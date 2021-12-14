Укравшая 23 миллиона кассирша банка сдалась полиции

Мадам Григорьева была объявлена в розыск, и параллельно с поиском женщины полиция прорабатывала разные версии того, где она может быть и с кем поддерживает связь. Под подозрением оставалась мать воровки. И, похоже, не зря. Именно с подачи родительницы кассир из Ачинска, более недели скрывавшаяся от правоохранителей, решила прийти с повинной.