Эндемичный дом из бамбука на берегу океана

Перед архитекторами стояла задача создать устойчивый экологичный дом, чувствительный к природному контексту острова и учитывающий особенности местного климата. Кроме того, важным условием для реализации проекта было использование местных материалов и рабочей силы. По желанию заказчика основным материалом для проекта был определен местный бамбук - caña guadua, используемый в Эквадоре для строительных работ на протяжении многих веков. Несмотря на доступность и высокие качественные характеристики, в последнее время бамбук уступил более современным материалам, среди которых бетон и металл. К сожалению, Endemic House – это всего лишь второй проект в городе, построенный с использованием бамбуковых технологий.