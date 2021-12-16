Единственная в мире береговая реактивная установка РБУ-6000

Недалеко от выхода из Кольского залива расположен малоизвестный мыс Выевнаволок. Некогда на этом небольшом мысе располагалось одноименное поселение, где с советских времён проживал персонал маяка Выевнаволок (поселение окончательно упразднено в 2007 году).
Остатки жилых построек и маяк тоже достойны внимания, но главной целью нашего путешествия была единственная в своем роде заброшенная установка РБУ-6000. Добраться до мыса можно и пешком, правда путь займет не один день, тем более что начало маршрута проходит через территорию закрытой военно-морской базы. Мы решили добраться до мыса на катере, заранее получив у пограничной службы необходимые пропуска для высадки на побережье.
Подходим к берегу, на горизонте виден маяк Выевнаволок.
Высадились в бухте Малой Калиновой, которая омывает мыс Выевнаволок.
Первым делом мы сразу отправились к главной цели. Холм красиво зарос иван-чаем, даже и не скажешь, что холм скрывает в себе двухэтажное подземное сооружение.
Среди цветов можно разглядеть вентиляционную шахту. Под холмом находится хранилище боезапаса, механизм перезаряжания РБУ и пункт управления стрельбой.
Поднимемся на вершину холма. Сверху можно подробно рассмотреть две реактивно-бомбомётные установки РБУ-6000. Почти каждый человек, которому довелось проходить службу на военно-морском флоте, знаком с этими установками.
РБУ-6000 ещё с 1960-х годов устанавливаются на великое множество кораблей различных проектов, эта установка одна из старейших в своём классе. РБУ-6000 на мысе Выевнаволок являются единственными установленными в береговом варианте.
Установка предназначена для уничтожения подводных лодок и торпед, также она может применяться и в противодиверсионной борьбе. Место для размещения РБУ было выбрано с целью прикрыть входы в базы военно-морского флота, где базируются атомные подводные лодки (максимальная дальность стрельбы бомбой РГБ-60 составляла около 5500м). Позже для РБУ-6000 был разработан новый боеприпас 90Р, который представляет собой ракету со специальным самонаводящимся зарядом (дальность стрельбы до 4300м).
При обнаружении вражеской подводной лодки установка была полностью готова к стрельбе уже через 15 секунд (согласно другим данным, на подготовку к стрельбе могло уходить до двух минут).
На кораблях установка РБУ-6000 может наводиться по вертикали в пределах -15°/+60° и вращаться по горизонтали на 180°-340°, вращение может ограничиваться конструкцией корабля. Калибр установки - 212 мм (в ряде источников указан калибр в 213 мм).
При грамотном наведении есть вероятность сбить даже противокорабельную ракету, летящую на предельно низкой высоте. Для этого высчитывается траектория ракеты и время подлета, затем по заданным целеуказаниям выстреливаются бомбы с расчетом сдетонировать на минимальной глубине. Плотный столб воды, образовавшийся в результате взрыва, может повредить или уничтожить ракету.
В ряде источников упоминаются единичные примеры стрельбы из РБУ-6000 по береговым целям. Тем не менее, у РБУ-6000 отсутствуют специальные боеприпасы для стрельбы по берегу, да и сама установка предназначена для совсем других целей.
Механизм наведения установки. Наведение производилось дистанционно, но была возможность навести установку вручную. В корабельном и береговом варианте перезаряжание было автоматическим, установка сама переходила в режим заряжания после отстрела всех 12 бомб. Установка поднималась вертикально вверх и поочередно поворачивала стволы к автомату заряжания. Автомат подавал бомбы из погреба боезапаса через небольшой люк у основания установки. После перезаряжания РБУ самостоятельно переходила в боевой режим.
Снизу виден люк автомата заряжания.
Система подачи боезапаса из погреба. Источник схемы: форум wrk.ru
Ствол РБУ-6000 внутри. Скорострельность при стрельбе глубинными бомбами РГБ-60 составляла один выстрел в 2,4 секунды.
Пора спускаться под землю. Как я уже писал выше, установка РБУ-6000 смонтирована на двухэтажном бункере, где располагался пункт управления огнём (ПУО) и погреб боезапаса.
Вход на первый этаж сооружения.
Установки расположены близко к друг другу, но они не были соединены подземной потерной.
У входа неожиданно нашлись остатки реактивной бомбы, вероятнее всего это бомба РГБ-60.
Стабилизатор и реактивный двигатель.
Там же рядом нашлись остатки оборудования для управления стрельбой. Видна шкала готовности каждого из 12 стволов, переключатель загрузки и наведения РБУ.
Защитная дверь на входе. Над дверью расположено вентиляционное защитное устройство, справа проход в небольшой склад.
Наша схема сооружения. На верхнем этаже расположен ПУО (пункт управления огнем), вентиляционная, РК (расширительная камера), ВК (вентиляционная камера) и площадка заряжающего устройства. На -2 этаже находится хранилище боезапаса и перегрузочное отделение для подачи боеприпасов на поверхность к РБУ.
Первый этаж, вид на заряжающее устройство. По центру виден полый металлический "столб", через который боезапас подается к установке на поверхности. Снизу слева в межэтажном перекрытии смонтирован герметический ставень, ведущий на -2 этаж.
