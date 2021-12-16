FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3668 постов • 1111 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Единственная в мире береговая реактивная установка РБУ-6000

Единственная в мире береговая реактивная установка РБУ-6000 (53 фото)

Автор:
16 декабря 2021 09:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: РБУ-6000   береговая реактивная установка   в мире   интересно   познавательно   фото   
1784
53

Недалеко от выхода из Кольского залива расположен малоизвестный мыс Выевнаволок. Некогда на этом небольшом мысе располагалось одноименное поселение, где с советских времён проживал персонал маяка Выевнаволок (поселение окончательно упразднено в 2007 году).

Остатки жилых построек и маяк тоже достойны внимания, но главной целью нашего путешествия была единственная в своем роде заброшенная установка РБУ-6000. Добраться до мыса можно и пешком, правда путь займет не один день, тем более что начало маршрута проходит через территорию закрытой военно-морской базы. Мы решили добраться до мыса на катере, заранее получив у пограничной службы необходимые пропуска для высадки на побережье.

Подходим к берегу, на горизонте виден маяк Выевнаволок.

×
×

Высадились в бухте Малой Калиновой, которая омывает мыс Выевнаволок.

Первым делом мы сразу отправились к главной цели. Холм красиво зарос иван-чаем, даже и не скажешь, что холм скрывает в себе двухэтажное подземное сооружение.

Среди цветов можно разглядеть вентиляционную шахту. Под холмом находится хранилище боезапаса, механизм перезаряжания РБУ и пункт управления стрельбой.

Поднимемся на вершину холма. Сверху можно подробно рассмотреть две реактивно-бомбомётные установки РБУ-6000. Почти каждый человек, которому довелось проходить службу на военно-морском флоте, знаком с этими установками.

РБУ-6000 ещё с 1960-х годов устанавливаются на великое множество кораблей различных проектов, эта установка одна из старейших в своём классе. РБУ-6000 на мысе Выевнаволок являются единственными установленными в береговом варианте.

Установка предназначена для уничтожения подводных лодок и торпед, также она может применяться и в противодиверсионной борьбе. Место для размещения РБУ было выбрано с целью прикрыть входы в базы военно-морского флота, где базируются атомные подводные лодки (максимальная дальность стрельбы бомбой РГБ-60 составляла около 5500м). Позже для РБУ-6000 был разработан новый боеприпас 90Р, который представляет собой ракету со специальным самонаводящимся зарядом (дальность стрельбы до 4300м).

При обнаружении вражеской подводной лодки установка была полностью готова к стрельбе уже через 15 секунд (согласно другим данным, на подготовку к стрельбе могло уходить до двух минут).

На кораблях установка РБУ-6000 может наводиться по вертикали в пределах -15°/+60°  и вращаться по горизонтали на 180°-340°, вращение может ограничиваться конструкцией корабля. Калибр установки - 212 мм (в ряде источников указан калибр в 213 мм).

При грамотном наведении есть вероятность сбить даже противокорабельную ракету, летящую на предельно низкой высоте. Для этого высчитывается траектория ракеты и время подлета, затем по заданным целеуказаниям выстреливаются бомбы с расчетом сдетонировать на минимальной глубине. Плотный столб воды, образовавшийся в результате взрыва, может повредить или уничтожить ракету.

В ряде источников упоминаются единичные примеры стрельбы из РБУ-6000 по береговым целям. Тем не менее, у РБУ-6000 отсутствуют специальные боеприпасы для стрельбы по берегу, да и сама установка предназначена для совсем других целей.

Механизм наведения установки. Наведение производилось дистанционно, но была возможность навести установку вручную. В корабельном и береговом варианте перезаряжание было автоматическим, установка сама переходила в режим заряжания после отстрела всех 12 бомб. Установка поднималась вертикально вверх и поочередно поворачивала стволы к автомату заряжания. Автомат подавал бомбы из погреба боезапаса через небольшой люк у основания установки. После перезаряжания РБУ самостоятельно переходила в боевой режим.

Снизу виден люк автомата заряжания.

