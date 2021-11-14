4 сантиметра в ширину: самая узкая река планеты

Самая широкая река находится в Южной Америке: это Ла-Плата, эстуарий двух рек. В месте слияния Ла-Плата достигает 48 км в ширину, а у впадения в Атлантику превращается в настоящее море, увеличиваясь в несколько раз. Есть еще Амазонка, которая в сухое время года около 11 км в ширину, а в сезон дождей разливается в три-четыре раза.

Есть множество других рек на Земле, берега которых удалены друг от друга на пару километров. От этого еще сложнее представить, что узкий водоем в Китае всего несколько сантиметров в ширину вообще можно назвать рекой. Он настолько узкий, что его можно перешагнуть: причем буквально везде.