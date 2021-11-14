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4 сантиметра в ширину: самая узкая река планеты

4 сантиметра в ширину: самая узкая река планеты (4 фото)

Автор:
14 ноября 2021 09:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   планета   природа   река   самая узкая река   фото   
958
4

Есть на планете река шириной всего лишь несколько сантиметров, которую легко можно перешагнуть. На первый взгляд этот крохотный водоем имеет высокий риск исчезнуть, однако вряд ли это случится: реке уже тысячи лет, и фактически она всегда была самой узкой рекой планеты.

Самая широкая река находится в Южной Америке: это Ла-Плата, эстуарий двух рек. В месте слияния Ла-Плата достигает 48 км в ширину, а у впадения в Атлантику превращается в настоящее море, увеличиваясь в несколько раз. Есть еще Амазонка, которая в сухое время года около 11 км в ширину, а в сезон дождей разливается в три-четыре раза.


Есть множество других рек на Земле, берега которых удалены друг от друга на пару километров. От этого еще сложнее представить, что узкий водоем в Китае всего несколько сантиметров в ширину вообще можно назвать рекой. Он настолько узкий, что его можно перешагнуть: причем буквально везде.

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Средняя ширина Хуалай ― 15 сантиметров, а где-то ее поток сужается вообще до четырех сантиметров. Однако Хуалай имеет статус реки, ведь фактически ширина не является главным признаком этого типа водоема. Тем более что всех остальных признаков реки у Хуалай предостаточно: это постоянный водоем, который бежит в течение года непрерывно, у нее есть очерченный бассейн, характерные берега, которые она затапливает, а длина реки ― 17 километров. Глубина Хуалай тоже внушительная для небольшой речушки: 50 сантиметров. И самое удивительное, что в нее даже заплывает рыба: местные жители рассказывают, что иногда рыбкам буквально приходится протискиваться между берегов.

Хуалай берет начало из подземного источника, бежит по лугам Внутренней Монголии и впадает в озеро Далай-Мур. Согласно данным китайских экспертов, реке примерно 10 тысяч лет. Правда, этот возраст вряд ли можно назвать преклонным, ведь для реки это всего ничего, возраст речных водоемов исчисляется миллионами лет: например, Амазонке 9 млн лет.

Кстати, у Хуалай есть и более поэтическое название ― Book Bridge River, что дословно можно перевести «Река книжного моста». Это название появилось из-за интересной народной легенды. Говорят, что Хуалай однажды попытался перешагнуть мальчик и случайно обронил книгу. Перешагивал он как раз в самом узком месте, и книга легла так, что соединила два берега. Этим воспользовались муравьи, и фолиант стал для них мостом, по которому можно перебраться на другую сторону Хуалай.

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Метки: в мире   интересно   планета   природа   река   самая узкая река   фото   
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5  комментариев
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800
poбт Час назад
на всех представленных фото я не увидел ни 15см и уж тем более 4см
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−49
А. А. Полчаса назад
Дали Уже много лет самые узкие реки у нас в стране, из-за безостановочного 3,14@дежа леса
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−11
377
Mixan 2 часа назад
А рыба там есть ?
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