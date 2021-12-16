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Уникальные артефакты, глядя на которые и прошлое становится понятнее, и мурашки по коже бегут

Уникальные артефакты, глядя на которые и прошлое становится понятнее, и мурашки по коже бегут (15 фото)

Автор:
16 декабря 2021 13:44
Метки: Прошлое   артефакты   из прошлого   интересно   музеи   фото   экспонаты   
2473
15

Узнать о том, как и чем жили люди прошлого можно по их быту, предметам одежды и другим вещам. Артефакты из музеев, археологические раскопки помогают нам в этом. Сегодня мы виртуально познакомимся с предметами, принадлежавшими людям из далекого прошлого.

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А вы как относитесь к музейным артефактам?


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Метки: Прошлое   артефакты   из прошлого   интересно   музеи   фото   экспонаты   
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8  комментариев
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64k
Доктор Джонс Час назад
Это холодное оружие относится к кинжалам, но носит своё имя: дага, мечелом или шпаголоматель...
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4k
Олег Данилов 14 минут назад
что необычного в латной перчатке?
Ссылка www.youtube.com
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612
Максим Максимов 45 минут назад
педраса или пид0раса?
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2k
Nyash 46 минут назад
вот они настоящие джинсы а не эта ваша попса
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191
Faithless 57 минут назад
Какое-то х.у.е.в.о.е. кольцо на последней картинке, нет?
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33k
KiploksAKS Час назад
Я к ним не отношусь.
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