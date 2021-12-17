Подборка странных и забавных объявлений

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Некоторые авторы не жалеют креатива, юмора и странности при их составлении.
Объявления — это не просто белые листочки с информацией, которая не всегда нам важна. Если обращать на них внимание, можно заметить кое-что интересное.
Видишь там на горе…
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Фоторыле
Работа с возражениями
Серёги нужны кому-нибудь? По триста отдают!
Борьба за кадры
Как выбрать должность?
Настоящие ассасины скрываются во тьме…
Справедливо
Граждане, соблюдайте дистанцию
Соблюдайте чистоту
Предупреждён — значит вооружён
Помогите волку
Удобная шпионская среда. Общественные точки слива данных
Где-то на Садовой
Злыдня старая!
Объявление
Вместо вас с моим конём
Интересно, что это за работа такая
Маркетинг на грани
Эти страшные лифты
Эффект бабочки
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