Система подачи боезапаса из погреба. Источник схемы: форум wrk.ru

Ствол РБУ-6000 внутри. Скорострельность при стрельбе глубинными бомбами РГБ-60 составляла один выстрел в 2,4 секунды.

Пора спускаться под землю. Как я уже писал выше, установка РБУ-6000 смонтирована на двухэтажном бункере, где располагался пункт управления огнём (ПУО) и погреб боезапаса.

Вход на первый этаж сооружения.

Установки расположены близко к друг другу, но они не были соединены подземной потерной.

У входа неожиданно нашлись остатки реактивной бомбы, вероятнее всего это бомба РГБ-60.

Стабилизатор и реактивный двигатель.

Там же рядом нашлись остатки оборудования для управления стрельбой. Видна шкала готовности каждого из 12 стволов, переключатель загрузки и наведения РБУ.

Защитная дверь на входе. Над дверью расположено вентиляционное защитное устройство, справа проход в небольшой склад.

Наша схема сооружения. На верхнем этаже расположен ПУО (пункт управления огнем), вентиляционная, РК (расширительная камера), ВК (вентиляционная камера) и площадка заряжающего устройства. На -2 этаже находится хранилище боезапаса и перегрузочное отделение для подачи боеприпасов на поверхность к РБУ.

Первый этаж, вид на заряжающее устройство. По центру виден полый металлический "столб", через который боезапас подается к установке на поверхности. Снизу слева в межэтажном перекрытии смонтирован герметический ставень, ведущий на -2 этаж.

В перекрытии видно основание РБУ-6000.

Механизм наведения установки. Вероятнее всего, автоматическая система наведения при необходимости дублировалась ручной. В автоматическом режиме установка наводится со скоростью 30 градусов в секунду, а в ручном - 4 градуса в секунду.

Памятка личному составу. "Внимание! Перед началом любой операции проверь положение тумблеров пульта управления."

Вид на механизм заряжания и системы наведения. В целом, установки на обеих позициях сохранились почти идентично.

Согласно форуму "Адмирал Юмашев", этот снимок сделан на первом боевом посту (БП-1), где располагался пост наведения РБУ-6000. Видны механизмы ручного наведения.

Вид с площадки заряжающего устройства на помещение ПУО (слева), вентиляционную (по центру) и входную защитную дверь (справа).

Осмотрим помещение вентиляционной. Справа на фотографии виден герметичный ставень в расширительную камеру.

Оборудование в вентиляционной было стандартным, точно такие же гермоклапаны, калориферы и воздуховоды можно встретить в обычном гражданском убежище. На полу лежит щит управления.

Гермоставень в расширительную камеру (РК на схеме). РК предназначена для гашения остаточной ударной волны и защиты вентиляционного оборудования.

Помещение пункта управления огнем (ПУО). На корабле пуск и наведение установки осуществлялось при помощи системы "Дозор-Тюльпан", прибора управления стрельбой "Буря", пультов управления КПМ-60 и прибора 28Б (устанавливал глубину взрыва). Для точной стрельбы необходима была работа с десятка различных приборов и систем.

Время спускаться ниже на -2 этаж. Там расположен погреб боезапаса.

Сразу у скоб-трапа расположено перегрузочное отделение. По этой "трубе" бомбы подавались наверх для перезаряжания РБУ.

Вид изнутри на механизм подачи боезапаса. На кораблях для хранения и подачи боекомплекта применялось устройство 60УП.

На обеих позициях рядом с механизмом подачи расположены металлические ящики. Судя по герметичным дверям, эти ящики могли использоваться для хранения детонаторов или взрывателей. Для глубинной бомбы РГБ-60 с 23 кг взрывчатого вещества использовался взрыватель УДВ-60, который обеспечивал взрыв на заданной глубине или при ударе о цель. В середине 1960-х на вооружение дополнительно был принят неконтактный взрыватель ВБ-2 с радиусом реагирования до 6 м, который использовался в комбинации с УВД-60.

Общий вид на погреб. В центре кадра расположена тележка для подвоза боезапаса к механизму подачи. Под потолком проложены трубопроводы системы пожаротушения.

