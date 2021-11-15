Заброшенная плавучая база для подводных лодок ПБ-24. Последняя в России

На побережье губы Пала уже который год ржавеют брошенные военные корабли. От одних кораблей остались лишь гнилые остовы, другие же так и стоят в бесконечном ожидании утилизации.
Общий вид на губу Пала, на заднем плане видно остров Зеленый, который буквально усыпан остатками кораблей. До недавнего времени на его берегу лежал корпус технического танкера проекта 1783А. Говорят дно бухты в районе острова до сих пор неслабо "фонит", так как этот танкер мог использоваться для перевозки радиоактивных отходов
Лучше всего сохранилось судно ПБ-24: плавучая база проекта 314 для снабжения подводных лодок. Плавбаза была заложена в мае 1956 года на заводе №402 (Северодвинск). Уже через год в августе 1957 года плавбаза была включена в состав 162-й бригады подводных лодок Северного флота с дислокацией в Полярном. Населенный пункт Полярный до сих пор имеет статус закрытой военной базы, попасть туда можно только по пропуску или по местной прописке.
Корпус ПБ-24 окружен затонувшими лодками и буксирами. Их особенно хорошо видно в отлив.
Спустился к воде чтобы забраться на палубу плавбазы. Вдали видно доки судоремонтного завода "10 СРЗ".
В июне 1961 года ПБ-24 была передислоцирована в Западную Лицу в подчинение 206-й отдельной бригаде подводных лодок, в декабре 1962 года подчинена эскадре подводных лодок в губе Пала. В 1966 году ПБ-24 стала использоваться как плавучая казарма под новым именем ПКЗ-112. В статусе плавказармы она прослужила до 1975 года, когда ее исключили из состава военно-морского флота. Стоит отметить, что все плавбазы проекта 314 были позже переведены в плавказармы.
Всего по проекту 314 был построено четыре плавучие базы, все служили на Северном флоте. Плавбаза "Владимир Егоров" списана в 1976г., "Василий Вересовой" в 1978г., "Николай Столбов" прослужила дольше всех и была списана в 1984г. До наших дней сохранилось только головное судно ПБ-24.
Плавбазы проекта 314 предназначались для обеспечения четырех дизельных подводных лодок проекта 613. На плавбазах имелась специальная машинно-котельная установка для зарядки аккумуляторных батарей подводных лодок, два дизеля для обеспечения лодок электроэнергией и два водотрубных котла для снабжения лодок паром. Энергетическая установка плавбазы позволяла одновременно заряжать аккумуляторы двух лодок проекта 613 или одной проекта 611. На плавбазе также имелись кубрики и каюты для раздельного размещения экипажа подводных лодок и экипажа самой плавбазы.
Пора осмотреть плавбазу внутри. Сверху на корпусе до сих пор видно белую цифру 2, которая осталась от названия плавказармы ПКЗ-112.
Судно сильно накренено вбок, что несколько мешает передвижению.
Местами металл прогнил настолько, что через него уже прорастает мох.
Базу так и не растащили на металл. Распилить целое судно под носом у военных дело непростое, тем более что среди местных ходят байки о высоком уровне радиации в воде губы Пала.
Некое затонувшее судно у борта ПБ-24. Внутри видно баллоны, то ли от автогена черметчиков, то ли для водолазов.
Вид с палубы корабля на судоремонтный завод в Полярном.
Ходить приходиться аккуратно, плавбаза ржавеет не один десяток лет. Корпус был спроектирован на базе несамоходного морского лихтера пр. 526 и был рассчитан на плаванье в битом льду. Для постройки основной части судна (корпус, бак, ют, палуба) была выбрана сталь марки Ст.4с.
В прошлом ПБ-24 выглядела вот так. На её палубе видно четыре автоматические пушки калибра 57-мм (скорее всего морские орудия ЗИФ-31). Плавбаза была полуавтономной, то есть не могла передвигаться самостоятельно. Мореходность - до шести баллов.
На палубе сохранились некоторые механизмы, цепи и люки.
На плавбазе имелась радиорубка для обеспечения двухсторонней связи с кораблями. Антенна до сих пор на месте.
Экипаж ПБ-24 составлял 78 человек, дополнительно имелись спальные места для размещения экипажей лодок (всего 327 спальных мест).
Автономность ПБ-24 составляла 30 суток по запасам провизии, масла и топлива, и 10 суток по запасам пресной и технической воды.
Сквозь ржавый металл даже прорастают деревья. Последняя из сохранившихся плавбаз проекта 314 доживает свой век.
В 2006 году в журнале Судостроение была опубликована статья про плавбазы, где в том числе рассказывается о проекте 314 (2006 год, выпуск январь-февраль).
Однажды ПБ-24 окончательно распилят и утилизируют. Однотипные плавбазы уже давно сданы на металл.
Источник:
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