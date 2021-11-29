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Понедельник, день тяжелый: забавные комментарии из социальных сетей

Понедельник, день тяжелый: забавные комментарии из социальных сетей (24 фото)

Автор:
29 ноября 2021 10:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   комментарии из социальных сетей   подборка   понедельник   смешно   умора   фото   
1758
24
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Подборка смешных высказываний и комментариев из социальных сетей и других частей интернета.
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Метки: Юмор   забавно   комментарии из социальных сетей   подборка   понедельник   смешно   умора   фото   
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20  комментариев
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2k
sedoisever 54 минуты назад
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Есть. Когда морозным утром выходного дня друг зашёл за тобой с санками или клюшкой и вы идёте гулять.
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404
Ямщик Минуту назад
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"Карл Маркс умер, Ленин умер... и мне что-то не здоровится... "
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929
MrMopnex 2 минуты назад
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А ведь я искренне надеялся, что эти "никто" и "абсолютно никто" уже ушли в "никуда"... Как же я заблуждался.
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404
Ямщик 3 минуты назад
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Потому что ты старый пёс.
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6k
Nikolay 4 минуты назад
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Кто мне объяснит почему шахматы еще не запретили? Там же белые всегда ходят первыми! И как допустили, что белые могут "убивать" черные фигуры?!
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752
Александр Полчаса назад
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Береберда-беребердень вроде так было?
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7k
Regerald Полчаса назад
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Он так ненавидят своих врагов и угнетателей - европейских колонизаторов, что во всём им подражают.
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3k
Kozlodoev Полчаса назад
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А что делать тупым- советы есть?
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3k
Kozlodoev Полчаса назад
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Моя мне сначала дала коленом по яйцам, а потом просто дала. К кому её причислить?
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48k
noName Час назад
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Несходос какой то.
Видать у меня картинка "фотошоп"...

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12k
BARcyk Час назад
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Шо , блин, до барсуков доколебались ?
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7k
Мистер Фикс Час назад
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Перевод можно?
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199
Михаил Мистер Фикс 36 минут назад
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Отсылка скорее всего к WoT (танчики), или подобной. Основная идея, бой 15 на 15 случайных людей на случайной карте. Отсюда возникает вкусовщина, кому то карта нравится, кому то нет. Игроки используют танки, кто как умеет, но кому то кажется, что какие то танки разработчики криво сбалансировали и конкретные танки сильно выигрывают в сравнении с другими, отсюда термин "понерфить", т.е. сделать слабее.
Думаю, к другим, подобным играм, всё это тоже применимо.
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3k
Дмитрий Час назад
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А нет! Вот ещё один миллиметр!
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