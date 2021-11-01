Студентка из Екатеринбурга написала заявление об изнасиловании, но в полиции ей не поверили

В версию девушки поверить действительно сложно. По её словам, изнасилование произошло в 6 утра, а затем тот же мужчина отвез её в хостел, где продолжил надругательство над несчастной девушкой. И только когда "нападавший" заснул, Алина смогла убежать и обратиться в полицию.

Полицейские сразу же допросили сотрудников хостела, которые уверяли, что девушка была абсолютно спокойна и ничего подозрительного в поведении пары они не заметили. Их слова подтвердили кадры с камеры наружного наблюдения. В ролике видно, как они заходят в гостиницу, а затем, удаляются, очевидно, в магазин, где "насильник" купил "жертве" сок и мороженное.