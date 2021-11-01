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Студентка из Екатеринбурга написала заявление об изнасиловании, но в полиции ей не поверили

Студентка из Екатеринбурга написала заявление об изнасиловании, но в полиции ей не поверили (3 фото + 2 видео)

Автор:
01 ноября 2021 14:05
Сообщество : Криминал
Метки: Ложь   видео   екатеринбург   заявление   изнасилование   полиция   хостел   
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Стражи порядка считают, что девушка подрабатывает проституцией и решила таким образом поквитаться с клиентом, который не заплатил ей за услуги.

Вчера в Екатеринбурге произошел громкий инцидент с "изнасилованием" 23-летней студентки Алины Гаршиной. Девушка пришла в полицию и рассказала, что неизвестный мужчина надругался над ней в парке имени Павлика Морозова. Однако полицейские не поверили в рассказ Алины и приняли её за проститутку, которая решила поквитаться не заплатившим за её услуги с клиентом.


В версию девушки поверить действительно сложно. По её словам, изнасилование произошло в 6 утра, а затем тот же мужчина отвез её в хостел, где продолжил надругательство над несчастной девушкой. И только когда "нападавший" заснул, Алина смогла убежать и обратиться в полицию.


Полицейские сразу же допросили сотрудников хостела, которые уверяли, что девушка была абсолютно спокойна и ничего подозрительного в поведении пары они не заметили. Их слова подтвердили кадры с камеры наружного наблюдения. В ролике видно, как они заходят в гостиницу, а затем, удаляются, очевидно, в магазин, где "насильник" купил "жертве" сок и мороженное.

Предполагаемого мужчину уже нашли и допросили, но задерживать не стали. Поскольку версия девушки чересчур "дырявая".

Полицейские выяснили, что в октябре Алину Гаршину исключили из университета, и на жизнь она зарабатывает вебкамом и продажей обнаженных фото. В ведомстве не исключают, что девушка также подрабатывает проституцией. Однако о мотивах заявления о ложном изнасиловании полицейским еще предстоит узнать. Сейчас Алина Гаршина жалуется, что её травят в соцсетях и называют "шлюхой".

Ещё один похожий инцидент, поставивший на уши полицию, произошёл вчера в Москве. Восьмиклассница пришла поздно вечером домой и рассказала маме, что её изнасиловали. Родители тут же побежали писать заявление на мужчину азиатской внешности, но полицейские, просмотрев запись камер, выяснили, что 14-летняя школьница лжёт. Лишь спустя сутки после подачи заявления девушка призналась, что испугалась наказания родителей и поэтому выдумала историю с изнасилованием.

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Метки: Ложь   видео   екатеринбург   заявление   изнасилование   полиция   хостел   
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10k
Шурум-бурум Полчаса назад
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14k
Yorge 3 минуты назад
Я так понимаю весь пост только ради последнего пассажа? Давайте я вам переведу то что хочет донести автор.
Всё нападения и изнасилования которые совершают мигранты, это всего лишь выдумка пьяных русских школьниц.
Автор, ты нам это хотел сказать?
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1k
azuver 13 минут назад
"Парк имени Павлика Морозова" отличное место,что бы 6 утра студентка там гуляла.
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40k
dima423 13 минут назад
вот они сучки...реально сажать надо за такие ложные обвинения...а мужиков могут посадить за такой писдешь лет на 6 да еще по такой нехорошей статье...
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25k
Батончик с маком 14 минут назад
Надо провести следственный эксперимент
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1k
Владимир 19 минут назад
Во время службы мне доводилось принимать заявления об изнасиловании инопланетянами. И вот попробуй в мотивированном постановлении об отказе в возбуждении дела, доказать обратное. Да так, чтобы , вышедший с ума от алкоголизма, прокурор, не отправил бы материал на дополнительное расследование.
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11k
кира 20 минут назад
Девушке нужно было очень хорошо отработать мимику перед зеркалом, прежде чем делать запись. Ее выдают движения глаз. Когда человек говорит о своих пережитых ощущениях, он непроизвольно опускает глаза вниз, как бы чувствуя эти ощущения. У нее взгляд направлен либо вправо (что тоже говорит о лжи, если она не левша), либо вверх.
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47k
noName 20 минут назад
Так просто рассказывать об изнасиловании...!?
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1k
флоМастер Полчаса назад
больше в сми осветить, а потом посадить эту шаболду по максималке
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138
Дмитрий Д Полчаса назад
За клевету пора реальные сроки давать, а не просто на бумаге
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426
SilentBob Полчаса назад
ещё и с каким-то старым тожиком... надо же так деньги любить...
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