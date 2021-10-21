Буксировка целого дома по реке

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Это невероятный момент, в ходе которого пара переместила по озеру в новое место на 90 км дом своей мечты.
Кирк Ловелл (Kirk Lovell) и Даниэле Пенни (Daniele Penney) из Ньюфаундленда, Канада, переместили свой старый дом на новое, куда более устраивающее их, место.
По сообщениям местных СМИ, Кирк и Даниэле купили дом у пары пенсионеров, которые хотели снести вековое здание.
По сообщениям местных СМИ, Кирк и Даниэле купили дом у пары пенсионеров, которые хотели снести вековое здание.
Пенни отметила, что данная недвижимость была их «мечтой», но её размеры не позволяли им переместить её по дороге из-за воздушных линий электропередач.
Они знали, что единственный способ сохранить в целом состоянии дом и переместить его туда, куда они хотели, — это переправить его через реку, сделав это подобно тому, как это проделывали канадцы эпохи переселения.
С 1950-х годов правительство прилагало усилия, чтобы закрыть многие отдалённые общины.
Вынужденные переезжать из своих деревень, семьи переправляли свои дома по морю в более крупные общины.
Они знали, что единственный способ сохранить в целом состоянии дом и переместить его туда, куда они хотели, — это переправить его через реку, сделав это подобно тому, как это проделывали канадцы эпохи переселения.
С 1950-х годов правительство прилагало усилия, чтобы закрыть многие отдалённые общины.
Вынужденные переезжать из своих деревень, семьи переправляли свои дома по морю в более крупные общины.
«Я хотел посмотреть, может ли он плавать, — сказал Ловелл SaltWire. — Они построили его ещё в 60-е…»
После двух месяцев исследований пара выяснила, что они вполне могут отправить свой дом в плавание, приподняв его для этого с помощью 28 пластиковых бочек и пенополистирола.
На то, чтобы поставить дом на новую платформу, ушло семь дней.
11 октября пара переместила свой новый дом к берегу и преодолела по заливу расстояние в 90 км.
После двух месяцев исследований пара выяснила, что они вполне могут отправить свой дом в плавание, приподняв его для этого с помощью 28 пластиковых бочек и пенополистирола.
На то, чтобы поставить дом на новую платформу, ушло семь дней.
11 октября пара переместила свой новый дом к берегу и преодолела по заливу расстояние в 90 км.
Пенни рассказала, что за всем этим им было наблюдать непросто.
«Это было похоже на испытание верой», — сказала она.
«Удержится ли он на плаву? Или же он утонет?»
С транспортировкой паре помогли соседи, благодаря их лодкам удалось избежать большого попадания воды внутрь конструкции.
«Это было похоже на испытание верой», — сказала она.
«Удержится ли он на плаву? Или же он утонет?»
С транспортировкой паре помогли соседи, благодаря их лодкам удалось избежать большого попадания воды внутрь конструкции.
Один из соседей, который принимал в этом участие, сказал, что на то, чтобы переправить дом через залив, ушло 5 часов.
«В конце концов, исторический дом был спасён, у семьи будет отремонтированный дом, в котором можно будет жить с захватывающим видом, и каждый сможет поделиться удивительной историей, о которой будут говорить годами, — написал Кит Гудиер (Keith Goodyear) в Facebook. — Поздравляю всех, кто принимал в этом участие.»
Стоит отметить, что во время переезда в дом всё же попало немного воды, после чего его пришлось сушить с помощью дровяной печи и коммерческих сушилок.
«В конце концов, исторический дом был спасён, у семьи будет отремонтированный дом, в котором можно будет жить с захватывающим видом, и каждый сможет поделиться удивительной историей, о которой будут говорить годами, — написал Кит Гудиер (Keith Goodyear) в Facebook. — Поздравляю всех, кто принимал в этом участие.»
Стоит отметить, что во время переезда в дом всё же попало немного воды, после чего его пришлось сушить с помощью дровяной печи и коммерческих сушилок.
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Метки: буксировка в мире видео дом недвижимость перемещение фото
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