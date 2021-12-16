С этими махинами не страшны поездки к бабушке в деревню

Естественно, как и в любой другой сфере техника постепенно обрастает дополнительными функциями: разрабатываются новые модели под специфические задачи, а также меняется и электронная начинка.

Сегодня мы поговорим о самых интересных машинах и концептах в мире сельского хозяйства.