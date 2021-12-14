В Кызыле наркоман Вадик плюнул в полицейского, сообщив, что у него ВИЧ и туберкулез

Вадик решил отбиваться от задержания единственным видом оружия, которым владел - биологическим.
Трагическая история с открытым финалом развернулась в городе Кызыл. Полицейский прибыл по вызову к многоэтажке, но вместо компании алкашей, как было заявлено, обнаружил только наркомана Вадика. Тот в полицию ехать не хотел и применил против стража порядка биологическое оружие.
Плюнув в лицо полицейскому, Вадик торжественно объявил, что болен туберкулезом в открытой форме, а еще у него ВИЧ. Пока служивый вытирал лицо снегом, болезный уселся за руль служебного авто (ключи были оставлены в замке зажигания) и усвистал в светлую даль.
Через время помятое авто удалось найти, а Вадик явился в повинной на следующий день. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Что сейчас с тем самым полицейским, не сообщается.
Кстати, похожий случай ранее произошел в Киеве. При задержании мужчина плюнул в лицо девушке-полицейскому. Как оказалось, он был болен агрессивной формой туберкулеза. Девушка заразилась, но некоторое время даже не подозревала об этом, пока не упала на работе в обморок. Лечение оказалось безуспешным, и она умерла.
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