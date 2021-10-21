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Буксировка целого дома по реке

Буксировка целого дома по реке (4 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 08:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: буксировка   в мире   видео   дом   недвижимость   перемещение   фото   
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Это невероятный момент, в ходе которого пара переместила по озеру в новое место на 90 км дом своей мечты.
Один из соседей, который принимал в этом участие, сказал, что на то, чтобы переправить дом через залив, ушло 5 часов.

«В конце концов, исторический дом был спасён, у семьи будет отремонтированный дом, в котором можно будет жить с захватывающим видом, и каждый сможет поделиться удивительной историей, о которой будут говорить годами, — написал Кит Гудиер (Keith Goodyear) в Facebook. — Поздравляю всех, кто принимал в этом участие.»
Стоит отметить, что во время переезда в дом всё же попало немного воды, после чего его пришлось сушить с помощью дровяной печи и коммерческих сушилок.

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Метки: буксировка   в мире   видео   дом   недвижимость   перемещение   фото   
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