Помимо описанных выше глубинных бомб РГБ-60, в арсенал РБУ-6000 могли входить ракеты 90Р и 90Р1. Неуправляемая ракета 90Р имеет самонаводящуюся боевую часть с 19,5 кг взрывчатого вещества, ракета 90Р1 представляет собой модификацию 90Р с улучшенным взрывателем. Для учебных стрельб применялись ракеты 90РПР и 90РН. В конце 1980х годов был также разработан весьма необычный боеприпас МГ-94Э, который предназначался для защиты кораблей от торпед. Само собой, использовать боеприпас МГ-94Э в береговом варианте было нецелесообразно.

В этих ячейках могло храниться около 300 глубинных бомб. Под личным составом РБУ находилось несколько тонн взрывчатого вещества.

Общий вид на погреб. Видно механизм подачи боезапаса, тележки, ячейки и лестницу на первый этаж.

Поднимаемся обратно на первый этаж и выходим наружу через защитную дверь. Осталось осмотреть позицию командного пункта.

Вид снаружи на одну из РБУ.

Нам даже удалось заснять момент стрельбы РБУ-6000 с малого противолодочного корабля "Оленегорск" проекта 1124м. Кадр сделан во время парада на день флота. Хорошо видно бомбу в полете и работу реактивного двигателя.

Командный пункт располагался на возвышенности. С нее открывается вид на жилой городок и склад ГСМ. Часть зданий построена ещё в 1950-х годах, сами же позиции РБУ были окончательно оставлены уже в 1990-х.

Поваленная мачта антенны на вершине.

На бетонном основании растяжки антенны сохранилась надпись "ДМБ 85-11".

Поваленный кунг. Здесь вполне мог располагаться командный пункт и/или узел связи позиции РБУ.

Неподалеку ржавеют сотни килограммов металла. Среди металлолома нашлись даже остатки дизельной электростанции.

Вернулись к РБУ, пора было собираться в путь.

Готовимся садиться на катер. В тот день мы посетили ещё много интересных мест.

Информация про РБУ-6000 взята с книги Широкорада А.Б. "Оружие отечественного флота", сайта артиллерийского завода №9 (завод-изготовитель РБУ-6000), а также с проектов topwar, militaryrussia и форума airbase.

Хочется отметить, что информация касательно характеристик РБУ в ряде источников разнится (указывается калибр в 212 или 213 мм, разное время срабатывания после обнаружения лодки, углы наведения и т.д.).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: РБУ-6000   береговая реактивная установка   в мире   интересно   познавательно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
Vlad 44 минуты назад
Залп РБУ-6000 с двух МПК - День флота 2017 Севастополь
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Это передовое вооружение можно достаточно выгодно продать хохлам. В целом у них всё вооружение такое. Да и ледокол есть, сами вывезти смогут(наверное)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров 5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров Как стареет жемчуг Как стареет жемчуг Мань-Пупу-нёр - столбы выветривания, или остатки мегалитического сооружения? Мань-Пупу-нёр - столбы выветривания, или остатки мегалитического сооружения? Куда ведут загадочные дыры озера Ледибауэр Куда ведут загадочные дыры озера Ледибауэр Загадочные зелёные круги посреди пустыни Загадочные зелёные круги посреди пустыни Единственная в России скальная торпедная батарея «Сиебруниеми» Единственная в России скальная торпедная батарея «Сиебруниеми»
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

399184



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
3
121
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
В Гусеве жестко задержали мужчину, который решил перевоспитать чужих детей
2
170
В Гусеве жестко задержали мужчину, который решил перевоспитать чужих детей
Набирающие популярность в сообществах
Умелец из Барнаула превратил Nissan March в автомобиль-карету
0
6
Умелец из Барнаула превратил Nissan March в автомобиль-карету
Новый Morgan Plus 8 GTR — эксклюзивное специальное издание с V8
1
5
Новый Morgan Plus 8 GTR — эксклюзивное специальное издание с V8
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну спасибо
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#приколы#картинки#юмора#дтп#Жизнь#в мире#автомобили
#фото#животные#люди#новости#кино#Ynews#автомир#Россия#кот#забавно
#ватермарк#интересно#факты#история#СССР#новый год#Разное#Москва#аварии#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться