Заброшенная плавучая база для подводных лодок ПБ-24. Последняя в России

Лучше всего сохранилось судно ПБ-24: плавучая база проекта 314 для снабжения подводных лодок. Плавбаза была заложена в мае 1956 года на заводе №402 (Северодвинск). Уже через год в августе 1957 года плавбаза была включена в состав 162-й бригады подводных лодок Северного флота с дислокацией в Полярном. Населенный пункт Полярный до сих пор имеет статус закрытой военной базы, попасть туда можно только по пропуску или по местной прописке.