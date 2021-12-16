Эндемичный дом из бамбука на берегу океана

Трехэтажный бамбуковый дом не только впечатляет зрителя, но и помогает домовладельцам сэкономить много средств и создать экологически чистое жилое пространство.
Проект Endemic House от архитектурного бюро ESEcolectivo Arquitectos реализован в 2021 году в городе Пуэрто-Бакерисо-Морено, провинция Галапагос, остров Сан-Кристобаль, Эквадор.
Заказчиком проекта является молодая семейная пара, основавшая в 2015 году на острове первую кустарную пивоварню. Для строительства дома был выбран участок на окраине города в одном километре от Тихого океана.
Перед архитекторами стояла задача создать устойчивый экологичный дом, чувствительный к природному контексту острова и учитывающий особенности местного климата. Кроме того, важным условием для реализации проекта было использование местных материалов и рабочей силы. По желанию заказчика основным материалом для проекта был определен местный бамбук - caña guadua, используемый в Эквадоре для строительных работ на протяжении многих веков. Несмотря на доступность и высокие качественные характеристики, в последнее время бамбук уступил более современным материалам, среди которых бетон и металл. К сожалению, Endemic House – это всего лишь второй проект в городе, построенный с использованием бамбуковых технологий.
Семейный дом представляет собой трехэтажную конструкцию, полностью выполненную из бамбука, общей площадью 120 квадратных метров. Бамбук для проекта собирался на островах и обрабатывался местным строителем. Для экономии средств мониторинг работ проводился удаленно, что позволило установить тесную связь между ESEcolectivo Arquitectos, застройщиком и заказчиком. Этажи дома неравномерны по площади. По мере продвижения вверх площадь сокращается: самый большой первый этаж и самый маленький третий.
Крыша, состоящая из трех скомпонованных между собой больших панелей, имеет не только эстетическое, но и практическое значение. Ее широкие наклонные свесы защищают помещения от яркого солнца и неблагоприятных погодных воздействий. Балконы, террасы и решетчатые системы спроектированы из древесины кедра и сахарного тростника. На крыше дома установлены солнечные батареи, обеспечивающие дом электроэнергией. Бытовые сточные воды очищаются через систему фильтрации и используются для полива огорода.
Все помещения в доме распределены вокруг вертикальной оси с лестницей, которая соединяет все три этажа. Благодаря конструкции с эффектом дымохода в доме поддерживается комфортная температура. На первом этаже размещается социальная зона открытого плана - гостиная, столовая и кухня, а также гостевая комната, прачечная и ванная комната. Второй этаж занимает приватная зона с родительской спальней и детской комнатой. Комнаты отличаются полувысотой, которая позволяет установить косвенную связь между ними, а, при необходимости, обеспечить конфиденциальность. Спальня соединена с балконом, оборудованным для отдыха на свежем воздухе. На третьем этаже находится рабочий кабинет с прекрасным видом на побережье.
Для оформления интерьера также был использован бамбук и другие, типичные для Галапагосских островов деревья. Так, большая часть мебели, стен, перегородок и лестница выполнена из бамбука и цедрела. Во всех помещениях установлены большие окна, обеспечивающие пространство естественным светом и морской прохладой.
Уникальный проект, выполненный из местного бамбука, имеет ряд существенных преимуществ, среди которых низкая инвестиционная стоимость и удобный процесс строительства. А в результате реализации проекта - идиллическое экологически чистое и устойчивое жилье.
Источник:
- Как одну из крупнейших изб в истории возвели не в России
- Буксировка целого дома по реке
- 4 сантиметра в ширину: самая узкая река планеты
- Мужчина из-за нелепой случайности купил только половину дома
- Заброшенная плавучая база для подводных лодок ПБ-24. Последняя в России
Понравилось24