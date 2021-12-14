FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1712 постов • 733 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
В Кызыле наркоман Вадик плюнул в полицейского, сообщив, что у него ВИЧ и туберкулез

В Кызыле наркоман Вадик плюнул в полицейского, сообщив, что у него ВИЧ и туберкулез (3 фото)

Автор:
14 декабря 2021 12:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Тува   биологическое оружие   задержание   кызыл   наркоманы   полиция   
1073
3

Вадик решил отбиваться от задержания единственным видом оружия, которым владел - биологическим.

Трагическая история с открытым финалом развернулась в городе Кызыл. Полицейский прибыл по вызову к многоэтажке, но вместо компании алкашей, как было заявлено, обнаружил только наркомана Вадика. Тот в полицию ехать не хотел и применил против стража порядка биологическое оружие.


Плюнув в лицо полицейскому, Вадик торжественно объявил, что болен туберкулезом в открытой форме, а еще у него ВИЧ. Пока служивый вытирал лицо снегом, болезный уселся за руль служебного авто (ключи были оставлены в замке зажигания) и усвистал в светлую даль.


×
×

Через время помятое авто удалось найти, а Вадик явился в повинной на следующий день. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Что сейчас с тем самым полицейским, не сообщается.


Кстати, похожий случай ранее произошел в Киеве. При задержании мужчина плюнул в лицо девушке-полицейскому. Как оказалось, он был болен агрессивной формой туберкулеза. Девушка заразилась, но некоторое время даже не подозревала об этом, пока не упала на работе в обморок. Лечение оказалось безуспешным, и она умерла.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Тува   биологическое оружие   задержание   кызыл   наркоманы   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Батончик с маком 2 часа назад
нафига его под подписку отпустили. этот верблюд может ещё людей обхаркать. так что на опыты его, в лабораторию или в морг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик 9 минут назад
А разве туберкулёзники могут спокойно гулять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
константин Джон Уик 6 минут назад
так ведь у него же не ковид, от этого не умирают, как и от других болезней в наше время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
980
Хансон Абадир 12 минут назад
пипец....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Aleksandr 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Владлен Загребаев Полчаса назад
про корону забыл упомянуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
mr.Poher 45 минут назад
Дурак Вадик, за подобные вещи есть уголовная статейка. Наплевал себе, наугоднял банально с потолка. А мог бы штрафом отделаться.
Нарик, что с него взять. Анализы и те...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−117
Lux Indique Час назад
во всем мире нет ничего кроме ковидлы 19, так что не надо рассказывать нам про какие то там туберкулёзы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Viktor Час назад
В камеру его , газовую , и того с Киева тоже .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим 2 часа назад
Просто озлобленное животное, которое считает, что ему уже нечего терять. Угробил свою жизнь? Дай насолю и остальным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения Три правила общения с полицейскими Три правила общения с полицейскими Синдром Рашкина: сотрудника ДПС и судебного пристава поймали за убийством оленя в заповеднике Синдром Рашкина: сотрудника ДПС и судебного пристава поймали за убийством оленя в заповеднике При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч "Из пневматики стрелять буду": в Москве задержали подростка, угрожавшего напасть на школу "Из пневматики стрелять буду": в Москве задержали подростка, угрожавшего напасть на школу В Москве задержали 15 участников «Русского марша» В Москве задержали 15 участников «Русского марша»
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56620



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного
2
46
30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
0
60
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
Набирающие популярность в сообществах
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
6
22
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
Простые способы улучшить качество мобильных фотографий
0
8
Простые способы улучшить качество мобильных фотографий
Тайная жена. Что за женщина почти 20 лет была любовницей Караченцова (6 фото)
Тайная жена. Что за женщина почти 20 лет была любовницей Караченцова (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#прикол#люди#смешные#приколы#полиция#комментарии#в мире#сатира
#фото#история#животные#СССР#Разное#кино#автомобили#сарказм#аварии#автомир
#интересно#факты#ватермарк#подборка#позитив#Ynews#дтп#добрые видео#задержание#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться