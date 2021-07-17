Панорамные снимки способны превратить очаровательных питомцев в неведомых зверушек

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Панорамные снимки способны сотворить таких несуразных созданий, что разглядывая полученные кадры, можно как следует поднять себе настроение!
Сделать хороший панорамный снимок бывает очень непросто, ведь главный залог удачного кадра — это съёмка статичных объектов. А что будет, если решить заснять своего неугомонного питомца в панорамном режиме? Авторы снимков из нашей подборки знают ответ на этот вопрос, ведь они провернули этот трюк со своими любимцами. И полученные снимки способны озадачить и рассмешить кого угодно!
Решила сделать милый снимок кота, а у меня был режим панорамной съёмки
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Двуглавый пёс
Мы думали, что Радио собака, а оказалось, что он гусеница
Вот это цыпа!
Панорамная съёмка сделала моего кота очень брутальным
Ну неужели география это настолько скучно?
Дамы и господа, это мой пёс
Когда у тебя выдающийся профиль
Неведомая зверушка
Моего кота немного приплюснуло
У этой собаки должна быть отличная задняя скорость
Спасибо панорамной съёмке за эту мордашку
Когда ты чихнул 5 раз подряд, и на подходе ещё один чих
У моей собаки отличных нюх
Ограждение на берегу моря в виде собачки
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