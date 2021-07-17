Панорамные снимки способны превратить очаровательных питомцев в неведомых зверушек

Сделать хороший панорамный снимок бывает очень непросто, ведь главный залог удачного кадра — это съёмка статичных объектов. А что будет, если решить заснять своего неугомонного питомца в панорамном режиме? Авторы снимков из нашей подборки знают ответ на этот вопрос, ведь они провернули этот трюк со своими любимцами. И полученные снимки способны озадачить и рассмешить кого угодно!

Решила сделать милый снимок кота, а у меня был режим панорамной съёмки