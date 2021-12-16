С этими махинами не страшны поездки к бабушке в деревню

Настоящие монстры сельского хозяйства способные удивить батю.
Сельскохозяйственная техника находится в любом развитом хозяйстве и выполняет множество важных задач, начиная с полива и заканчивая сбором урожая.
Естественно, как и в любой другой сфере техника постепенно обрастает дополнительными функциями: разрабатываются новые модели под специфические задачи, а также меняется и электронная начинка.
Сегодня мы поговорим о самых интересных машинах и концептах в мире сельского хозяйства.
Например, для уборки лекарственных растений используется специальный агрегат со сборным бункером. Одной из его задач является отделение цветков от стеблей. Но также машина умеет обрабатывать и корнеплоды и способна извлечь их из земли, не нанеся повреждений. Правда, некоторые плоды все же собирают вручную, по-старинке.
Camelid self-loading box trailer - специальный прицеп для трактора, он самопогрузочной и не требует присутствия погрузчика. Такое стало возможным благодаря системе гидравлических осей и дышла. С помощью них основная рама поднимается для дальнейшей транспортировки.
Самый большой прицеп несет на себе 6 встроенных ящиков, которые предназначены для сбора овощей и фруктов, но есть и другие кузова, для перевозки скота, цистерн и древесины.
А вот это уже концепт электрического трактора из Германии. На рынке техники SymonE, скорее всего, не появится, а компания-разработчик STW продолжит тестировать на его базе различное навесное электрическое оборудование. Также его используют и для демонстрации новейших технологий фирмы.
Однако даже концепт может удивить: трактор способен автономно работать порядка пяти часов, после чего ему потребуется зарядка. Но это не так напрягает, учитывая, что длится она всего один час.
Среди техники существуют и дизайнерские вариации, ограниченные только фантазией рукастых механиков. Как пример можно привести трактор «Трицератопс» от лондонского художника Алекса Райта.
Этот трактор был представлен на множестве выставок и привлекает кучу зевак, ведь не каждый день увидишь технику прямиком из юрского периода.
Есть даже гоночные тракторы, переоборудованные под спортивные треки. Как вам, например, этот монстр с четырьмя двигателями? Поле, конечно, на нем не вспашешь, но на таком суперкаре не отказался бы проехаться и сам Доминик Торетто.
Есть даже трактор, который может без проблем работать в воде, а именно желтый носорог, изобретенный Эли Агнидесом.
Весит машина 5 тонн и выглядит как подводная лодка. Тут должна быть шутка про творчество группы The Beatles, но ее не будет.
Существуют и автономные виды техники, но некоторые из них можно увидеть только на бумаге.
Например, Valtra H2O2 который ориентируется только по данным GPS и не предполагает наличие водителя. Настоящий техно-монстр созданный дизайнером Лоренцо Мариотти.
По задумке трактор должен работать на электрической энергии, получаемой с помощью водяных топливных элементов.
Есть примеры от механиков, которые вообще не попадают под какую-то категорию, как, например, трёхколёсный велосипед с тракторными шинами Денниса Теллина, который он представил на выставке Farm Progress Show. Причем это не просто интересная конструкция, к велосипеду можно присоединить мини-плуг, и в любой момент отправить на поля.
Обычно направление сельскохозяйственной техники кажется скучным, ведь кажется, что еще нового можно придумать в данной сфере? Однако каждый раз задумавшись об этом, вспомните эту статью. Оказывается, разнообразие есть, и какое!
Источник:
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