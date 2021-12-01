Чудеса природы: кордильерский палочник

Вот для кого "в тесноте да не в обиде" — не пустые слова!

Помимо инфернального костюмчика, палочник захватил из нижнего мира пару миллилитров кислоты из бурлящего котла с грешниками. Ею насекомое окропит любого, кто позарится на его демоническую тушку. Эффект у кислоты некислый: если попасть ею в глаз, жечь будет, как от перцового баллончика.