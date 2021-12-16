Единственная в мире береговая реактивная установка РБУ-6000

Информация про РБУ-6000 взята с книги Широкорада А.Б. "Оружие отечественного флота", сайта артиллерийского завода №9 (завод-изготовитель РБУ-6000), а также с проектов topwar, militaryrussia и форума airbase.

Хочется отметить, что информация касательно характеристик РБУ в ряде источников разнится (указывается калибр в 212 или 213 мм, разное время срабатывания после обнаружения лодки, углы наведения и т.д.).



