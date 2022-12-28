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14 случаев, когда люди примерили тканевые маски с рисунками, и доказали, что красота — страшная сила!

14 случаев, когда люди примерили тканевые маски с рисунками, и доказали, что красота — страшная сила!

Автор:
28 декабря 2022 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Тканевые маски   Юмор   девушки   забавно   красота   подборка   умора   
318
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Тканевые маски — очень популярный бьюти-товар, который обожают многие, кто следит за красотой своей кожи. Иногда такие маски бывают просто белыми, а некоторые производители привлекают клиентов забавными рисунками.

Например, покупателям предлагается примерить мордочку животного или представить себя диснеевской принцессой. Однако результат бывает, прямо скажем, не такой, как ожидается. Смотрите сами!


Когда хочешь стать милым зайчиком

×
×

Вот такая Круэлла

Стич

Гринч

Зато какой продуманный образ — даже повязка с бантиком!


Мулан


Гарри Поттер

Если бы Гарри Поттер был мимом. Хотя на фоне остальных это выглядит вполне себе неплохо.


Золушка


Фиона


Кролик


Спящая красавица

Красавица не выспалась, видимо.


Обезьянка

А это даже выглядит вполне мило!


Эльза


А вот её друг Олаф


И напоследок ещё одна Круэлла

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Метки: Тканевые маски   Юмор   девушки   забавно   красота   подборка   умора   
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3  комментария
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1k
Шапкин 2 часа назад
Ну обезьяна вполне себе обезьяна.
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4k
vasilykopkov Полчаса назад
Фиона норм...
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ещё прикольней подсунуть маску, рисунок с которой переведётся на лицо и... не смоется!
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