой. И только когда "нападавший" заснул, Алина смогла убежать и обратиться в полицию.
Полицейские сразу же допросили сотрудников хостела, которые уверяли, что девушка была абсолютно спокойна и ничего подозрительного в поведении пары они не заметили. Их слова подтвердили кадры с камеры наружного наблюдения. В ролике видно, как они заходят в гостиницу, а затем, удаляются, очевидно, в магазин, где "насильник" купил "жертве" сок и мороженное.
Спустя час девушка одна покинула хостел и обратилась в полицию
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Предполагаемого мужчину уже нашли и допросили, но задерживать не стали. Поскольку версия девушки чересчур "дырявая".
Полицейские выяснили, что в октябре Алину Гаршину исключили из университета, и на жизнь она зарабатывает вебкамом и продажей обнаженных фото. В ведомстве не исключают, что девушка также подрабатывает проституцией. Однако о мотивах заявления о ложном изнасиловании полицейским еще предстоит узнать. Сейчас Алина Гаршина жалуется, что её травят в соцсетях и называют "шлюхой".
Ещё один похожий инцидент, поставивший на уши полицию, произошёл вчера в Москве. Восьмиклассница пришла поздно вечером домой и рассказала маме, что её изнасиловали. Родители тут же побежали писать заявление на мужчину азиатской внешности, но полицейские, просмотрев запись камер, выяснили, что 14-летняя школьница лжёт. Лишь спустя сутки после подачи заявления девушка призналась, что испугалась наказания родителей и поэтому выдумала историю с изнасилованием.
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Всё нападения и изнасилования которые совершают мигранты, это всего лишь выдумка пьяных русских школьниц.
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