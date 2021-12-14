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Укравшая 23 миллиона кассирша банка сдалась полиции

Укравшая 23 миллиона кассирша банка сдалась полиции (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 10:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Альфа-банк   Ачинск   Григорьева   кража   полиция   хищение   явка с повинной   
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Анна Григорьева, стащившая из "Альфа-банка" изрядную сумму, сама явилась в полицию. Говорит, что мама надоумила.


Ранее мы уже рассказывали, как одна предприимчивая кассир решила обогатиться, и без проблем вынесла из банка огромную сумму наличных.


Когда хищение раскрылось, в банке подсчитали точный ущерб и удивились наглости воровки 1991 года рождения. 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., принадлежащих учреждению, исчезли, и в тот же день мать Григорьевой заявила о пропаже дочери. По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").


Мадам Григорьева была объявлена в розыск, и параллельно с поиском женщины полиция прорабатывала разные версии того, где она может быть и с кем поддерживает связь. Под подозрением оставалась мать воровки. И, похоже, не зря. Именно с подачи родительницы кассир из Ачинска, более недели скрывавшаяся от правоохранителей, решила прийти с повинной.


По сообщению агентства ТАСС, сейчас Григорьева находится в отделе полиции МО МВД России "Ачинский". Сотрудники ОВД работают с Григорьевой, выясняя все обстоятельства случившегося.

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Метки: Ynews   Альфа-банк   Ачинск   Григорьева   кража   полиция   хищение   явка с повинной   
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11k
The Dude 2 часа назад
23 ляма, это фигня, но вот за такие брови надо пожизненное давать.
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1k
Куда катимся? 2 минуты назад
Этой корове 30. Господи, она выглядит на 45 и весит центнер. Как же это туловище будет выглядеть лет через 5 и 10?
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5k
ГГалка 12 минут назад
пришла с повинной понятно - скрываться от полиции это ещё надо уметь и связи иметь. это в кино просто - перекрасилась, стёрла брови и уехала в мексику... а чего ж не пишут сколько она вернула? а то может только половину, а остальное "потеряла/потратила"? ну посидит и выйдет и откопает кубышку
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35
zapisduny 13 минут назад
1991-го??? Да ей не меньше полтинника!
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68k
Пётровыч 16 минут назад
Если вы украли в банке такую огромную сумму, что вам потом до пенсии хватит, то деньги надо перевести в золото и надёжную валюту. Хорошенько спрятать и идти сдаваться. В полиции надо сообщить где закопаны деньги, но в заранее выкопанной яме ничего не будет, кто-то забрал.
Кража в особа крупном размере до 5 лет тюрьмы. Через 3 года можно выйти по УДО. Будут висеть штрафы, но вам до них не будет дела))
Повторюсь, это если вы украли деньги в банке. Деньги банка застрахованы, да и банк по сути ничего не производит. Банк это структура отъёма денег у населения.
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8k
КОСТЯН 17 минут назад
Видать мать утюгом погрели и пришлось сдать все явки и пароли...
Надо было додуматься так родню под танк кинуть или она надеялась не будут искать?
23 ляма пропали? да пёс с ними... спишем как ветхие...
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141
Травкин Лопух 3 Полчаса назад
ну и дура, теперь всю жизнь будет сожалеть. Посидит, потом на работу на фабрику за 20 тысяч по 12 часов, уж начала так шла бы до конца, скорее всего родственникам угрожали
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373
Сигизмунд Лазаревич 43 минуты назад
идиотина жирная....
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1k
Александр 50 минут назад
Почувствуй себя миллионером аж 4 дня !!! И получи до 2 -х лет уголовного наказания. Если правда всё вернёт может и без отсидки выйдет... но уже как безработная точно!
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130
Олег Лукойский 58 минут назад
она видимо думала тем органом, которым все время поворачивалась к камере
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64k
Серпом по молоту. Час назад
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5
i.petroff78 Час назад
выйдет совсем старухой.
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742
vijilante Час назад
Дура,плять...
Если б это было 23 млн. "зелени" , тогда вопросов нет,а тут...
Даже не потратила !
Хоть бы пропила половину чтоб людям в глаза не стыдно было смотреть.
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1k
elf3399 Час назад
Удалить себе брови, а потом нарисовать их, это как отказаться от мяса, а потом готовить еду похожую на мясо.
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43k
Элек Мек Час назад
Тот самый случай когда ни капли не жаль ростовщиков банкиров.
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43k
Элек Мек Час назад
Совсем офигела,разве можно грабить банк зарегистрированный на Кипре? Так ведь Петя Авен с Мишей Фридманом по мИру пойти могут.Очень жестокая мадам.
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26k
Vazari Час назад
Примета. Не скажу, что народная, пока моя личная. Особь, удаляющая брови, а потом рисующая их на лице, на разумные поступки не способна в принципе.
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935
Иннокентий Час назад
Вот это существо 1991 года рождения?
Может быть 1971 года?

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128
Liberman Час назад
т.е. у нее 23 млн, и если она вернет 22 млн - с ней ничего не будет. вопрос только в том:вернула ли она? если нет - лет 5. если успела забеременеть - ничего не будет)
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128
Liberman Виталий Касандров 50 минут назад
вот про по-минимуму и разговор: - если вернет 22 ущерб меньше 1 млн, а значит другая часть(на усмотрение судьи), а если забеременеет - отсрочка или условка, и так до третьего ребенка(вне зависимости от того какая часть). так что могла и не возвращать) а сказать что просто потеряла)))
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21k
Андрей Иванов Час назад
Съездила в Вегас, бабло кончилось
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10k
harlamov Час назад
Не, ну это вообще глупо. Я думал у моей жены с логикой проблемы, но здесь ещё запущеннее случай.
Была работа и свобода, теперь ничего.
Может только Малахов поможет.
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