Мужчина из-за нелепой случайности купил только половину дома

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Бишну Арьял из Непала в течение многих лет копил деньги на покупку дома своей мечты.
После чего он потратил 700 000 австралийских долларов (около 41 миллиона рублей) на участок и строительство дома в Сиднее. Однако недопонимание с застройщиком Zac Homes превратило мечту непальца в кошмар.
Вместо целого дома мужчина получил только половину. Буквально. И это выглядит очень нелепо.
Я позвонил начальнику фирмы-застройщика и спросил его, что происходит, почему дом такой? И он сказал: «Это дуплекс, полудуплекс». В тот день я чуть не упал в обморок. Где мой дом? Я хочу остальную часть моего дома. Это не отдельно стоящий дом, это не дуплекс, это полдома, — возмутился Бишну.
Я позвонил начальнику фирмы-застройщика и спросил его, что происходит, почему дом такой? И он сказал: «Это дуплекс, полудуплекс». В тот день я чуть не упал в обморок. Где мой дом? Я хочу остальную часть моего дома. Это не отдельно стоящий дом, это не дуплекс, это полдома, — возмутился Бишну.
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Согласно договору, компания Zac Homes должна была возвести отдельно стоящий дом в Эдмондсон-парке. Однако три года спустя, когда Бишну приехал проверить, как идет строительство, он понял, что у него на участке стоит только половина дома.
Нам обещали, что дом будет готов через год, но мы ждали его три года. Когда мы приехали, чтобы посмотреть, как идет строительство, мы увидели, что наш дом кардинально отличается от того, на что мы рассчитывали, — говорит Бишну.
Нам обещали, что дом будет готов через год, но мы ждали его три года. Когда мы приехали, чтобы посмотреть, как идет строительство, мы увидели, что наш дом кардинально отличается от того, на что мы рассчитывали, — говорит Бишну.
Выяснилось, что с момента заключения договора планы Zac Homes изменились. Сотрудники компании отправили непальцу письмо с новым планом работ, но почему-то он не стал его читать, а направил в свой банк. Поэтому ни о каких изменениях мужчина не знал.
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