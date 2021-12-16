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С этими махинами не страшны поездки к бабушке в деревню

С этими махинами не страшны поездки к бабушке в деревню (15 фото)

Автор:
16 декабря 2021 14:45
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Тракторы   интересно   мощный   сельское хозяйство   спецтехника   
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Настоящие монстры сельского хозяйства способные удивить батю.

Сельскохозяйственная техника находится в любом развитом хозяйстве и выполняет множество важных задач, начиная с полива и заканчивая сбором урожая.

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Естественно, как и в любой другой сфере техника постепенно обрастает дополнительными функциями: разрабатываются новые модели под специфические задачи, а также меняется и электронная начинка.

Сегодня мы поговорим о самых интересных машинах и концептах в мире сельского хозяйства.

Например, для уборки лекарственных растений используется специальный агрегат со сборным бункером. Одной из его задач является отделение цветков от стеблей. Но также машина умеет обрабатывать и корнеплоды и способна извлечь их из земли, не нанеся повреждений. Правда, некоторые плоды все же собирают вручную, по-старинке.

Camelid self-loading box trailer - специальный прицеп для трактора, он самопогрузочной и не требует присутствия погрузчика. Такое стало возможным благодаря системе гидравлических осей и дышла. С помощью них основная рама поднимается для дальнейшей транспортировки.

Самый большой прицеп несет на себе 6 встроенных ящиков, которые предназначены для сбора овощей и фруктов, но есть и другие кузова, для перевозки скота, цистерн и древесины.

А вот это уже концепт электрического трактора из Германии. На рынке техники SymonE, скорее всего, не появится, а компания-разработчик STW продолжит тестировать на его базе различное навесное электрическое оборудование. Также его используют и для демонстрации новейших технологий фирмы.

Однако даже концепт может удивить: трактор способен автономно работать порядка пяти часов, после чего ему потребуется зарядка. Но это не так напрягает, учитывая, что длится она всего один час.

Среди техники существуют и дизайнерские вариации, ограниченные только фантазией рукастых механиков. Как пример можно привести трактор «Трицератопс» от лондонского художника Алекса Райта.

Этот трактор был представлен на множестве выставок и привлекает кучу зевак, ведь не каждый день увидишь технику прямиком из юрского периода.

Есть даже гоночные тракторы, переоборудованные под спортивные треки. Как вам, например, этот монстр с четырьмя двигателями? Поле, конечно, на нем не вспашешь, но на таком суперкаре не отказался бы проехаться и сам Доминик Торетто.

Есть даже трактор, который может без проблем работать в воде, а именно желтый носорог, изобретенный Эли Агнидесом.

Весит машина 5 тонн и выглядит как подводная лодка. Тут должна быть шутка про творчество группы The Beatles, но ее не будет.

Существуют и автономные виды техники, но некоторые из них можно увидеть только на бумаге.

Например, Valtra H2O2 который ориентируется только по данным GPS и не предполагает наличие водителя. Настоящий техно-монстр созданный дизайнером Лоренцо Мариотти.

По задумке трактор должен работать на электрической энергии, получаемой с помощью водяных топливных элементов.

Есть примеры от механиков, которые вообще не попадают под какую-то категорию, как, например, трёхколёсный велосипед с тракторными шинами Денниса Теллина, который он представил на выставке Farm Progress Show. Причем это не просто интересная конструкция, к велосипеду можно присоединить мини-плуг, и в любой момент отправить на поля.

Обычно направление сельскохозяйственной техники кажется скучным, ведь кажется, что еще нового можно придумать в данной сфере? Однако каждый раз задумавшись об этом, вспомните эту статью. Оказывается, разнообразие есть, и какое!

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Метки: Тракторы   интересно   мощный   сельское хозяйство   спецтехника   
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SolomonA 37 минут назад
Вот я не совсем понимаю. При СССР использование мощных тракторов (типа К-700) в нашем регионе считалось неэффективным - поля небольшие, места для разворота немного, хватало обычных МТЗ и ДТ. А теперь в Мираторге такие монстры, которые больше Кировца. Что поменялось?
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zapisduny 2 часа назад
Чем меньше писька - тем больше трактор )))
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