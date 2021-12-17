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Подборка странных и забавных объявлений

Подборка странных и забавных объявлений (22 фото)

Автор:
17 декабря 2021 08:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   забавно   объявления   подборка   фото   
1038
22

Некоторые авторы не жалеют креатива, юмора и странности при их составлении.

Объявления — это не просто белые листочки с информацией, которая не всегда нам важна. Если обращать на них внимание, можно заметить кое-что интересное.

Видишь там на горе…

×
×

Фоторыле

Работа с возражениями

Серёги нужны кому-нибудь? По триста отдают!

Борьба за кадры

Как выбрать должность?

Настоящие ассасины скрываются во тьме…

Справедливо

Граждане, соблюдайте дистанцию

Соблюдайте чистоту

Предупреждён — значит вооружён

Помогите волку

Удобная шпионская среда. Общественные точки слива данных

Где-то на Садовой

Злыдня старая!

Объявление

Вместо вас с моим конём

Интересно, что это за работа такая

Маркетинг на грани

Эти страшные лифты

Эффект бабочки

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Метки: Юмор   вывеска   забавно   объявления   подборка   фото   
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