Уникальные артефакты, глядя на которые и прошлое становится понятнее, и мурашки по коже бегут

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Узнать о том, как и чем жили люди прошлого можно по их быту, предметам одежды и другим вещам. Артефакты из музеев, археологические раскопки помогают нам в этом. Сегодня мы виртуально познакомимся с предметами, принадлежавшими людям из далекого прошлого.
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Список покупок Микеланджело 1518 года. Он иллюстрировал список покупок, потому что слуга был неграмотным
Специальные снежные очки, которые вырезали тысячи лет назад арктические инуиты и юпики, чтобы предотвратить снежную слепоту
Древнегреческая глиняная печь, используемая для приготовления пищи и обогрева в II-I века до н.э.
А вы как относитесь к музейным артефактам?
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