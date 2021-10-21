Буксировка целого дома по реке

Один из соседей, который принимал в этом участие, сказал, что на то, чтобы переправить дом через залив, ушло 5 часов.



«В конце концов, исторический дом был спасён, у семьи будет отремонтированный дом, в котором можно будет жить с захватывающим видом, и каждый сможет поделиться удивительной историей, о которой будут говорить годами, — написал Кит Гудиер (Keith Goodyear) в Facebook. — Поздравляю всех, кто принимал в этом участие.»

Стоит отметить, что во время переезда в дом всё же попало немного воды, после чего его пришлось сушить с помощью дровяной печи и коммерческих сушилок.