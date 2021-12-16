Уникальные артефакты, глядя на которые и прошлое становится понятнее, и мурашки по коже бегут

Травля. Истории тех, кто не сломался

Архивные фото, на которых видна изнанка истории

18 человек, которые воссоздали фотографии из своего прошлого

Как выглядели бы древнейшие сооружения прошлого, сохранись они до 21 века в первозданном виде

Удивительные артефакты, о существовании которых многие даже не подозревали до этого дня

Уникальные артефакты из древнего мира, заставляющие восхититься умельцами прошлого