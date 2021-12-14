В Кызыле наркоман Вадик плюнул в полицейского, сообщив, что у него ВИЧ и туберкулез

Трагическая история с открытым финалом развернулась в городе Кызыл. Полицейский прибыл по вызову к многоэтажке, но вместо компании алкашей, как было заявлено, обнаружил только наркомана Вадика. Тот в полицию ехать не хотел и применил против стража порядка биологическое оружие.

Плюнув в лицо полицейскому, Вадик торжественно объявил, что болен туберкулезом в открытой форме, а еще у него ВИЧ. Пока служивый вытирал лицо снегом, болезный уселся за руль служебного авто (ключи были оставлены в замке зажигания) и усвистал в светлую даль.