В перекрытии видно основание РБУ-6000.
Механизм наведения установки. Вероятнее всего, автоматическая система наведения при необходимости дублировалась ручной. В автоматическом режиме установка наводится со скоростью 30 градусов в секунду, а в ручном - 4 градуса в секунду.
Памятка личному составу. "Внимание! Перед началом любой операции проверь положение тумблеров пульта управления."
Вид на механизм заряжания и системы наведения. В целом, установки на обеих позициях сохранились почти идентично.
Согласно форуму "Адмирал Юмашев", этот снимок сделан на первом боевом посту (БП-1), где располагался пост наведения РБУ-6000. Видны механизмы ручного наведения.
Вид с площадки заряжающего устройства на помещение ПУО (слева), вентиляционную (по центру) и входную защитную дверь (справа).
Осмотрим помещение вентиляционной. Справа на фотографии виден герметичный ставень в расширительную камеру.
Оборудование в вентиляционной было стандартным, точно такие же гермоклапаны, калориферы и воздуховоды можно встретить в обычном гражданском убежище. На полу лежит щит управления.
Гермоставень в расширительную камеру (РК на схеме). РК предназначена для гашения остаточной ударной волны и защиты вентиляционного оборудования.
Помещение пункта управления огнем (ПУО). На корабле пуск и наведение установки осуществлялось при помощи системы "Дозор-Тюльпан", прибора управления стрельбой "Буря", пультов управления КПМ-60 и прибора 28Б (устанавливал глубину взрыва). Для точной стрельбы необходима была работа с десятка различных приборов и систем.
Время спускаться ниже на -2 этаж. Там расположен погреб боезапаса.
Сразу у скоб-трапа расположено перегрузочное отделение. По этой "трубе" бомбы подавались наверх для перезаряжания РБУ.
Вид изнутри на механизм подачи боезапаса. На кораблях для хранения и подачи боекомплекта применялось устройство 60УП.
На обеих позициях рядом с механизмом подачи расположены металлические ящики. Судя по герметичным дверям, эти ящики могли использоваться для хранения детонаторов или взрывателей. Для глубинной бомбы РГБ-60 с 23 кг взрывчатого вещества использовался взрыватель УДВ-60, который обеспечивал взрыв на заданной глубине или при ударе о цель. В середине 1960-х на вооружение дополнительно был принят неконтактный взрыватель ВБ-2 с радиусом реагирования до 6 м, который использовался в комбинации с УВД-60.
Общий вид на погреб. В центре кадра расположена тележка для подвоза боезапаса к механизму подачи. Под потолком проложены трубопроводы системы пожаротушения.
Помимо описанных выше глубинных бомб РГБ-60, в арсенал РБУ-6000 могли входить ракеты 90Р и 90Р1. Неуправляемая ракета 90Р имеет самонаводящуюся боевую часть с 19,5 кг взрывчатого вещества, ракета 90Р1 представляет собой модификацию 90Р с улучшенным взрывателем. Для учебных стрельб применялись ракеты 90РПР и 90РН. В конце 1980х годов был также разработан весьма необычный боеприпас МГ-94Э, который предназначался для защиты кораблей от торпед. Само собой, использовать боеприпас МГ-94Э в береговом варианте было нецелесообразно.
В этих ячейках могло храниться около 300 глубинных бомб. Под личным составом РБУ находилось несколько тонн взрывчатого вещества.
Общий вид на погреб. Видно механизм подачи боезапаса, тележки, ячейки и лестницу на первый этаж.
Поднимаемся обратно на первый этаж и выходим наружу через защитную дверь. Осталось осмотреть позицию командного пункта.
Вид снаружи на одну из РБУ.
Нам даже удалось заснять момент стрельбы РБУ-6000 с малого противолодочного корабля "Оленегорск" проекта 1124м. Кадр сделан во время парада на день флота. Хорошо видно бомбу в полете и работу реактивного двигателя.
Командный пункт располагался на возвышенности. С нее открывается вид на жилой городок и склад ГСМ. Часть зданий построена ещё в 1950-х годах, сами же позиции РБУ были окончательно оставлены уже в 1990-х.
Поваленная мачта антенны на вершине.
На бетонном основании растяжки антенны сохранилась надпись "ДМБ 85-11".
Поваленный кунг. Здесь вполне мог располагаться командный пункт и/или узел связи позиции РБУ.
Неподалеку ржавеют сотни килограммов металла. Среди металлолома нашлись даже остатки дизельной электростанции.
Вернулись к РБУ, пора было собираться в путь.
Готовимся садиться на катер. В тот день мы посетили ещё много интересных мест.
Информация про РБУ-6000 взята с книги Широкорада А.Б. "Оружие отечественного флота", сайта артиллерийского завода №9 (завод-изготовитель РБУ-6000), а также с проектов topwar, militaryrussia и форума airbase.
Хочется отметить, что информация касательно характеристик РБУ в ряде источников разнится (указывается калибр в 212 или 213 мм, разное время срабатывания после обнаружения лодки, углы наведения и т.д.).
Источник:
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