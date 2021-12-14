Укравшая 23 миллиона кассирша банка сдалась полиции

Анна Григорьева, стащившая из "Альфа-банка" изрядную сумму, сама явилась в полицию. Говорит, что мама надоумила.
Ранее мы уже рассказывали, как одна предприимчивая кассир решила обогатиться, и без проблем вынесла из банка огромную сумму наличных.
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Когда хищение раскрылось, в банке подсчитали точный ущерб и удивились наглости воровки 1991 года рождения. 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., принадлежащих учреждению, исчезли, и в тот же день мать Григорьевой заявила о пропаже дочери. По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
Мадам Григорьева была объявлена в розыск, и параллельно с поиском женщины полиция прорабатывала разные версии того, где она может быть и с кем поддерживает связь. Под подозрением оставалась мать воровки. И, похоже, не зря. Именно с подачи родительницы кассир из Ачинска, более недели скрывавшаяся от правоохранителей, решила прийти с повинной.
По сообщению агентства ТАСС, сейчас Григорьева находится в отделе полиции МО МВД России "Ачинский". Сотрудники ОВД работают с Григорьевой, выясняя все обстоятельства случившегося.
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Кража в особа крупном размере до 5 лет тюрьмы. Через 3 года можно выйти по УДО. Будут висеть штрафы, но вам до них не будет дела))
Повторюсь, это если вы украли деньги в банке. Деньги банка застрахованы, да и банк по сути ничего не производит. Банк это структура отъёма денег у населения.
Надо было додуматься так родню под танк кинуть или она надеялась не будут искать?
23 ляма пропали? да пёс с ними... спишем как ветхие...
Если б это было 23 млн. "зелени" , тогда вопросов нет,а тут...
Даже не потратила !
Хоть бы пропила половину чтоб людям в глаза не стыдно было смотреть.
Может быть 1971 года?
Была работа и свобода, теперь ничего.
Может только Малахов поможет.