Мужчина из-за нелепой случайности купил только половину дома

Согласно договору, компания Zac Homes должна была возвести отдельно стоящий дом в Эдмондсон-парке. Однако три года спустя, когда Бишну приехал проверить, как идет строительство, он понял, что у него на участке стоит только половина дома.



Нам обещали, что дом будет готов через год, но мы ждали его три года. Когда мы приехали, чтобы посмотреть, как идет строительство, мы увидели, что наш дом кардинально отличается от того, на что мы рассчитывали, — говорит Бишну.