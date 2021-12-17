FISHKINET
Сообщество Юмор 13532 поста • 2775 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Свежие картинки поднимающие настроение

Свежие картинки поднимающие настроение (24 фото)

Автор:
17 декабря 2021 10:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   подборка   смешные картинки   смешные комментарии   умора   фото   
1274
24
Свернуть все комментарии под фото

Ежедневная доза эмоционального заряда на весь день!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   подборка   смешные картинки   смешные комментарии   умора   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Егор 3 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Majul 12 минут назад
Комментарий к фото
перечит? автору 5 лет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
М С Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну прям как я сегодня...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений Час назад
Комментарий к фото
Пещера со спящей красавицей. В пещеру очередь из принцев. У входа табличка: "Кто поцелует, займёт её место."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Пумба Час назад
Комментарий к фото
Пффф! Кассете моего Wilkinson Sword Hydro 5 StarWars Edition через 2 недели исполнится год. Но таки да, это мое решение, а не ее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Шиц Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
!ГЕНнадий 2 часа назад
Комментарий к фото
Жаб.совет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
!ГЕНнадий 2 часа назад
Комментарий к фото
-Кто я? Где я?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
SerGProS 2 часа назад
Комментарий к фото
Самая маленькая..Чем меньше, тем мощнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
SerGProS 2 часа назад
Комментарий к фото
Да хорош вы..С ледянки просто слетел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
SerGProS 2 часа назад
Комментарий к фото
Мягкие ручки, пышные груди и огромный писос.
Отвечайте уверенно:" Степан, ты что ли?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Евгений 2 часа назад
Комментарий к фото
Перечит моей сущности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Юрий 2 часа назад
Комментарий к фото
И живут в замке....

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фельдъегерь 2 часа назад
Комментарий к фото
бубончик это бубонная чума?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Olga Raudis 2 часа назад
Комментарий к фото
Нет, не так. Вот так:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Юрий 2 часа назад
Комментарий к фото

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
!ГЕНнадий Юрий 2 часа назад
Комментарий к фото
Только, сомики - попахивают говнецом... ((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис Ануфриев 3 часа назад
Комментарий к фото
...и дверь не забудь закрыть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
Eugene 3 часа назад
Комментарий к фото
И уносят меня, и уносят меня
В звенящую белую хрень
Три белых коня, два красных слона,
индюк, бегемот и олень!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
тащи домой...и ни в коем случае не целуй)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался Подборка странных и забавных объявлений Подборка странных и забавных объявлений Когда люди хотели сделать идеальную фотографию, но только насмешили Когда люди хотели сделать идеальную фотографию, но только насмешили Пользователи сети рассказали о знакомых с забавными фамилиями Пользователи сети рассказали о знакомых с забавными фамилиями Люди рассказали о самых странных и смешных расставаниях Люди рассказали о самых странных и смешных расставаниях Понедельник, день тяжелый: забавные комментарии из социальных сетей Понедельник, день тяжелый: забавные комментарии из социальных сетей
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1045440



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня
3
96
Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня
Цыгане украли у беременной девушки телефон. И за это им сразу прилетело
0
148
Цыгане украли у беременной девушки телефон. И за это им сразу прилетело
Набирающие популярность в сообществах
Девять российских детей привезли из Сирии
0
28
Девять российских детей привезли из Сирии
50 лучших фильмов ужасов XXI века по версии журнала Rolling Stone
7
7
50 лучших фильмов ужасов XXI века по версии журнала Rolling Stone
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот наркоман - горе в семье
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#интересное#факты#Ynews#Россия#дтп#аварии#милота#кража
#Юмор#прикол#СССР#кино#подборка#автомобили#картинки#забавно#сарказм#новости
#животные#интересно#люди#автомир#история#природа#в мире#авто аварии#Жизнь#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться