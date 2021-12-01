Чудеса природы: кордильерский палочник

Кордильерский палочник — создание, вылезшее откуда-то из преисподней.
Внешне этих чудищ не спутать ни с кем: гигантские размеры — до 7 сантиметров. Угольно-чёрная тушка. На фоне беспросветной тьмы выделяются лишь жёлтые глаза, похожие на фары, красный рот, будто испачканный в крови, и миниатюрные алые крылышки. Одним словом — типичный любитель мрачняка.
Чёрной-чёрной ночью, в чёрном-чёрном лесу...
Нашли членистоногих готов совсем недавно — в 2004 году. Как столь гротескный тип оставался незамеченным так долго? Дело в том, что прописались насекомые в непроходимых перуанских горных лесах заповедника Кордильера Дель Кондор. И даже там они обитают на площади всего в 5 гектаров. Чтобы вы понимали, это ареал мировой популяции всего вида. Все дикие кордильерские палочники на планете живут на территории, равной 7 футбольным полям!
Вот для кого "в тесноте да не в обиде" — не пустые слова!
Помимо инфернального костюмчика, палочник захватил из нижнего мира пару миллилитров кислоты из бурлящего котла с грешниками. Ею насекомое окропит любого, кто позарится на его демоническую тушку. Эффект у кислоты некислый: если попасть ею в глаз, жечь будет, как от перцового баллончика.
Теперь я понимаю, что значит выражение "горящие глаза"...
Несмотря на устрашающую внешность и вооружение в виде кислотных пистолетиков, по жизни кордильерский палочник — мирный парень. Ползает по кроне здешнего дерева — шинуса, кушает его листву и никаких смертоубийств не совершает.
Кстати, на своих крохотных крылышках насекомое летать не умеет. Они служат средством устрашения для хищников.
А ещё эти насекомые чертовски хороши в искусстве любви! Кордильерский палочник, отыскав себе пару, проводит с ней несколько недель! Всё это время влюблённые неистово любят друг друга, не расцепляясь ни на минуту. И даже когда процесс дружбы организмами закончится, самка и самец будут бродить парочкой.
— Ой, милый, на нас кто-то смотрит... — Пускай завидуют!
Спустя некоторое время самки откладывают яйца, чьей крепости позавидует любой мужчина. Прочное покрытие «скорлупы» защищает малышей от ударов, морозов и сухости. Уже через месяц из них проклюнутся маленькие чертята.
Те самые бронеяйца.
Ареал в 7 футбольных полей — крайне скудная территория даже по меркам насекомых. В какой-то момент палочник и вовсе был готов отправиться в свой подземный мир безвозвратно. Но сейчас жизни и здоровью насекомого ничего не угрожает. Буках-готов тщательно охраняют. Попытки поймать их в дикой среде караются законом. А ещё местные жители научились их разводить в неволе. Очень скоро эти монстрики стали объектом внимания множества заводчиков по всему миру.
Какая классная кожаная палочка!
Любовь и обожание человеков сделало популяцию более чем стабильной. Как ни странно, в содержании кордильерские палочники весьма неприхотливы. Умеренная температура (от 15 до 25 градусов) и еда — вот и всё, что им нужно. Причём с кормёжкой проблем нету — внезапно, они с удовольствием жрут нашу родную бирючину и жимолость. Так что плодитесь, инфернальные сущности, и размножайтесь! На радость человекам и во благо сохранения вида!
Источник:
- Жаба размером с ноготок светится и выделяет яд
- Мань-Пупу-нёр - столбы выветривания, или остатки мегалитического сооружения?
- Гавиал: крокодил со смешным органом на носу
- 16 снимков, которые поражают воображение
- 4 сантиметра в ширину: самая узкая река планеты
Понравилось27
У мужчин не яйца, и они их не откладывают, у мужчин - яички.
"Какая классная кожаная палочка!"
Явно авторшу вопросы секса очень беспокоят... А насекомое-палочник - хитиновый, а не кожаный...