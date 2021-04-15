FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4680 постов • 1183 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Мужчина из-за нелепой случайности купил только половину дома

Мужчина из-за нелепой случайности купил только половину дома (5 фото)

Автор:
15 апреля 2021 08:55
Сообщество : Истории
Метки: в мире   дом   история   люди   недвижимость   покупка недвижимости   фото   
389
5
Бишну Арьял из Непала в течение многих лет копил деньги на покупку дома своей мечты.
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   дом   история   люди   недвижимость   покупка недвижимости   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
dima423 37 минут назад
Ну если сам распи*дяй то че других то обвинять)) Не посмотреть проект, ни разу не посмотреть стройку, подписывать не глядя документы, а потом возмущаться?...так и есть распи*дяй 80 лвл))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
422
Сергей 15 минут назад
отдал 550 килобаксов и только через три года глянут, что там у него с домом? Так не бывает! даже если он расбиздяй, но у него есть (должна быть жена), которая искренне за постройку дома переживает, иначе после развода делить нечего. И жена молчала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
3 года на постройку такого дома?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли Девушка-коп бросила службу и стала успешно зарабатывать в Интернете Девушка-коп бросила службу и стала успешно зарабатывать в Интернете Термиты лишили мужчину сбережений Термиты лишили мужчину сбережений На снимке столетней давности заметили «путешественника во времени» На снимке столетней давности заметили «путешественника во времени» Картина, которую британец купил «на сдачу», оказалась настоящим сокровищем Картина, которую британец купил «на сдачу», оказалась настоящим сокровищем
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

405550



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры
1
81
Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры
Сотрудники "Почты России" отказались "впаривать" товары пенсионерам
0
110
Сотрудники "Почты России" отказались "впаривать" товары пенсионерам
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Поматросил и бросил: девушка требует арестовать принца Гарри за обман
0
12
Поматросил и бросил: девушка требует арестовать принца Гарри за обман
Все ради хайпа: блогер на Lamborghini Urus перепрыгнул через Aventador
0
16
Все ради хайпа: блогер на Lamborghini Urus перепрыгнул через Aventador
Порнозвезда поведала о «темной стороне» профессии (6 фото)
Порнозвезда поведала о «темной стороне» профессии (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#интересное#дтп#сша#история#СССР#авто аварии#автомир#полиция#актеры
#фото#прикол#факты#подборка#аварии#шоу бизнес#автомобили#прикольные#космос#авария дня
#Юмор#Россия#животные#картинки#люди#кино#знаменитости#в мире#природа#дети

На что жалуетесь?

Вернуться